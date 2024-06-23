كورنيللي يغادر "الاتحاد".. لاعبو المنتخب ينتظرون 9 آلاف دولار

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

لاعبو المنتخب ينتظرون 9 آلاف دولار

ينتظر لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، الحصول على مبلغ 9 آلاف دولار، وهي قيمة مكافآت مباريات التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

اللاعبون تسلموا 3 آلاف دولار من الفوز في المباراة الأولى على باكستان، بانتظار الحصول على 3 آلاف أخرى من الفوز الثاني على باكستان.

اللاعبون ينتظرون أيضا ألفي دولار من الفوز في الإياب على طاجيكستان، و4 آلاف دولار من الفوز إيابا على السعودية، ليصبح ما تبقى لهم في ذمة اتحاد الكرة 9 آلاف دولار.

ويرى لاعبون أن مبلغ الـ 9 آلاف دولار مرشح للزيادة، في ظل النتائج الجيدة والأداء المتميز في المباراتين الأخيرتين على طاجيكستان والسعودية، ما يعني احتمالية مبادرة اتحاد الكرة لرفع قيمة المكافأة، علما أنه لم يصدر أي شيء بهذا الخصوص من اتحاد الكرة.

البرازيلي كورنيللي يرحل عن سيدات الاتحاد

رحل المدير الفني لفريق الاتحاد لكرة القدم للسيدات البرازيلي جويل كورنيللي عن الفريق في منتصف دوري المحترفات، بعد تلقيه عرضا للتدريب في أحد أندية شرق آسيا.

ولم يتواجد المدرب البرازيلي مع فريق الاتحاد في مباراة أول من أمس أمام فريق الحسين إربد، والتي قادتها المدربة ردينة الآغا، التي كانت تعمل مساعدة للمدرب البرازيلي.

وبدأ فريق الاتحاد الذي أنهى مرحلة الذهاب في دوري المحترفات متصدرا برصيد 15 نقطة، رحلة البحث عن مدير فني جديد لفريق السيدات، خاصة وأن الفريق تنتظره محطات مهمة في المنافسات المقبلة، خاصة وأنه سيمثل الأردن في بطولة دوري أبطال آسيا، كما سيظهر أيضا في بطولة غرب آسيا.

عاتبون بسبب المنتخب ومدربيه

كشف مصدر أن أعضاء في مجلس اتحاد كرة القدم أبدوا عتبهم، لعدم وضعهم بصورة تطورات استقالة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، وتعيين مواطنة جمال سلامي أول من أمس.

أعضاء اتحاد كرة القدم، لم يكونوا على دراية بتطورات موضوع عموتة، ولم يعلموا بالموضوع إلا بعد إعلانه رسميا من قبل الاتحاد، حيث تم أخذ موافقة هؤلاء الأعضاء، خلال جلسة مجلس اتحاد الكرة التي عقدت مساء أول من أمس عبر تقنية "الزووم".

أعضاء في اتحاد الكرة، يرون أن هذا الموضوع تكرر في الآونة الأخيرة، بدليل موضوع عدم تجديد عقد المدير الفني السابق للمنتخب عدنان حمد، والذي عرف فيه عدد من أعضاء مجلس الاتحاد من مواقع التواصل الاجتماعي.

البعض اعتبر أن أعضاء مجلس اتحاد الكرة، يجب أن يكونوا على اطلاع كامل بكل ما يجري، فيما اعتبرت أراء أخرى، أن مثل هذه المواضيع تحتاج إلى السرية لإنجاحها.

ملوش يحقق أرقاما قياسية في الكرة الأردنية

حقق مدرب اللياقة البدنية في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم التونسي كريم ملوش، أرقاما قياسية في استمراره مع المنتخب، رغم تعاقب المدربين والأجهزة الفنية.

ملوش الذي تم تعيينه أيضا في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة المغربي جمال سلامي، أمضى سنوات طويلة في المنتخب، وتمكن من الثبات في تشكيلات الأجهزة الفنية رغم تبدل وتعاقب المدربين.

ملوش وهو نجل بلحسن ملوش المدير الفني السابق لاتحاد الكرة، بدأ رحلته مع المنتخب الوطني مدربا للياقة البدنية في زمن المدير الفني جمال أبو عابد، الذي غادر المنتخب وحل مكانه البلجيكي فيتال بوركلمانز الذي احتفظ بكريم ملوش في الجهاز الفني، قبل أن يرجل فيتال ويأتي عدنان حمد ليستمر كريم في العمل رغم تبدل المدربين، قبل أن يأتي المدير الفني الحسين عموتة الذي اشترط اصطحاب طاقمه الكامل، بما في ذلك مدرب اللياقة، إلا أن اتحاد الكرة أصر على استمرار ملوش في الجهاز الفني ليصبح هناك مدربين للياقة البدنية،

رحل عموتة واستمر ملوش في المنتخب برفقة المدير الفني الجديد المغربي جمال سلامي، ليحقق كريم رقما قياسيا في الاستمرار مع الأجهزة الفنية للمنتخب الوطني الأول، بانتظار مزيد من الأرقام في الفترة المقبلة.

الجمهور يبحث عن أسباب رحيل عموتة

بدأ الشارع الرياضي المحلي، بالبحث عن أسباب رحيل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، رغم الإنجازات التي حققها مع المنتخب، ورغم الراتب الشهري المرتفع الذي يحصل عليه برفقة زملائه في الجهاز الفني.

وفور إعلان اتحاد الكرة رحيل عموتة وتعيين جمال سلامي مكانه، بدأ المتابعون للمنتخب يتكهنون بأسباب الرحيل، حيث اعتبر البعض أن ظروفا خاصة أدت إلى رحيل المدرب، واعتبر البعض الآخر أن عموتة لم يكن مرتاحا في اتحاد الكرة، بسبب خلافات مع بعض الأطراف، فيما راح البعض يتكهن بأن العروض المالية العالية التي حصل عليها عموتة، دفعته للبحث عن فرصة تدريب جديدة أكثر إيجابية من الناحية المادية.

الجميع تمنى أن ينجح المدرب الجديد سلامي في تجاوز عقبة الوقت، والعمل على إعداد المنتخب لمباريات الدور الحاسم الموؤهلة للمونديال، والتي تبدأ في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

عموتة يودع لاعبي المنتخب برسالة صوتية

ودع المدير الفني المستقيل للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، لاعبي المنتخب برسالة صوتية عبر "الواتساب".

وأرسل عموتة رسالة للاعبين أول من أمس، أبلغهم فيها برحيله عن المنتخب، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة، ومعبرا عن سعادته بالفترة التي عمل فيها مع منتخب النشامى.

اللاعبون تمنوا لمدربهم المستقيل التوفيق في رحلته التالية، معبرين عن سعادتهم بالإنجازات التي تحققت في عهده.

اضافة اعلان

كواليس النجوم

• مشاعر لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم كانت متباينة بشأن استقالة المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة..لاعبون بدوا حزينين لرحيل المدرب، خاصة أولئك الذين أعادهم عموتة للواجهة، ولاعبون آخرون لم يعلقوا رغم ملامح الفرحة التي بدت في حديثهم، بسبب عدم إشراكهم من قبل عموتة في التشكيلة الأساسية.

• مدربون محليون وأجانب يحاولون بطريقة غير مباشرة، تزكية أنفسهم للترشح لتدريب أندية محلية في دوري المحترفين.. أحد المدربين يتحصن بشخصية رياضية لترشيحه لتدريب فريق منافس، على أن يقوم المدرب برد الجميل لاحقا في حال نجح في تسلم مهمة تدريب الفريق المحلي.

• بعد رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة عن صفوف المنتخب الوطني، طرح متابعون استفسارا عن مصير الشرط الجزائي في العقد، وهل نجح الاتحاد في الحصول على قيمة الشرط الجزائي نتيجة رحيل عموتة في الوقت غير المحدد في العقد، أم أن عموتة نجح في التخلص من قيمة الشرط الجزائي.. الجمهور يترقب أيضا خطوة عموتة المقبلة، للتأكد فيما إذا كان قد اعتذار عن الاستمرار مع المنتخب لظروف خاصة كما صرح في أكثر من مناسبة، أم أنه غادر المنتخب بحثا عن عقد أفضل؟