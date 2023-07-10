الإثنين 10 تموز 2023
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"جزاء" الفيصلي خاطئة وهدف الوحدات الملغى صحيح

لاعب "المنشطات" يناشد بإنصافه.. الدردور يتدخل سعيا لطي إشكالية اللحام .. أهالي "سن 15" يحملون الاتحاد مسؤولية ضربات الشمس

لاعب الحسين إربد حمزة الدردور - (من المدصر)
لاعب الحسين إربد حمزة الدردور - (من المدصر)
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم"، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
لاعب "المنشطات" ينتظر قرارا يعيده للملاعباضافة اعلان
ما يزال اللاعب الأردني الثاني الذي تلقى عقوبة الحرمان، بسبب تناوله مادة منشطة وفق الفحوصات التي خضع إليها العام الماضي، ينتظر قرارا يعيده للملاعب، ومنحه فرصة الانضمام إلى فريق قبل إغلاق فترة باب القيد التي تنتهي يوم 16 من الشهر الحالي، خاصة وأنه يؤمن ببراءته من هذه التهمة.
وكان الموسم الماضي، شهد إثبات حالتي تعاطي منشطات في دوري المحترفين، الأولى كانت للاعب الوحدات أحمد سريوة، الذي عاد للملاعب بعد أن ثبتت براءته من تعاطي أي مادة منشطة محظورة، فيما بقي اللاعب الثاني (الذي فضل عدم الكشف عن هويته)، معلقا دون أي قرار حتى الأن، رغم دفعه 800 دولار لتقديم استئناف بناء على طلب المختصين.
القصة بدأت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما كشفت الفحوصات تناول اللاعب لمادة منشطة، ما دفع المختصين لإصدار قرار بحرمانه من اللعب، ليبدأ اللاعب خطوات الدفاع عن نفسه، من خلال استئناف العقوبة، ولكن دون الحصول على رد حتى الآن، ما جعله معلقا وبعيدا عن الملاعب، رغم شغفه بالعودة للعب في الموسم الحالي.
اللاعب قال في شهادته واستئنافه حول المادة التي تعاطاها: "إنه حضر إلى الملعب يوم المباراة، وهو يعاني من إنفلونزا وحالة من التعب، ما دفع المعالج لإعطائه حقنة "ديكسا" للتعافي، والمشاركة في المباراة، ليأتي فحص المنشطات بعد هذه الحقنة إيجابيا".
اللاعب المؤمن ببراءته، والذي يعيش حاليا أوضاعا نفسية صعبة، بسبب عدم قدرته على التسجيل في أي فريق لحين صدور قرار لصالحه، خاطب اتحاد الكرة والشخص المسؤول عن هذا الجانب، كما حاول الوصول إلى مسؤولي الاتحاد، إلى جانب تكثيف اتصالاته مع الجهة المختصة خارج الاتحاد، لشرح وضعه وتسريع إصدار قرار نهائي قبل إغلاق فترة باب القيد.
ويأمل اللاعب، أن يسارع المعنيون لحسم القضية قبل إغلاق فترة باب القيد، خوفا من تدمير مستقبله الكروي.
الدردور يتدخل إيجابا في مشكلة اللحام
تدخل قائد فريق الحسين إربد لكرة القدم حمزة الدردور بشكل ودي، لتقريب وجهات النظر بين نجم الفريق مصعب اللحام والنادي، لحل سوء التفاهم الذي جرى أخيرا، وتسبب في إبداء مصعب رغبته بالرحيل عن الفريق، بداعي أن الحسين إربد لم يهتم بالسؤال عنه خلال فترة الإصابة. مصعب الذي التحق بالفريق أول من أمس، بعد احتجاب بسبب الإصابة، لم يمانع في لقاء ودي " وجلسة عتاب"، بمبادرة من الدردور، سعيا لطي الخلاف وسوء التفاهم، العودة للفريق الباحث عن الألقاب في هذا الموسم.
أهال يحملون الاتحاد مسؤولية سلامة أبنائهم من ضربات الشمس
حمل أهالي لاعبين، اتحاد كرة القدم، مسؤولية سلامة أبنائهم المشاركين في منافسات دور سن 15 الذي انطلق أخيرا، كون المباريات تبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، حيث الشمس الحارقة، ودرجات الحرارة المرتفعة، خاصة في هذه الأيام.
وأرسل أهالي لاعبين برنامج المباريات إلى "الغد"، حيث مواعيد المباريات عند التاسعة صباحا، مطالبين بنقل هذه الملاحظة إلى اتحاد الكرة، أملا في اتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على سلامة الأطفال، مثل تغيير المواعيد بما يتناسب مع الأيام الحالية التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.
"جزاء" الفيصلي خاطئة.. 
وهدف الوحدات الملغى صحيح
كشفت دائرة الحكام خلال جلسة التقييم الأخيرة، أن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الفيصلي ضد فريق الأهلي غير صحيحة، وأن الحكم أخطأ باحتسابها.
كما أكد التحليل، أن هدف الوحدات الملغى في مرمى مغير السرحان كان صحيحا، وأن الحكم أخطأ في احتسابه هدفا بداعي التسلل.
التقييم أكد أيضا صحة قرار الحكم بإلغاء هدف الرمثا في مرمى السلط، كونه جاء من حالة تسلل.
صدام داركو والعوضات يقلق جماهير الوحدات
ما تزال محاولات نادي الوحدات متواصلة ـ لإخماد الصدام الحاصل بين المدير الفني لفريق الكرة البوسني داركو واللاعب أنس العوضات، في ظل اقتراب مباراتي كأس السوبر أمام فريق الفيصلي، إلى جانب اقتراب موعد انطلاق بطولة دوري المحترفين في الثالث من الشهر المقبل.
وتسببت حالة الصدام في تشكيل حالة من القلق لجماهير النادي التي ذهب البعض منها للتوقع إمكانية إقصاء المدرب، بعد بطولة الدرع وكأس السوبر، فيما ذهب تفكير البعض الآخر إلى إمكانيبة الاستغناء عن اللاعب أو معاقبته، علما بأن الإدارة تسعى إلى حل دون إحداث أي ضرر بالفريق.
كواليس النجوم
• فريق الفيصلي وبناء على تقرير المدير الفني جمال أبو عابد، بدأ بالسماح لعدد من لاعبيه بالتوجه للعب في أندية المحترفين أو أندية الدرجة الأولى على سبيل الاعارة أو الانتقال.. من أبرز اللاعبين المغادرين للفيصلي دومي بني دومي الذي انتقل للجليل، وعبدالله عوض الذي انتقل للسلط، وايهاب الخوالدة الذي ينتظر أن يحدد هو بنفسه الفريق الذي سيذهب إليه.
• فريق الحسين إربد لكرة القدم، توصل بشكل شبه كامل، لقائمة اللاعبين المغادرين على سبيل الإعارة أو الانتقال الكامل.
• حارس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم اللبناني مهدي خليل، وصل إلى عمان يوم أمس، تمهيدا للالتحاق بتدريبات الفريق اعتبارا من اليوم.. خليل يتوقع أن يظهر بصفوف الفيصلي خلال مباراة كأس السوبر في حال قرر الجهاز الفني ذلك.
• ممثل عن الشركة الراعية لبطولات الاتحاد  الآسيوي لكرة القدم، يرافقه ممثلين عن اتحاد الكرة ونادي الوحدات، قام يوم أمس بالكشف على ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، تمهيدا لاعتماده ملعبا بيتيا للوحدات في البطولات الآسيوية.
• حارس المرمى عبدالله الفاخوري وقع رسميا يوم أمس على كشوفات نادي الوحدات لموسم واحد، مقابل 75 ألف دولار.
• أكثر من حكم محلي، انتقدوا تصرف زميلهم الذي دخل في جدال مع دائرة الحكام خلال اجتماع الحكام الأخير، ما تسبب في توتر الأجواء، خاصة بعد رفضه الخروج من القاعة.. أحد الحكام أبدى عتبه على تصرف زميله، مشيرا إلى أنه يعتبر أحد أبرز الحكام "لو يحط عقله براسه". 
• نادي الرمثا، جدد عقد لاعبه بشار ذيابات 3 مواسم.. إلى ذلك خسر صندوق نادي الرمثا مبالغ كبيرة للقضايا والمحاكم.
• صراع قوي وخفي بين مدير إداري لفريق محلي محترف، ومسؤول إداري في النادي، قد يتسبب لاحقا في التأثير سلبا على الفريق في حال لم يجد المعنيون حلا جذريا، خاصة وأن تداعيات المشاكل بدأت تظهر وتؤثر على اللاعبين..الطرفان يتصارعان لإثبات من هو الأقوى، فيما الفريق سيدفع الثمن وفق مراقبين للمشهد.


اللاعب بهاء فيصل (يمين) والمعالج شادي عاصي خلال حصة تأهيلية - (من المصدر)

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