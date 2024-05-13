مأزق يواجه هادي الحوراني في الفتح المغربي.. ناديان يقترحان اجتماعا عاجلا

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مأزق يواجه هادي الحوراني في الفتح المغربي اضافة اعلان

يعاني المحترف الأردني في فريق الفتح الرياضي المغربي هادي الحوراني، من عدم المشاركة في المباريات مع فريقه المغربي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق مطلع الموسم الكروي الحالي.



وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أن الحوراني كان لاعبا أساسيا خلال فترة الإعداد الأولى، إلى جانب 3 لاعبين محترفين من مختلف الدول.



الأمور تغيرت لاحقا بعد التعاقد مع مدرب جديد للفريق هو المغربي جمال السلامي، الذي يفضل منح الفرصة للاعب المغربي، على حساب المحترف الأجنبي، على اعتبار أنه الأكثر اطلاعا على تفاصيل الدوري المغربي، الأمر الذي تسبب في إبعاد الحوراني وبقية اللاعبين المحترفين عن تشكيلة الفريق الأساسية، والاكتفاء بالجلوس على مقاعد البدلاء.



هذا الأمر تسبب، مع مرور الوقت، في غضب الحوراني ورفاقه المحترفين الأجانب، الأمر الذي دفعهم لطلب الرحيل عن الفريق في أكثر من مناسبة، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، باستثناء مهاجم من ساحل العاج، نجح في فسخ عقده.



الفتح الرياضي رفض، أيضا، إعارة الحوراني إلى فريق في النرويج، بين مرحلتي الذهاب والإياب، الأمر الذي أثار استغراب ودهشة اللاعب الأردني الذي يواصل البحث عن مخرج لهذا المأزق الأحترافي.



يشار إلى أن عقد الحوراني يمتد مع الفريق المغربي لثلاثة مواسم (يتبقى موسمان)، حيث يعتزم اللاعب الجلوس مع رئيس النادي لإيجاد حل لهذه المشكلة.



وكان الحوراني ضمن خيارات المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة، قبل أن تتراجع أسهمه في المنتخب، بسبب عدم مشاركته مع فريقه المغربي.



ناديان يطلبان اجتماعا طارئا.. ورئيس يصف الأندية بـ"شهاد الزور"

طلب ناديان من أندية المحترفين لكرة القدم، ضرورة عقد اجتماع طارئ لجميع أندية المحترفين، للتباحث في اقتراحات اتحاد الكرة التي أدلى بها خلال الخلوة التي عقدت السبت الماضي.



وبدت الأندية ممتعضة من الاقتراحات، مثل تقليص عدد أندية المحترفين من 12 إلى 10، وهو الاقتراح الذي أثار حفيظة الأندية التي تسعى للاجتماع من أجل رفضه رسميا.



رئيس أحد أندية المحترفين، وخلال الجلسة مع اتحاد الكرة، أبدى دهشته من اقتراح تقليص الأندية إلى 10، مشيرا إلى أن الأمور ترجح أن يكون اتحاد الكرة قد اتخذ القرار بذلك، وأن حضور الأندية ما هو إلا حضور شكلي فقط.

رئيس أحد الأندية، قال "نحن مثل شهاد الزور، تمت دعوتنا إلى الخلوة بهدف شكلي وليس للنقاش".



زيارات لـ4 ملاعب لتركيب تقنية الفيديو

نظم اتحاد كرة القدم، خلال الفترة الماضية، زيارات إلى 4 ملاعب محلية، من أجل استخدامها عند تطبيق تقنية الفيديو "الفار"، في الموسم الكروي المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير. وزار المعنيون في الاتحاد ملاعب ستاد عمان وستاد الحسن وملعب الأمير محمد بالزرقاء، وستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، حيث تم معاينة جاهزية هذه الملاعب في حال تم استحداث "الفار" في ملاعبنا.



لاعبو الجليل يدعمون ناديهم ماديا

في موقف يستحق الإشادة، قام عدد من لاعبي فريق الجليل لكرة القدم، بدعم ناديهم ماديا، بهدف تسديد مستحقات شخصية إدارية سابقة في النادي، سبق وأن تقدمت بشكوى ضد الجليل، وحصلت على حكم من المحكمة بضرورة دفع 10 آلاف دينار.



وفي التفاصيل، فإن الجليل يملك رصيدا في اتحاد الكرة قيمته 35 ألف دينار، ولكن الاتحاد لم يصرفه للنادي، بسبب شكوى للإداري السابق، الأمر الذي دفع عددا من اللاعبين، لمساعدة الإدارة في توفير 10 آلاف دينار، لدفعها للإداري المشتكي، ومن ثم الحصول على "كف طلب"، وبالتالي إمكانية تسلم مستحقات الجليل في الاتحاد.



شنك تغادر الاتحاد السعودي وتتلقى عروضا محلية

عادت حارسة مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم ملك شنك إلى عمان، قادمة من السعودية، بعد انتهاء عقدها مع فريق نادي الاتحاد السعودي للسيدات. ولعبت شنك في صفوف فريق الاتحاد السعودي لموسمين، قبل أن ينتهي عقدها وتعود إلى عمان، أملا في فرصة لعب جديدة.



حارسة المرمى المتألقة، تلقت 3 عروض من أندية محلية، ولكنها لم تحسم وجهتها حتى الآن، أملا في الحصول مرة أخرى على فرصة احتراف خارجية.



بدء التجهيزات في إربد ونادي الحسين استعدادا لاحتفالات الدوري

تفيد المعلومات بأن هناك تحضيرات واستعدادات كبيرة في مدينة إربد، استعدادا للاحتفال بلقب دوري المحترفين الذي بات قريبا من النادي لأول مرة في تاريخه.

المعلومات كشفت أن نادي الحسين إربد بدأ هذه التحضيرات، من خلال احتفالات في ستاد الحسن في مباراة التتويج المتوقعة، بحيث يستمر الجمهور في الملعب للاحتفال، قبل الخروج إلى مدينة إربد، إلى جانب تحضيرات الحافلة وغيرها من التفاصيل.



ولم تخرج هذه الترتيبات للعلن، في ظل عدم حسم لقب الدوري بشكل رسمي، بانتظار تجاوز مباراة مغير السرحان اليوم، والتي يرى جمهور الحسين أنها مباراة اللقب.



ورغم المفاجآت الكثيرة في كرة القدم، إلا أن الغالبية من جمهور "الأصفر"، ترى أن اللقب في طريقه لمدينة إربد بنسبة كبيرة، فيما تدعو قلة من الجمهور إلى التريث تحسبا لأي مفاجأة.

حارسة المرمى ملك شنك -(أرشيفية)

كواليس النجوم

• مدرب محلي، توقع أن تشهد نهاية دوري المحترفين وابلا من الشكاوى المقدمة من اللاعبين والمدربين ضد أنديتهم، في ظل عدم حصول اللاعبين على رواتبهم منذ حوالي 9 أشهر.. المدرب قال: "الأندية تحتضر ولا بد من حلول مالية ناجعة لإنقاذ الكرة الأردنية".



• النادي الفيصلي قام، أمس، بتسديد جزء من مستحقات اللاعب عارف الحاج المنتقل على سبيل الإعارة من فريق الصريح.. الفيصلي سلم الصريح جزءا من المستحقات المترتبة للنادي.. أداء عارف الحاج المتميز في المباريات الأخيرة، رفع من أسهمه في بورصة اللاعبين.



• رغم أن الموسم الكروي الحالي لم ينته حتى الآن، إلا أن لاعبين يخوضون حاليا مفاوضات مع أندية أخرى، تمهيدا للانتقال إليها في الموسم الكروي المقبل.



• أحد اللاعبين في ناد محلي بدوري المحترفين، اتهم المدير الفني بالرضوخ لأحد نجوم الفريق بشأن التشكيلة التي يسهم في اختيارها هذا النجم.