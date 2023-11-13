مؤسسة تشكو تداعيات تشكيلة عموتة.. عقوبات بحق حكام

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تشكيلة عموتة تربك حتى المؤسسات

الإرباك الذي أحدثته تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لم تربك فقط الشارع الرياضي المحلي، بل تعداه إلى إرباك مؤسسات رسمية، لم تعرف ماذا تتصرف مع موظفيها الذين تم استدعاؤهم للمنتخب على مراحل.

مسؤول في مؤسسة معروفة، وفي تصريح لـ"الغد"، كشف عن دفعه هو شخصيا ضريبة تشكيلة عموتة، بعد أن تطلب منه ذلك جهدا طويلا وعملا خارج أوقات الدوام، من أجل إنجاز طلبات تشكيلة عموتة من إجازات وتفريغ وإجراءات رسمية تحتاج لوقت طويل.

وأضاف "عموتة استدعى اللاعبين على دفعات؛ حيث قام اتحاد الكرة بمخاطبتنا، من أجل تفريغ لاعبين محددين، وهذا تطلب إجراءات قانونية، ليعود عموتة ويطلب لاعبا آخر في المؤسسة نفسها، الأمر الذي أحدث إرباكا في العمل ومشادات في العمل".

وزاد المتحدث "الأمر لم يقتصر على هذا الأمر، بل تعداه إلى مخاطبة المؤسسة بموعد السفر في 12 الشهر الحالي، فيما غادر المنتخب يوم 13 الحالي، وهو أمر ربما يعد عاديا للبعض، لكنه في المؤسسات الرسمية أمر مؤثر ودقيق".

وكشف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك قضية أخرى أربكت عملنا، تتمثل في أن هناك لاعبين تمت دعوتهم من مؤسساتهم، استعدادا للقاء طاجكستان والسعودية بتصفيات المونديال، ليتم الاكتشاف لاحقا أن لاعبا أو أكثر، لم يسافروا مع وفد المنتخب إلى طاجكستان، وهذا أمر محير ويربك العمل المؤسسي.

المسؤول أنهى حديثه، بالقول "نحن نطالب بعمل مؤسسي وخطوات أكثر دقة، ولكن في النهاية قلوبنا مع منتخب النشامى في المباريات المقبلة، ولن ندخر جهدا في دعم المنتخبات الوطنية، وهو نهج واضح لمؤسستنا التي تحرص دائما على تذليل كل العقبات أمام موظفيها الذين هم أصلا نجوم في الأندية والمنتخبات الوطنية"، متمنيا أن يحقق المنتخب الوطني حلم الشارع الرياضي بالتأهل إلى المونديال، خاصة وأن سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، يبذل جهدا كبيرا لتطوير الكرة الأردنية.

عقوبات بحق مجموعة حكام

كشفت معلومات مؤثوقة، أن دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، اتخذت قرارا سريا يقضي بإيقاع عقوبات على عدد من الحكام، بسبب أخطاء ارتكبها هؤلاء الحكام خلال المباريات الماضية، سواء في دوري المحترفين، أو خلال مباريات دوري الدرجة الأولى.

وتفيد المعلومات التي حصلت عليها "الغد"، بأن العقوبات جاءت بسبب أخطاء فنية، إلى جانب غياب الجدية في الأداء، الأمر الذي دفع دائرة الحكام لاتخاذ عقوبات بحق هؤلاء الحكام، على أمل الاستفادة منها في تحسين الأداء، والعمل بجدية أكبر في المرحلة المقبلة.

وكانت دائرة الحكام رفضت الرد على الاتصالات، للتعليق على هذه الأخبار التي جاءت من مصدر مطلع وموثوق.

سارة تسجل هاتريك وتتصدر هدافي الدوري الألماني

نجحت لاعبة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم سارة أبو صباح، المحترفة حاليا في فريق يونيون برلين الألماني، في تسجيل 3 أهداف (هاتريك)، في مرمى فريق تركش برلين سبورت، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري الألماني للسيدات (درجة أولى)، وانتهت بفوز فريق أبو صباح بنتيجة 11-2.

وتألقت سارة في المباراة، ونجحت في تسجيل ثاني هاتريك لها في البطولة، حيث سبق وأن سجلت هاتريك في مرمى فريق بوتسدام.

واعتلت أبو صباح حاليا صدارة هدافات دوري الدرجة الأولى، برصيد 18 هدفا، في مشهد يعكس تألق المحترفة الأردنية في الدوري الألماني.

وينتظر أن تلتحق اللاعبة بالمنتخب الوطني يوم 27 من الشهر لحالي، استعدادا للمباريات الرسمية المقبلة.

حكام من لبنان ومصر لوديتي "النشميات" أمام إيران

تفيد المعلومات الواردة من لبنان، بأن خطابا تلقاه الاتحاد اللبناني، يفيد بطلب أردني، للاستعانة بحكمات لبنانيات، للمشاركة في إدارة مباراتي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم الوديتين، أمام منتخب إيران، اللتين تقامان في عمان مطلع الشهر المقبل. ورغم عدم إفصاح اتحاد الكرة عن هوية الحكام للمباراتين الوديتين، إلا أن المعلومات ترجح أيضا أن يكون هناك استقطاب لحكام أو حكمات من مصر، للمشاركة أيضا في إدارة المباراتين الوديتين لمنتخب النشميات أمام نظيره الإيراني. يشار إلى أن منتخب السيدات، يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في السعودية، خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.

لاعبا الجزيرة يلتحقان بالأولمبي في السعودية بعد تأجيل مباراة

ينتظر أن يلتحق لاعبا فريق الجزيرة لكرة القدم بكر كلبونة وقيس عباسي، بصفوف المنتخب الأولمبي المتواجد حاليا في السعودية، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة فريق الجزيرة أمام العالية التي كانت مقررة أمس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.

كلبونة وعباسي، كان يفترض أن يرافقا المنتخب الأولمبي إلى السعودية، ولكن المنتخب وافق على إبقائهما في عمان، لخوض مباراة الجزيرة أمام العالية، قبل أن يتفاجأ المنتخب والجزيرة بتأجيل المباراة، وبالتالي التحاقهما بالمنتخب الأولمبي.

يشار إلى أن المنتخب الأولمبي، ينتظر أيضا التحاق اللاعبين وسيم ريالات ويوسف حسان، اللذين عادا من المطار، بسبب تأخر حصولهما على التأشيرة، فيما التحق المحترف في قطر عمر صلاح بالمنتخب، بانتظار اكتمال الصفوف اليوم.

منتخب الشباب يعسكر استعدادا لوديتي لبنان

يدخل المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 لكرة القدم، اعتبارا من يوم غد، في معسكر تدريبي محلي مغلق، استعدادا لملاقاة نظيره اللبناني مرتين وديا في عمان يومي 19 و21 من الشهر الحالي.

وتأتي هاتان المباراتان لمنتخب الشباب الذي يدربه الهولندي بيتر، في إطار تحضيرات المنتخب للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

الرياضة تستذكر الراحل نظمي السعيد

استذكرت الرياضة الأردنية، بمختلف ألعابها وأركانها، أمس، الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الإعلامي الرياضي المحبوب والمعروف نظمي السعيد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 1998.

وجاء استذكار نظمي السعيد، ليس لدماثة خلقه وحسن تعامله وطيبة قلبه وإنسانيته وشعبيته، بل أيضا لمهنيته في العمل الإعلامي الرياضي، وهو ما كان يتحدث فيه جميع الرياضيين والإعلاميين الذين استذكروا الكثير من المواقف الشاهدة على شهامة هذا الإنسان ووطنيته، الأمر الذي انعكس إيجابا على العمل الإعلامي الرياضي.

استذكار نظمي السعيد أيضا لم يكن بروتوكوليا كما جرت العادة، بل نابع من محبة حقيقية، وتقديرا للمواقف الشاهدة على ذلك والتي كشف رياضيون عنها، رغم أن السعيد لم يكن يرغب في الكشف عنها أو التحدث بها، كونه لم يكن يبحث عن "الشو" الإعلامي، بل كان يعمل من قلب صادق لأجل الوطن والرياضة دون أن ينتظر الشكر والثناء.

الرياضيون عامة والإعلاميون الرياضيون خاصة، استذكروا أمس ذكرى رحيل نظمي السعيد، داعين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنانه.

سبب غريب لإلغاء تدريب فريق بدوري المحترفين

سبب غريب أسهم في إلغاء تدريب فريق بدوري المحترفين لكرة القدم، أمس، مزج بين غياب التنسيق الإداري، وعدم القدرة المالية على توفير حجز رسمي.

القصة بدأت عندما تفاجأ اللاعبون، بإبلاغهم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، بأن موعد التدريب سيكون عند الساعة الثانية، أي بعد ساعتين من قرار التبليغ، وهو ما رفضه الجهاز الفني، الذي أشار إلى أن لاعبين يقطنون بعيدا عن النادي في محافظات عدة، ويحتاجون وقتا طويلا للحضور، الأمر الذي تسبب في إلغاء التمرين.

النادي الذي حاول تأمين تدريب آخر في موعد متأخر، لم ينجح في ذلك، بسبب رفض أصحاب تلك الملاعب فتحها أمام الفريق، كون النادي لم يسدد مستحقات حجوزات تلك الملاعب في فترات سابقة، ليجد النادي نفسه مضطرا إلى إلغاء الوجبة التدريبية أمس.

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كواليس النجوم

• أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن طاقم حكام عراقي لمباراة المنتخب الوطني ونظيره منتخب طاجيكستان التي تقام بعد غد، في افتتاح مشوار المنتخبين بالتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026.. المباراة يديرها الحكام العراقيون؛ علي صباح حكما للساحة، وحيدر عبد الحسن، ويعاونه حيدر عبد الحسن العبيدي وأمير الوندوي، زيد تامر محمد حكما رابعا، والكويتي سعد الفضلي مقيما للحكام، ويون مون تشوين من هونغ كونغ مراقبا للمباراة.

• مدرب أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف أن ما يتقاضاه المحترف الأجنبي في الفريق من "فتات الدنانير"، تسبب في منعه من السفر خلال فترة الاستراحة التي منحها للاعبين والتي تجاوزت الأربعة أيام.. المدرب أشار إلى أن المحترف يتقاضى راتبا شهريا متواضعا، ما يمنعه من السفر إلى بلاده ومن ثم العودة لاستئناف مشواره مع الفريق... المدرب قال لـ"الغد": "محترفنا مسخم ومستوي فنيا وماديا".

• الوضع المادي الصعب لأغلب أندية المحترفين لكرة القدم، دفع أحد رؤساء الأندية إلى التشكيك في إمكانية قدرة عدد من الأندية على المضي قدما في المشاركة بالدوري في المراحل المقبلة، إلا في حال كان هناك دعم استثنائي.. الأندية ستعاني في المستقبل القريب من عدم القدرة على دفع رواتب اللاعبين، ما قد يخلق فوضى داخل الأندية.