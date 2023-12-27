الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ما قصة الصورة الرومانسية التي جمعت مارتينيز​ وزوجة ميسي؟

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النجم الارجنتيني لفريق انتر ميلانو ​لاوتارو مارتينيز وزوجة ميسي

اثارت صورة نشرها النجم الارجنتيني لفريق انتر ميلانو لاوتارو مارتينيز قلق الكثيرين من محبي "البرغوث" ليونيل ميسي لانها تظهر لاوتارو بوضع حميم مع زوجة ميسي انطونيلا راكوزو في حوض الاستحمام.

الصورة لاقت رواجاً كبيراً وانتشرت كالنار في الهشيم، والقت بظلالها على ما كان انتشر منذ فترة عن توتر في العلاقة بين ميسي وزوجته قبل ان ينفي الزوجي هذه المعلومات.

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ولكن، يبدو ان العين قد فعلت فعلها وخدعت المشاهدين، اذ تبيّن ان الصورة التي نشرها لاوتارو تعود اليه والى زوجته ولا علاقة لانطونيلا بالموضوع، لان الصورة اخذت جانبياً وهناك شبه كبير بين انطونيلا وزوجة لاوتارو من هذه الناحية، وبالتالي ساد الارتياح لدى محبي ميسي وزوجته بعد انقشاع الضباب عن حقيقة الصورة.

 


 

 

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