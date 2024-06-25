محاولات لإعادة هايل للفيصلي.. 5 آلاف دولار للاعبي الوحدات.. الحسنات يقدم خطة إعداد فريق الجزيرة

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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محاولات وضغوطات قد تعيد هايل إلى الفيصلي

بدأ المدير الفني لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم أحمد هايل، يواجه محاولات إدارية وضغوطات جماهيرية، لإقناعه بالعدول عن قرار اعتذاره عن عدم تجديد عقده مع النادي الفيصلي.



وكان نائب رئيس النادي الفيصلي أحمد وريكات، قد التقى هايل قبل أيام، وعرض عليه تجديد العقد مديرا فنيا للفريق، ولكنه أبلغه أن هناك ظروفا صعبة في التجديد لعدد من اللاعبين بسبب التفاصيل المالية، وعدم التأكد فيما إذا كان الفيصلي قادرا على الاحتفاظ بالنجوم الذين يرغب المدرب في استمرارهم مع الفريق، وهو الأمر الذي جعل هايل متخوفا من الاستمرار مع الفريق، يقينا منه أن جمهور الفيصلي لا يقبل بأقل من حصد الألقاب، وهذا يتطلب تعاقدات مؤثرة، الأمر الذي دفع المدرب للاعتذار عن عدم تجديد العقد، في ظل هذه الظروف الصعبة.

المعلومات تؤكد أن إدارة النادي الفيصلي ابدت تمسكها بالمدرب هايل، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية، إعادة قنوات الاتصال مع بالمدرب، والتأكيد على الرغبة في استمراره في ظل ما قدم للفيصلي في الموسم الماضي كمدير فني، كما تلقى المدرب سيلا من اتصالات الجماهير المحبة، والتي تمنت عليه إعادة النظر بقرار الرحيل عن الفريق، وهو الأمر الذي دفع هايل لاعادة النظر بقرار عدم التجديد، وبالتالي الموافقة على عقد لقاء جديد مع الإدارة لبحث العديد من التفاصيل التي على أثرها سيتخذ المدرب قراره سواء بالرحيل أو العودة لقيادة الفريق.



5 آلاف دولار للاعبي الوحدات

صرف رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، مبلغ 5 آلاف دولار للاعبي فريق الكرة، وذلك مكافأة الفوز على فريق الرمثا، في مباراة ربع نهائي بطولة كأس الأردن.

ووعد الحوامدة بصرف مكافأة أخرى نظير الفوز الذي تحقق على فريق شباب الأردن، في مباراة نصف نهائي الكأس، إلى جانب مكافأة أخرى في حال الفوز بلقب الكأس.



الوحدات والحسين في لقاء نهائي بعد 44 عاما

يتجدد اللقاء بين فريقي الوحدات والحسين على لقب بطولة محلية لكرة القدم، بعد مرور 44 عاما من اللقاء الحاسم الأول بين الفريقين.



وفي التفاصيل التي أوردها الزميل والخبير الصحفي كمال الروسان، في حديثه لـ"الغد"، فإن الحسين والوحدات التقيا في مباراة الحسم في الدوري عام 1980 في مباراة انتهت بفوز الوحدات 2-1، حيث سجل للفائز خالد سليم وغسان جمعة، فيما سجل للخاسر سهل غزاوي.



اللقاء الحاسم بين الفريقين يتجدد للمرة الثانية بعد مرور 44 عاما، ولكن في بطولة أخرى، حيث يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل، في مباراة نهائي كأس الأردن.



الحسنات يقدم خطة إعداد فريق الجزيرة

قدم المدرب عثمان الحسنات، خطته لإعداد فريق الجزيرة لكرة القدم، لمنافسات الموسم الكروي المقبل.



وكانت إدارة نادي الجزيرة، وخلال اجتماعها الذي عقد أول من أمس، قد اختارت بالإجماع، المدرب عثمان الحسنات مديرا فنيا لفريق الكرة، ويساعده المدرب أمجد الشعيبي.



وفاضلت إدارة النادي بين عدد من المدربين الذين كانوا مرشحين لتدريب الفريق، قبل أن تختار عثمان وجهازه الفني المعاون الذي سيبدأ مهمته الجديدة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.



وقدم المدرب الجديد خطة إعداد الفريق في المرحلة المقبلة، والتي تتطلب تعاقدات ومعسكرات محلية، وغيرها من التفاصيل.



يشار إلى أن فريق الجزيرة لكرة القدم بدأ تجمعه قبل أسابيع، بقيادة المدرب حسن عبدالفتاح الذي يحمل مسمى المدير الفني لفرق الفئات العمرية.



صافرة نهائي الكأس عراقية أم عمانية؟

تفيد المعلومات أن حكام مباراة نهائي كاس الأردن لكرة القدم، سيأتون بنسبة كبيرة من سلطنة عمان أو العراق.



وكان الوحدات خاطب اتحاد الكرة، لطلب حكام من الخارج لمباراته أمام الحسين إربد في نهائي الكأس.



وينتظر أن يتم حسم هوية الحكام اليوم، حيث ترجح المعلومات أن يكون الحكام من عمان أو العراق.



أين ذهبت راية الركنية في مباراة الوحدات والشباب؟

في لقطة طريفة في مباراة الوحدات وشباب الأردن في نصف نهائي كاس الأردن التي جرت على ستاد عمان، لاحظ المتابعون وضع راية الركنية في مكان آخر خارج الملعب، قبل أن يتنبه لها الحكم في الدقيقة 13 من المباراة، ويعيدها إلى مكانها الصحيح.



وفي اللقطة التي انتبه لها الكثيرون، تم زراعة راية الركلة الركنية خارج الملعب، قبل أن تظهر اللقطات تنبه الحكم لهذه الحالة الغريبة، وبالتالي المسارعة إلى إعادتها لمكانها الصحيح.





صورة لنجوم الحسين إربد والوحدات في مباراة الفريقين عام 1980 - (أرشيفية)

كواليس النجوم

• نجم المنتخب الوطني يزن النعيمات، بات قريبا من الانضمام إلى الدوري السعودي، وبالتحديد إلى نادي التعاون.



• أندية الدرجة الاولى وعلى لسان الناطق الإعلامي عبدالله السرحان، رفضت توجه اتحاد الكرة لإشراك فرق من الفيصلي والوحدات والحسين إربد، تضم لاعبين تحت 23 عاما، في دوري "المظاليم".



• الشارع الرياضي المحلي، يترقب إطلالة المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، من خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم.

الجمهور يأمل أن يشاهد كاريزما قوية للمدرب الجديد، في ظل أهمية المرحلة المقبلة التي تضع المنتخب على أبواب المونديال لو وفق الفريق في منافسات الدور الحاسم.. غالبية الجماهير الأردنية لديها تفاؤل كبير بتحقيق حلم الوصول إلى المونديال لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.



• أندية المحترفين لكرة القدم، تواصل محاولاتها لعقد اجتماع من أجل بحث صعوبات الموسم الكروي المقبل الذي يؤرقها، ناهيك عن الرغبة في مناقشة موضوع تهبيط 4 فرق في الموسم المقبل، من أجل الإبقاء على 10 أندية في المحترفين، حيث ترفض الأندية فكرة حصر أندية المحترفين بعشرة فرق.



• أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، تعاني من اشتراط عدد من نجومها الحصول على مستحقاتهم المالية الكثيرة المتأخرة عن الموسم الماضي، من أجل تجديد عقودهم للموسم المقبل.



• متابعون لمباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام السعودية بتصفيات كأس العالم، تساءلوا عن الشخصية التي كانت تظهر خلف المدير الفني الحسين عموتة عندما كانت اللقطات التلفزيونية تسلط على المدرب.. الشخص الذي أثار فضول الجمهور، كان يجلس على مقاعد البدلاء ويظهر خلف المدرب عموتة.. أحد المتابعين للمنتخب عاد وكرر السؤال أمس، متمنيا الحصول على إجابة، للتعرف على هذه الشخصية ومهامها.. تكرار هذا السؤال يأتي كون جميع كادر المنتخب الوطني معروف للشارع الرياضي المحلي، فيما أي شخصية غير مألوفة في المنتخب تثير فضول الجمهور.. اتحاد الكرة أشار إلى أن هذا الشخص هو إداري المنتخب الوطني خليل غاريوس.



• أجندة الموسم الكروي الجديد التي تشير إلى انطلاقة الدوري يوم 8 آب (أغسطس) المقبل، وإقامة بطولة الدرع خلال فترة التوقفات، لم تنل نصيبا وافرا من قبول الأندية، على اعتبار أن الأندية لم تلتقط الأنفاس من الموسم الحالي الذي ينتهي يوم السبت المقبل، إلى جانب الالتزامات المالية الكبيرة التي ترهق صناديق الأندية.

مدرب المنتخب السابق الحسين عموتة ويظهر خلفه إداري المنتخب خليل غاريوس - (من المصدر)