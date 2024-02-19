محاولة اتحاد كرة خليجي لتجنيس نجم أردني.. مطالبة بتفسير لتصريحات عموتة

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الجمهور يأمل بتوضيح اتحادي حول تصريحات عموتة

السؤال عن مصير المدرب المغربي الحسين عموتة مع المنتخب الوطني لكرة القدم، كان الاستفسار الأبرز للجماهير الأردنية، خاصة في ظل تصريحات عموتة التي تتناقلتها وسائل إعلام عربية، وتتحدث عن قرب رحيله عن المنتخب، وتحديدا بعد مباراتي باكستان بتصفيات كاس العالم الشهر المقبل، أو بعد مباراتي طاجكستان والسعودية بالتصفيات أيضا، واللتان تقامان خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وتلقت "الغد" عدة استفسارات من محبي المنتخب الوطني، يقولون إن اتحاد الكرة سبق وأن أعلن أن عموتة مستمر مع المنتخب وفق العقد الذي ينتهي عام 2026، فيما خرج عموتة بأكثر من تصريح، يتحدث فيه عن ظروف عائلية، وعن قرب رحيله عن منتخب النشامى بعد التصفيات المقبلة. المستفسرون عن مصير عموتة، تمنوا أن يخرج اتحاد كرة القدم بتصريح رسمي، يوضح فيه دقة تصريحات عموتة، وفيما إذا كان قريبا من الرحيل أو الاستمرار.

الفيصلي يخضع البطاط لفحص طبي

خضع لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم مصعب البطاط، لفحص طبي يوم أمس، تمهيدا للتوقيع على كشوفات النادي الفيصلي، لمشاركته منافسات المرحلة المقبلة.

اللاعب الذي وصل إلى عمان، خضع لفحوصات طبية مختلفة، بإشراف طبيب مختص، استعدادا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

وكان الفيصلي تعاقد مع المحترف الفلسطيني البطاط، كما تعاقد مع المحترف الكاميروني رونالد وينجا.

محاولات لتجنيس نجم أردني في دولة خليجية

تشهد الأيام الحالية، خطوات متقدمة في محاولة لأحد دول الخليج، بتجنيس نجم كروي أردني، سبق وأن برز بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

وارتفعت وتيرة الحديث في هذا الموضوع في اتحاد كرة القدم، بشأن هذه المحاولات، حيث هناك تمسك أردني باستمرار اللاعب في المنتخبات الوطنية، فيما الطرف الأخر يحاول تقديم المغريات للاعب لتجنيسه، والاستفادة منه كرويا في المرحلة المقبلة.

ويفضل المعنيون عدم الحديث بشكل واضح عن هوية اللاعب، لحين حسم الأمور بشكل رسمي، في ظل التجاذبات الحاصلة حاليا.

تفاصيل في اتفاق شرارة مع الوحدات

تفيد المعلومات أن العقد المرسل من نادي الوحدات إلى اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، يقضي بدفع حوالي 35 ألف دينار للاعب،مقابل التوقيع على عقد يمتد لنصف موسم فقط، أي بعد انتهاء مرحلة الإياب من دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي. ووفق ما جاء في العقد، فإن اللاعب سيحصل على مبلغ 10 آلاف دينار في البداية، على أن يتقاضى شهريا وطيلة فترة مرحلة الإياب في الدوري على مبلغ 5 آلاف دينار.

أحمد هشام يبدأ تدريباته في السرحان والعقبة

عاد اللاعب أحمد هشام، لاستئناف التدريبات الرسمية بالكرات، والانخراط في اللعب خلال التمارين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به بداية الموسم الكروي الحالي.

أحمد هشام الذي لا يرتبط حاليا مع أي نادٍ من الأندية، إذ بدأ يسعى للانخراط في تدريبات أندية المحترفين، حيث خاض في الأيام الأخيرة تدريبات مع فريقي مغير السرحان وشباب العقبة، بعد أن أبدى الناديان تعاونهما مع اللاعب، ووافقا على تسهيل مهمته في التدريبات. ولم يحدد اللاعب حتى الأن وجهته المقبلة، بانتظار الوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية بشكل كامل، تمهيدا لتحديد الفريق الذي سينتقل إليه.

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كواليس النجوم

• لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة، يواصل العلاج في عمان، في ظل عدم مغادرته للعلاج في مركز سبيتار الطبي في قطر.

• رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تقدم بشكوى في المركز الأمني، ضد أحد نجوم الفريق السابقين، الذي تهجم وعدد من أقربائه على رئيس النادي.

• المدرب الروماني تيتا، فاز قبل أيام بقضية رفعها ضد نادي العين السعودي الذي كان يشرف على تدريبه.. تيتا معروف للشارع الرياضي المحلي، بعد أن أشرف على تدريب أكثر من فريق في الأردن.

• نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، شارك فريقه مونبلييه الفرنسي، في تحقيق فوز أول من أمس على فريق ميتز بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.. هذه المباراة تعتبر الأولى للتعمري منذ عودته من بطولة كأس أسيا.

• الإعلامي الأردني المقيم في سلطنة عمان حسان ملكاوي، وفي اتصال مع "الغد" تمنى نقل رسالة إلى أندية المحترفين واتحاد كرة القدم، بضرورة تنظيم دورات إعلامية تثقيفية للاعبين والإداريين، لمساعدة اللاعب والإداري على حسن التصرف والحديث أمام الكاميرات، وبالتالي تجنب الوقوع في المحظور كما يحدث في الأيام الحالية من تصريحات متتطايرة من هنا وهناك، تلحق الضرر بصاحبها أولا، وتكشف مدى الحاجة لثقافة إعلامية حول التصريحات والتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.

• شكاوى كثيرة متوقعة خلال الفترة المقبلة، سيقدمها لاعبون ومدربون ضد أنديتهم، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ فترة طويلة.

• ناد سعودي بدوري المحترفين، تواصل مع وكيل أعمال لاعبين، أملا في التعاقد مع أحد نجوم المنتخب الوطني الذين برزوا في كأس أسيا الأخيرة... طبعا الحديث عن التعاقد في الموسم الكروي المقبل وليس الحالي، في ظل إغلاق باب القيد في الفترة الحالية.





اللاعب أحمد هشام - (أرشيفية)