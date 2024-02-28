الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجليل يضم الحارس العثامنة.. وعموتة يكشف عن اقتراح سابق بالرحيل

محترف أجنبي في دوري المحترفين يحطم رقما ماليا قياسيا.. الصغير غاضب من الوحدات ويعتزم تقديم شكوى

الحكم أدهم مخادمة - (ارشيفية)
الحكم أدهم مخادمة - (ارشيفية)

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الصغير غاضب من الوحدات ويعتزم تقديم شكوى
ظهر لاعب فريق الوحدات لكرة القدم أحمد الصغير، الخارج من كشوفات الفريق في الأيام الأخيرة، بحالة من الغضب، بعد قرار النادي بإخراجه من كشف الفريق، رغم استمرار عقده مع الوحدات.

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وتفاجأ الصغير بقرار المدير الفني أمجد أبو طعيمة، والإدارة بإبعاده من كشف الفريق، رغم أنه لم يأخذ فرصته الكاملة في المشاركة في المباريات، الأمر الذي دفعه للتلويح بتقديم شكوى في اتحاد الكرة، للمطالبة بمستحقاته كاملة، والاحتجاج على طريقة خروجه من الفريق.
وكان فريق الوحدات وجد نفسه مجبرا على إبعاد 4 لاعبين من الكشف، لإتاحة المجال أمام 4 لاعبين جدد للانضمام رسميا للفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.
محترف أجنبي في الأردن يحطم رقما ماليا قياسيا
حطم محترف أجنبي التحق بأحد أندية المحترفين أخيرا، رقما قياسيا غير مسبوق في الكرة الأردنية، عندما وافق على التوقيع على كشوفات النادي مقابل مبلغ مالي قليل جدا، ربما يعتبر الأقل في سجل المحترفين الذين سبق وأن لعبوا في الدوري المحلي.
ووفق المعلومات فإن المحترف حطم رقما قياسيا بتدني قيمة المبلغ الذي حصل عليه مقابل التوقيع، ليضرب كل الأرقام السابقة، ويؤكد في نفس الوقت تواضع القدرات المالية للأندية التي تبحث عن أي محترف بغض النظر عن مستواه الفني، شريطة أن يكون المبلغ قليلا.
إدارة النادي لم تتوقع أن يوافق المحترف على المبلغ، قبل أن تتيقن بذلك عندما وافق المحترف رسميا على اللعب مقابل المبلغ المالي القليل جدا، والذي يقل عن اللاعب المحلي المتدني المستوى.
"الأولمبي" يتجمع 10 المقبل
تفيد المعلومات أن المنتخب الأولمبي لكرة القدم، سيدعو لاعبيه للتجمع يوم 10 الشهر المقبل، استعدادا لخوض منافسات غرب أسيا التي تقام في السعودية اعتبارا من 20 من نفس الشهر في السعودية.
ووفق المعلومات فإن المنتخب سيتجمع في 10 المقبل، قبل أن يدخل في معسكر داخلي يمتد لثلاثة أيام، قبل السفر إلى السعودية للدخول في المنافسات.
ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في كأس أسيا، التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.
الجليل يستعين بحارس مرمى
استعان نادي الجليل بالمحترف السوري علي المصري، الذي سبق وأن احترف في فريق معان، كما استعان أيضا بحارس مرمى الصريح خالد العثامنة. ويسعى فريق الجليل لكرة القدم، لتعزيز صفوفه استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين، في ظل رحيل حوالي 12 لاعبا عن الفريق في الفترة الأخيرة. وجاء التعاقد مع المحترف والحارس، بعد مفاوضات أسفرت عن الاتفاق على كامل التفاصيل المتعلقة بالمبلغ ومدة العقد.
عموتة يكشف عن اقتراحه بالرحيل عن النشامى بعد مباراة السعودية
كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، عن تقديمه لاقتراح أمام اتحاد الكرة بالرحيل عن المنتخب، عقب الخسارة التي تعرض الفريق أمام المنتخب السعودي في مباراة ذهاب تصفيات كأس العالم التي أقيمت في عمان خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأشار عموتة في مقابلة إعلامية مع إحدى المحطات المغربية، أنه أبلغ الاتحاد حاجته للمغادرة بعد الخسارة أمام السعودية، ولكن الظروف لم تتهيأ لذلك وبالتالي الاستمرار مع المنتخب.
يشار إلى أن التوقعات ترجح التحاق عموتة بالمنتخب الوطني يوم 9 الشهر المقبل، لقيادة الفريق استعدادا لمباراتي باكستان بتصفيات المونديال، قبل أن يبحث مع اتحاد الكرة مستقبله مع النشامى.

 

كواليس النجوم

• نجم في أحد أندية المقدمة بدوري المحترفين، كان يفكر بطلب فسخ عقده، احتجاجا على المركز الجديد الذي استحدث له المدير الفني للفريق..النجم انتقد أسلوب تعامل المدرب الذي يحاول فرض شخصيته بطريقة خاطئة وفق تعبير اللاعب.
• مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام باكستان يوم 26 الشهر المقبل، ضمن تصفيات كاس العالم، يتوقع أن تقام عند العاشرة مساء، في ظل تزامنها مع أيام شهر رمضان المبارك.
• الحكام أدهم مخادمة ومحمد بكار وأحمد الرويلي وأحمد فيصل، يغادرون يوم الأحد المقبل  إلى الصين، لإدارة مباراة ببطولة دوري أبطال آسيا.
• عضو في أحد الأجهزة الفنية لفريق محلي محترف، كشف عن تدخلات إدارية فاضحة في تحديد تشكيلة الفريق في المباريات.. عضو الجهاز الفني أكد أن هذه التدخلات كانت في الموسم الماضي، ولكنها في الموسم الحالي باتت واضحة.
• لاعبون أردنيون فسخوا عقودهم مع أندية خارجية، تفاجأوا بعدم الموافقة على تسجيلهم في أندية محلية، بحجة أنه يجب أن يصدر قرار بشأن الشكوى التي رفعها هؤلاء اللاعبون ضد أنديتهم الراحلين عنها.
• شبه إجماع على أن مباريات الأسبوع الأول من مرحلة إياب دوري المحترفين جاءت ضعيفة جدا، بدليل ضعف نسبة التسجيل..التوقعات بتراجع المستوى الفني للأندية جاء ضمن التوقعات في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأندية ماليا وإداريا.
• في ظل الاستحقاقات الرسمية المقبلة للمنتخبات الوطنية، فإن الموسم الكروي الحالي يتوقع أن يمتد لأكثر من عام.

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