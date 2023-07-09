محترف ب 10 آلاف.. إسراء تدير مباراتين في لبنان

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم"، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

10 آلاف دينار قيمة صفقة محترف أجنبي

كشف مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن قيمة صفقة التعاقد مع محترف أجنبي بلغت حوالي 10 آلاف دينار فقط، بحيث يشتمل هذا المبلغ على مقدم العقد والرواتب الشهرية. وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ"الغد"، إلى أن المحترف الأجنبي أقل تكلفة من اللاعب المحلي، لافتا إلى أن عقد المحترف الأجنبي الذي تعاقد معه ناديه يبلغ بالضبط 10600 دينار.

يشار، إلى أن هناك العديد من المحترفين الأجانب، الذين وقعوا على كشوفات أندية محلية، مقابل مبالغ مالية تقل كثيرا عن اللاعب المحلي.

إسراء تدير مباراتين في لبنان

ينتظر أن تتولى الحكمة الأردنية إسراء مبيضين، قيادة مباراتين تجمعان منتخبي لبنان وفلسطين لكرة القدم للسيدات يومي 15 و17 من الشهر الحالي.

وجاءت هذه الخطوة، بناء على طلب من الاتحاد اللبناني لكرة القدم، الذي اختار إسراء مبيضين لتميزها وتألقها في إدارة المباريات خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك، وعلى صعيد الحكام الأردنيين، اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكام أدهم مخادمة وأحمد مؤنس ومحمد بكار، لإدارة مباريات في نهائيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 12 إلى 28 من الشهر الحالي.

كما اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، الخبير الدولي الأردني عوني حسونة، للمشاركة في هذه النهائيات كمقيم حكام في البطولة التي تضم نخبة من الأندية العربية.

عملية لنجم مغير السرحان

ينتظر أن يخضع نجم فريق مغير السرحان لكرة القدم أحمد البشير، لعملية في غضروف الركبة، لمعالجة الغصابة التي يعاني منها منذ فترة طويلة.ويتوقع أن يخضع اللاعب للعملية الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيحجبه عن الفريق لحوالي 6 أشهر.

وكان البشير، قدم مستويات متميزة مع فريقه بدوري المحترفين في الموسم الكروي الماضي.

عموتة يطلع على الملاعب ويغادر

اطلع المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة، على عدد من الملاعب التي تستضيف منافسات البطولات المحلية.

وحرص اتحاد الكرة، على تنظيم جولة للمدرب المغربي، لإطلاعه على ظروف وطبيعة الملاعب، في خطوة تمنح عموتة تصورا واضحا حول آلية العمل في المرحلة المقبلة.

وزار عموتة ستاد عمان الدولي وملعبي الكرامة والبترا، بانتظار زيارة أخرى لملاعب خارج عمان.

وكان عموتة، غادر إلى بلاده أمس، بانتظار عودته وطاقمه المعاون قبل مباراة السوبر التي تجمع الفيصلي والوحدات يوم 21 من الشهر الحالي.

3 عروض للاعب سعادة

بعد أن تلقى عرضا للعب في فريق الخور القطري، عاد لاعب فريق الحسين إربد إبراهيم سعادة ليتلقى عرضين آخرين للاحتراف في الخارج، حيث تلقى عرضا من فريق كاظمة الكويتي، كما تلقى عرضا من الزوراء العراقي لتجديد عقده، بعد أن لعب في صفوفه خلال الفترة الأخيرة.

ولم يحسم سعادة حتى الآن وجهته المقبلة، سواء بالاحتراف أو الاستمرار مع الحسين، بانتظار الأيام القليلة المقبلة.

أندية تعود للاحتجاج على اتفاقية الاتحاد والمناصير

عادت أندية يوم أمس، للاحتجاج على عدم التزام اتحاد الكرة بتنفيذ اتفاقيته مع الأندية، والمتمثلة بمنحها مستحقاتها من الاتفاقية السابقة مع شركة المناصير.

وكانت الاتفاقية، تقضي بمنح الأندية حصتها من اتفاقية المناصير على أشهر عدة، بما في ذلك شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، ولكن من دون أن تصل هذه المبالغ للأندية حتى الآن.

وأكدت أندية، أن عدم التزام الاتحاد بتحويل الدفعات، تسبب في مشاكل للأندية التي سبق وأن صرفت شيكات للاعبين ومدربين بناء على مواعيد وصول المستحقات، ولكن دون أن يحصل ذلك ما تسبب في صدامات بين الأندية والمدربين واللاعبين.

ونشطت أندية يوم أمس، في إجراء اتصالات مع الاتحاد، أملا في تسريع الدفعات المالية.

الحوراني يبلغ الرمثا

بعرض احترافي

أبلغ مدافع فريق نادي الرمثا لكرة القدم إدارة النادي، بتلقيه عرضا للاحتراف الخارجي، طالبا من الإدارة الرد عليه.

ووفق المعلومات، فإن الحوراني أبلغ الرمثا بأنه سيكون هناك عائد مادي جيد لصندوق الرمثا، وبالتالي تشجيع الإدارة على الموافقة على العرض.

وينتظر أن تكون إدارة الرمثا، دعت لعقد اجتماع يوم أمس، لبحث موضوع العرض الاحترافي للحوراني، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب الذي يخدم النادي ومن ثم اللاعب.

يشار إلى أن هادي الحوراني، يعتبر حاليا من المدافعين المتميزين في الأردن، وهو من المرشحين دائما للانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية.

فريق معان يتفق مع السنغالي فال

توصل نادي معان، لاتفاق مع المحترف السنغالي محمد فال، للاحتراف في صفوف فريق كرة القدم، خلال منافسات دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي. وجاء اختيار فال، بعد أن قدم مستويات جيدة، خلال فترة احترافه في الدوري البحريني.

وكان فريق معان، أكد تعاقده خلال الفترة الماضية مع محترف جزائري، سعيا لتعزيز صفوف الفريق الباحث عن تقديم مستويات جيدة في الدوري، وبالتالي تحقيق هدف الثبات بمصاف المحترفين.

انتقاد لغياب "الأولمبي"

عن الدورة العربية

انتقد أحد المدربين الوطنيين، غياب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، عن المشاركة في دورة الألعاب العربية الرياضية المقامة حاليا في الجزائر، معتبرا أن هذا الغياب سيضعف المنتخب خلال مشاركته في التصفيات الآسيوية التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

واعتبر المدرب في تصريح لـ"الغد"، أن الدورة العربية كانت بمثابة معسكر تدريبي مهم للمنتخب الأولمبي قبل الذهاب للتصفيات.

وأضاف: لو شارك المنتخب في الدورة العربية، لخاض مباريات قوية مع منتخبات عربية متميزة، كما كانت المشاركة فرصة لإجراء تدريبات على ملاعب العشب الطبيعي، إلى جانب إقحام اللاعبين في أجواء المنافسات الرسمية، ما ينعكس إيجابا على مستوى المنتخب.

يشار، إلى أن اتحاد كرة القدم، كان يعتزم إشراك المنتخب الأولمبي في الدورة العربية، ولكنه اصطدم بعدم موافقة الأندية على إرسال لاعبيها للمنتخب، كون البطولة تقام في أيام خارج الفترة المحددة من قبل الاتحاد الدولي.

جمال محمود يغلب حسن عبدالفتاح

اختتمت أول من أمس بطولة قدامى اللاعبين بتنظيم من هيئة "ابشر سيدنا"، والتي شهدت مشاركة 8 فرق على مدار أسبوعين بنظام الصاعقة، حيث توج فريق المدرب الوطني جمال محمود باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق المدرب حسن عبد الفتاح بنتيجة 6-4.

وحضر المباراة النهائية مدير الأمن العام السابق حسين الحواتمة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وسط العديد من الفقرات الفنية بحضور عدد من الفنانين والفنانات، والتي شهدتها صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وشهدت المباراة النهائية، مستوى فنيا مميزا من الطرفين، مع تفاعل الجماهير بلمسات اللاعبين القدامى الذين كانوا نجوم الكرة المحلية سابقا، ومن أبرزهم علي جمعة، عثمان الخطيب، هيثم سمرين، محمد المحارمة، أمجد الشعيبي، علاء مطالقة وقيس العتيبي.

نشاط رياضي ملحوظ للعجلوني في سورية

بدأ رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، نشاطا رياضيا ملحوظا في سورية، في إطار سعيه لإعادة تفعيل الجوانب الرياضية بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق باستقطاب لاعبين سوريين للاحتراف في الأردن، وتبادل المعسكرات الودية للأندية والمنتخبات، إلى جانب التحضير للمشاركة في بطولات تقيمها الأندية السورية.

وعاد العجلوني من دمشق قبل أيام عدة، بعد زيارة وصفت بالناجحة، حيث التقى بعدد من القيادات الرياضية السورية، وظهر على شاشة سورية للحديث عن الرياضة في الأردن وسورية.

ويرتبط العجلوني، بعلاقات جيدة مع مسؤولي الرياضة السورية، في مشهد سيساهم في عودة المشاركات الرياضية الأردنية في الأنشطة السورية، خاصة على صعيد أندية كرة القدم.

يشار إلى أن الكرة السورية، بدأت خطواتها لإعادة تنظيم بطولات عربية للأندية مثل بطولة تشرين المتوقع إقامتها في اللاذقية، بحيث ينتظر أن توجه الدعوة لفرق أردنية في حال رغبت بالمشاركة.

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كواليس النجوم

• نجمة منتخب التايكواندو السابقة دانا حيدر، تم تعيينها عضوا في لجنة التايكواندو للجميع التابعة للاتحاد الدولي للعبة.

• توقعات بأن تقام مباريات دوري المحترفين لكرة القدم عند السادسة مساء وعند الثامنة والنصف مساء... الوري ينطلق يوم الـ3 من الشهر المقبل.

• مدرب حراس المرمى أحمد ابو ناصوح، كان يوم أمس في مراجعة للمستشفى، بعد حادث السير الذي تعرض له.. صحة ابو ناصوح في تحسن مستمر.

• عدد من محبي نادي الحسين إربد، تمنوا على الإدارة أن تكون خطوتها التالية تخصيص ملعب مستقل لفريق كرة القدم، بدلا من الملعب المشترك مع النادي العربي، معتبرين أن ملعبا منفصلا للنادي يخدم الواقع الفني بشكل أفضل، ويمنح اللاعبين خصوصية في التدريبات.

• أندية الدرجة الثانية، ما تزال على أمل أن يعيد اتحاد الكرة النظر في موضوع تخفيض الدعم السنوي من 12 ألف دينار إلى 3 آلاف دينار.

• توقعات بأن تشهد تشكيلتي الفيصلي والوحدات في مباراة كأس السوبر، تغييرات ملحوظة وجذرية، في ظل الاستقطابات الجديدة في الفريقين، وعودة لاعبي الفيصلي المعارين.

• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يعاني حاليا من أزمة رواتب.. إدارة النادي ليست قادرة على توفير الرواتب، ما ينذر بأزمة جديدة في حال لم تنجح الإدارة في تأمين مستحقات اللاعبين قريبا.

• أحد أندية الدرجة الأولى في السعودية، يتجه لتعيين مدرب أردني في مهمة الإشراف على فرق الفئات العمرية خلال المرحلة الماضية.

• أحد نجوم الكرة المحلية لعب دورا كبيرا في إفساد محاولات ناديه التعاقد مع لاعب آخر، بسبب أن هذا اللاعب يجيد اللعب في مركز النجم نفسه.

• محترف أردني في أحد الأندية الخارجية، بات مهددا بالرحيل عن الفريق، بسبب رغبة المدرب الجديد في استبدال محترفيه.. المدرب لم يحسم حتى الآن أمر اللاعبين الخارجين من القائمة، ولكنه يفكر جديا باستبدال جميع المحترفين أو أغلبهم.

• اتحاد الكرة، حدد يوم غد موعدا لإجراء قرعة دور الـ32 من دوري أندية الدرجة الثالثة.

• أكثر من مدرب محلي، حاول إقحام "الوساطات" للعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم.