محمود يلتزم بتوصيات موتا.. "شرارة" مرشح لكاظمة.. سؤال جماهيري للحكام

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



جمال محمود يلتزم بتوصيات موتا أمام الوحدات

كشف المدير الفني الجديد لفريق الحسين إربد لكرة القدم جمال محمود، أنه لن يجازف في المباراة المقبلة أمام الوحدات بإجراء تغييرات جوهرية على تشكيلة الفريق، بل سيلتزم بتوصيات المدير الفني السابق البرتغالي موتا الذي كان يحضر ويعد التشكيلة التي ستخوض المباراة المقررة يوم السبت المقبل، في إطار منافسات دوري المحترفين.

وأشار محمود، في تصريح لـ"الغد"، إلى أنه بدأ بالإشراف على تدريب الحسين إربد، أول من أمس، وبالتالي فإنه لن يكون بمقدوره إجراء تغييرات جوهرية على الفريق في ظل قصر هذه الفترة، وبالتالي الالتزام بما كان يخطط له موتا، خاصة فيما يتعلق بالتشكيلة الأساسية.

وأعرب محمود عن اعتزازه بفريق الحسين إربد وجماهيره، متمنيا أن ينجح في قيادة الفريق لإحراز لقب الدوري.

يشار إلى أن الحسين إربد يعاني من مشكلة، تتمثل في عدم خوض أي مباراة ودية منذ أكثر من شهر، باستثناء مباراة أمام الجليل لم تكتمل بسبب مشاكل حدثت خلال اللقاء الودي.

هل ينتقل "شرارة" للعب في كاظمة الكويتي؟

تلقى لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، استمزاجا للرأي للاحتراف في فريق كاظمة الكويتي، خلال المرحلة المقبلة.

وجاء هذا الاستمزاج، بعد رحيل شرارة عن فريق الأهلي الليبي، مؤخرا، بانتظار البحث عن وجهة احتراف جديدة.

ورغم إغلاق فترة باب القيد في الدوري الكويتي، إلا أن هناك بندا في التعليمات، يتيح للاعب الاحتراف في أي فريق، استنادا إلى فسخ العقد لأسباب معينة، كما جرى مع النجم شرارة، الذي يعد أحد أبرز المواهب الكروية في الأردن.

الجليل يستنجد بـ"الأولى" لتعويض رحيل 12 لاعبا

استنجد نادي الجليل بلاعبي الدرجة الأولى لكرة القدم، لتعويض رحيل 12 لاعبا عن فريقه خلال الشهر الماضي، لأسباب متعددة، أبرزها عدم الحصول على المستحقات المالية.

ووجد المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة نفسه في مأزق، بعد مغادرة 12 لاعبا من الفريق، الأمر الذي دفعه لخيار البحث عن لاعبين في الدرجة الأولى، وهو ما فعله خلال الفترة الماضية.

ويعاني نادي الجليل من صعوبات مالية كبيرة، أثرت على إعداد الفريق وتحضيراته لاستئناف مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

لماذا لم يبدِ حكامنا الرأي في ركلات جزاء قطر؟

وجه عدد من الرياضيين في الشارع المحلي، سؤالا حول سبب عدم خروج دائرة الحكام في اتحاد الكرة، لتوضيح اللغط في مسألة ركلات الجزاء الثلاث التي احتسبت لمنتخب قطر أمام منتخب النشامى في نهائي كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في الدوحة، وذهب لقبها للمنتخب القطري الشقيق.

وأشار متحدثون لـ"الغد"، إلى أن الشارع الرياضي بات محتارا في تعدد الآراء حول صحة ركلات الجزاء، الأمر الذي تطلب خروج رأي فني من دائرة الحكام أو خبراء التحكيم الأردني، للحديث بالتفصيل عن الحالات، وبالتالي توضيح الصورة للجمهور الأردني الذي اعتبر أن المنتخب تعرض لظلم تحكيمي في المباراة.

وطالب أحد المتحدثين، بضرورة تحليل فني تحكيمي مهني أردني لحالات ركلات الجزاء قريبا، حتى تتضح الصورة عند الجماهير التي تتوق إلى ذلك.

تفاصيل حديث شلبية للرمثا

شهد يوم السبت الماضي، اجتماعا بين إدارة الرمثا وحارس المرمى مالك شلبية، لبحث مطالب الحارس بالحصول على الرواتب المتأخرة، أو السماح له بالرحيل، في ظل صعوبة الأوضاع، والحاجة لمصاريف كثيرة نتيجة التنقل اليومي من عمان إلى الرمثا للمشاركة في التدريبات.

وفي التفاصيل، فإن شلبية أبلغ الإدارة خلال اللقاء، أنه يعشق الرمثا وجماهيره، ولكنه بات يعاني من صعوبة الأوضاع المالية في ظل تكلفة الذهاب والإياب يوميا من عمان حيث يسكن، إلى الرمثا حيث التدريبات، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعيشها النادي، والتي تسببت في تأخر حصول اللاعبين على الرواتب.

شلبية والإدارة اتفقا على تأجيل البت في الموضوع، لما بعد مباراة الرمثا أمام الوحدات بدوري المحترفين الأربعاء المقبل، علما أن عقد شلبية مع الرمثا ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي.

العراقي أكرم سلمان في عمان للعلاج

يتواجد المدرب العراقي المعروف أكرم سلمان في أحد مستشفيات عمان، لتلقي العلاج من بعض التفاصيل المرضية التي ألمت به.

وكشف سلمان، خلال حديثه لأحد المدربين المحليين، عن شوقه لكل الرياضيين الذين تعامل معهم في الأردن، بحكم تجربته الطويلة في الملاعب الأردنية كمدرب، حيث سبق وأن أشرف على تدريب فريقي الفيصلي الوحدات.

أندية تأمل بشطب الغرامات بمناسبة إنجاز آسيا

كشفت أندية في الكرة النسوية والفئات العمرية، عن توجهها لمخاطبة اتحاد الكرة، بشأن إمكانية إعفائها من الغرامات التي لحقت بها خلال الموسم الكروي الحالي، معتبرين أن إنجاز منتخب الكرة في كأس آسيا الأخيرة، يعد مناسبة لشطب الغرامات.

وأشار أحد رؤساء الأندية النسوية، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن صندق النادي يعاني من أزمة مالية كبيرة، تؤثر على دفع الغرامات المترتبة، الأمر الذي يدفعنا لمخاطبة الاتحاد أملا بإعفائنا من تلك الغرامات، احتفالا وابتهاجا بأداء ونتائج منتخب الكرة في بطولة كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في قطر، وحل فيها منتخبنا في المركز الثاني.

عراك في المنتخب الكوري قبل مواجهة النشامى

أكد اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم، أن النجم سون هيونج مين، تعرض لإصابة بإصبعه إثر شجار مع زملائه، عشية المباراة مع المنتخب الوطني في نصف نهائي كأس آسيا.

وقع الإشكال بعد أن حاول بعض اللاعبين الشبان في المنتخب الكوري، بمن فيهم لاعب باريس سان جرمان الفرنسي لي كانج إن، مغادرة العشاء والذهاب للعب كرة الطاولة.

وأغضب هذا التصرف القائد سون وبعض اللاعبين المخضرمين؛ حيث يعد العشاء عشية المباريات الكبرى بمثابة تقليد لتقريب لاعبي الفريق من بعضهم بعضا.

وطلب سون من زملائه الشبان الجلوس، فردوا عليه باستهزاء، فوقع الخلاف الذي انتشر في مكان العشاء ليتم إبعاد اللاعبين عن بعضهم بعضا.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن سون حاول التحدث الى اللاعبين الشبان، إلا أن الأمر خرج عن طوره وشهد احتكاكاً مباشراً بعد أن رفضوا الاستماع اليه، وغضب سون وأمسك بلي الذي رد بمحاولة لكم سون.

وظهر سون خلال مباراة المنتخب الوطني، وهو يضع رباطاً على إصبعين.

تسوية مالية بين السلط والسوري خانكان

اتفق نادي السلط على تسوية مع المدير الفني السابق لفريق كرة القدم السوري عماد خانكان، تقضي بمنح المدرب مستحقاته المالية المتأخرة.

وتراجع المدرب عن تقديم شكوى ضد النادي، في ظل التوصل لتسوية تفضي إلى ضرورة دفع مستحقات المدرب يوم 6 من الشهر المقبل، أو مواجهة تقديم الشكوى في حال لم يتم الالتزام باتفاقية التسوية.

وكان خانكان غادر فريق السلط في الفترة القليلة الماضية، ليتم تعيين عمار الزريقي مديرا فنيا للفريق، استعدادا لمنافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

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المدرب العراقي أكرم سلمان - (أرشيفية)

كواليس النجوم

• مشكلة يعيشها مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، تتمثل في عدم قدرته على الحصول على مخالصة من ناديه السابق.. النادي الغاضب من مدربه السابق لأسباب عديدة، اشترط مسامحته بالمبلغ المالي المتبقي مقابل الحصول على المخالصة.

• أكثر من مدرب محلي استدعي من قبل لجنة تحقيق في اتحاد كرة القدم، للتحقيق معهم في سبب توجه هؤلاء المدربين للمحاكم المدنية لتقديم شكاوى ضد الأندية.

• ما يزال لاعبو فريق سحاب لكرة القدم، يتذمرون نتيجة غياب الرواتب الشهرية، الأمر الذي يؤثر على جاهزيتهم للمباريات المقبلة بدوري المحترفين.

• اللاعب مجدي العطار الذي انضم حديثا لفريق الحسين إربد، قادما من رحلة احتراف خارجية، يأمل أن ينجح في حجز مكان له في التشكيلة الأساسية، في ظل كثرة النجوم في الفريق.

• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، طلب من الإدارة الحصول على رواتبه لتقديم استقالته.. الإدارة كانت تنوي التخلص من المدرب، ولكن إصراره على مستحقاته دفع الإدارة للتراجع.

• ما تزال الأزمة المالية تضرب صناديق أندية المحترفين لكرة القدم، ما يهدد استقرار الفرق خلال منافسات الدوري الذي يستأنف يوم السبت المقبل.

• قرار الحكومة بدعم اتحاد كرة القدم بمليون دينار، ومن ثم إتباعه بنصف مليون، بعد إنجاز كأس آسيا، اعتبره الجمهور خطوة في الاتجاه الصحيح لتصويب أوضاع الكرة الأردنية بشكل عام.. الجمهور تمنى أن يشمل الدعم قريبا أندية المحترفين كونها الأساس في تشكيل المنتخبات الوطنية.

• عدد من الحكام الأردنيين، بدأوا مهمات تحكيمية خارجية على مختلف الصعد.





حارس مرمى الرمثا مالك شلبية - (أرشيفية)