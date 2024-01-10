مدرب الفيصلي يمهل الحسين إربد حتى الأحد ويتلقى عرضا كويتيا

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



مدرب الفيصلي يمهل الحسين إربد حتى الأحد ويرفض عرضا كويتيا

يتجه المدير الفني لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم أحمد هايل، لتقديم شكوى ضد نادي الحسين إربد يوم الأحد المقبل، بسبب عدم التزام النادي بدفع مستحقاته المالية المتأخرة، والتي جاءت خلال فترة عمل هايل مدربا للفريق بداية الموسم الحالي.

وفي التفاصيل، فقد وقع الحسين إربد وهايل على مخالصة مالية، تقضي بقيام النادي بدفع المستحقات نهاية الشهر الماضي، ولكن دون أن يحصل ذلك، رغم اتصالات المدرب لتذكير النادي، ما دفع هايل لاتخاذ قرار بالذهاب لتقديم شكوى في اتحاد الكرة يوم الأحد المقبل، إلا في حال تم صرف المستحقات.

وقال هايل في رده على استفسارات "الغد": "نعم سأتجه إلى تقديم شكوى الأحد، بسبب عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين"، مشيرا إلى أن الشكوى كانت الخيار الأخير بعد استنفاد جميع الخيارات.

وأضاف "أحترم نادي الحسين إربد وجماهيره، ولا أرغب في اللجوء إلى الشكوى، ولكن غياب التواصل لصرف المستحقات يجعلني أفكر في هذا الاتجاه، متمنيا ألا يحصل ذلك".

وعمل هايل مديرا فنيا لفريق الحسين إربد، إلى جانب البرتغالي جوا موتا الذي لم يكن يحمل شهادة البرو التي تؤهله لمسمى المدير الفني، رغم أنه على أرض الواقع كان المدير الفني، فيما كان هايل مدربا عاما.

إلى ذلك، رفض المدير الفني للفيصلي أحمد هايل، عرضا لتدريب أحد الأندية الكويتية المعروفة في الكويت، مفضلا الاستمرار مع الفيصلي استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين، ومنافسات بطولة الكأس للموسم الكروي الحالي.

وتلقى هايل مفاتحة من إدارة النادي الكويتي، حيث أعرب المدرب عن شكره لهذه الثقة، مشيرا إلى أنه مرتبط حاليا مع الفيصلي، ولا يمكنه تركه في هذه المرحلة، خاصة في ظل حالة العشق المتبادلة بينه وبين النادي وجماهيره.

يشار إلى أن هايل الحاصل على أعلى شهادات التدريب، والنجم السابق للكرة الأردنية، بات مطمعا لعدد من الفرق العربية الباحثة عن مدير فني متميز.

خطاب يتدرب في الوحدات ويتلقى عرضا من الأهلي ومعان

يواصل اللاعب العائد من رحلة احتراف في جبل المكبر الفلسطيني جبر خطاب، تدريباته مع فريق الوحدات، للحفاظ على جاهزيته البدنية، في ظل عدم ارتباطه حاليا بأي من الأندية المحلية.

خطاب يتدرب مع الوحدات، من دون أن يكون هناك نية لالتحاقه رسميا بالفريق، وإنما للحفاظ على الجاهزية، أملا في فرصة لعب في ناد آخر، حيث تلقى عرضا من ناديي معان والأهلي، بانتظار حسم الموضوع قريبا.

شلبية يحتجب عن تدريبات الرمثا

يواصل حارس مرمى فريق الرمثا لكرة القدم مالك شلبية، احتجابه عن تدريبات الفريق، حيث لم يلتحق مالك بالتمارين منذ فترة التوقف التي أعقبت نهاية مرحلة الذهاب من الدوري.

ولم يتحدث النادي عن سبب احتجاب حارس المرمى عن تدريبات الفريق المستمرة، بقيادة المدير الفني وسيم البزور.

وكان لاعبو فريق الرمثا، احتجبوا عن التدريبات لمدة يوم واحد، بسبب التفاصيل المالية، قبل أن تقنعهم الإدارة بالعودة، على أن يتم صرف جزء من رواتبهم لاحقا، بانتظار المبلغ الذي سيصل النادي من احتراف اللاعب السنغالي كوليبالي في نادي هجر السعودي.

26 لاعبة في منتخب الشابات

بدأ المنتخب الوطني النسوي تحت سن 20 لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب حسام أبو رياش، تأهباً للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة (26) لاعبة: سيلين سيف، ساجدة عيسى، رنين أبو السرور، سيلين شنك، كريستينا سهل، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، حلا الرمامنة، ملاك خضراوي، مايا عوض الله، ريناد الشويكي، نور أحمد، سوار عبيد، لمار إبراهيم، جنان الصاحب، حلا مرار، ليليا الساحلي، جنة معتوق، رغد النعيمي، كريستين حجازي، كندا التيتي، راما الخاشوك، ميرا العطاري، ملاك سلامة، رزان صب لبن وهيا أبو علي.

ويأتي تجمع الحالي للمنتخب الوطني النسوي ت 20، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية 2026.

الجبور يطمئن على شعبيته في الشارع الرياضي

اطمأن الزميل والخبير في الإعلام الرياضي الدكتور محمد الجبور، على شعبيته الكبيرة محليا وعربيا، عندما تلقى سيلا من الاتصالات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وأدخلته المستشفى.

الجبور مدير مكتب الـ"بي أن سبورت" في عمان، الذي غادر المستشفى معافى، نجح في قياس شعبيته الكبيرة في هذه المرحلة، عندما واجه تدفق عبارات التهنئة وأمنيات الشفاء من محبيه في الأردن وخارجها، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور في قلب هذه القامة الإعلامية الكبيرة، المعروفة بمهنيتها العالية ودماثة الخلق.

المدرب حسان يتألق في قطر

يواصل المدرب الأردني ناصر حسان، الحاصل على أعلى شهادات التدريب، تألقه في قطر، حيث يعمل مسؤولا فنيا في أكاديمية سباير القطرية، التي تضم الكثير من المدربين العرب والعالميين.

ويعمل تحت قيادة حسان حاليا، عدد كبير من المدربين من مختلف الجنسيات، في مؤشر على الخبرة التي يحظى بها هذا المدرب الأردني، الذي يتولى أيضا حاليا تحليل مباريات كأس آسيا على قناة "الكأس" القطرية.

خبرة حسان الكبيرة في التدريب، دفعت البعض للتساؤل عن إمكانية استفادة اتحاد كرة القدم الأردني من هذه الشخصية الرياضية التي خرجت خلال عملها في الأردن، الكثير من نجوم الكرة السابقين والحاليين.

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المدرب أحمد هايل - (من المصدر)

كواليس النجوم

• عدد كبير من نجوم الكرة المحلية المعتزلين، بدأوا رحلة تحليل مباريات كأس آسيا، على العديد من الفضائيات العربية في قطر والإمارات والعراق.. من النجوم الذين خروجوا لتحليل مباريات آسيا على القنوات الفضائية: جمال محمود وحاتم عقل ومؤيد سليم وعثمان الحسنات ومحمود شلباية.

• قيادات اتحاد كرة القدم، ينتظر أن تتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس آسيا، إلى جانب مساندة المنتخب الوطني.

• جميع حسابات الاتحاد الياباني لكرة القدم، لم تتطرق نهائيا لمباراة منتخب اليابان أمام النشامى، في اللقاء الودي الذي أقيم أول من أمس في قطر، وانتهى بفوز اليابان 6-1.

• لاعب فريق نادي حريما لكرة القدم (تأهل من الدرجة الثالثة للثانية) سعد معابرة، انتقل للتدرب مع فريق الأهلي الذي وضعه تحت الاختبار في ظل ما يتمتع به من موهبة كروية متميزة تؤهله للعب في دوري المحترفين.

• نجم فريق الرمثا الصاعد لكرة القدم عزالدين أبو عاقولة، الذي خضع لعملية في عينه، تلقى أخبارا طيبة من الطبيب المعالج، بانتظار العودة للملاعب.. الطبيب طالب النجم الصاعد بممارسة حياته الطبيعية، فيما يتوقع العودة للملاعب الموسم المقبل، أو نهاية الموسم الحالي... النجم الصاعد يحظى بشعبية كبيرة في الرمثا وخارجها، في ظل ما قدمه مع الرمثا رغم صغر سنه.

• اتحاد كرة القدم حدد يوم 22 أيار (مايو) المقبل، موعدا لإجراء اختبار لوكلاء اللاعبين وفق شروط معينة.