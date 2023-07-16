مدرب الوحدات يطلب معسكرا لـ5 أيام استعدادا للفيصلي.. ركلات الجزاء تعكر صفو السلط

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.مدرب الوحدات يطالب بمعسكر 5 أيام استعدادا للفيصليطلب المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم البوسني داركو، من إدارة النادي، العمل على تأمين معسكر مغلق في الفندق للفريق لمدة 5 أيام، استعدادا للقاء فريق الفيصلي في ذهاب كأس السوبر يوم الجمعة المقبل.وأبلغ داركو إدارة الوحدات، أنه يرغب في الدخول في معسكر بالفندق، اعتبارا من اليوم، وحتى موعد المباراة يوم الجمعة، علما أن اللقاء يجري على ستاد عمان الدولي الذي يستضيف أيضا مباراة الإياب يوم 28 من الشهر الحالي.ويتطلع داركو للاستفادة من هذا المعسكر الطويل وغير المعتاد، لرفع درجة الانسجام بين لاعبيه خاصة على الصعيد النفسي، لا سيما وأن الوحدات بدأ متأخرا في تجميع اللاعبين، استعدادا للمرحلة المقبلة.ركلات الجزاء تثير الخلاف في صفوف السلطبدا لاعب فريق السلط لكرة القدم عبدالله ذيب عصبيا، بعد نهاية مباراة فريقه، أول من أمس، أمام فريق الوحدات ببطولة درع الاتحاد، وذلك بسبب تكرار حالة الجدل بينه وبين زميله عدي القرا حول منفذ ركلة الجزاء.القصة بدأت في مباراة السلط والجليل؛ حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للسلط، وتوجه ذيب لتنفيذ الركلة بإيعاز من المدرب، قبل أن يتدخل عدي القرا ويطلب تنفيذ الركلة، وهو ما بدا ظاهرا على الشاشة، قبل أن ينفذ ذيب الركلة بنجاح.وفي مباراة السلط الأخيرة أمام الوحدات، احتسب الحكم ركلة جزاء للسلط، ليحدث السيناريو نفسه؛ حيث توجه ذيب لتنفيذ الركلة، بتوجيه من المدرب، قبل أن يتدخل القرا ويطلب تنفيذها، ولكن ذيب هو من نفذ وأهدر، ليبدي عبدالله ذيب عصبية بعد المباراة معاتبا القرا.أحد لاعبي السلط أكد أن حوار ذيب مع عدي القرا جاء مهذبا، مطالبا بضرورة احترام خيار المدرب في تنفيذ الركلات، الأمر الذي دفع المدير الفني للسلط لإغلاق الموضوع بعد المباراة مباشرة، والانتظار حتى موعد التدريب ليقوم بمعالجة الموقف.صعوبة في استدعاء المحترفينكشف مصدر في اتحاد كرة القدم، عن صعوبات تواجه استدعاء اللاعبين المحترفين في الخارج، بسبب مبارياتهم. وتشير التوقعات إلى إمكانية استدعاء لاعب بايرن ميونيخ الألماني يوسف قشي، فيما هناك صعوبة في استدعاء أحمد بني مصطفى، علما أن المحاولات ما تزال جارية لضمان التحاق اللاعبين أو لاعب واحد بصفوف المنتخب الأولمبي لكرة القدم.ويأمل المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة، بالاستفادة من اللاعبين الأردنيين المحترفين في الخارج، من خلال استدعائهم، والوقوف على إمكانية الاستفادة من قدراتهم في خدمة المنتخبات الوطنية، خاصة المنتخبين الأول والأولمبي.وكان المنتخب كشف عن اتصالات مع قشي وبني مصطفى، لمعرفة إمكانية التحاقهما بالمنتخب الأولمبي، استعدادا للتصفيات الآسيوية المقبلة.الشياب إلى سحابانضم لاعب فريق الحسين إربد سلطان الشياب، إلى صفوف فريق سحاب، لتمثيله خلال منافسات دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي.وجاء التحاق الشياب بسحاب، بعد خروجه من فريق الحسين إربد، بسبب رغبة الأخير في تقليص عدد لاعبيه، بما يتناسب مع طلبات اتحاد الكرة الذي حدد كشف الفريق بـ28 لاعبا.ولاقى خروج الشياب، ردود فعل متباينة داخل أوساط مشجعي الحسين إربد؛ حيث اعتبر البعض أن خروجه كان خطأ، في ظل امتلاكه مقومات المهاجم الناجح، وهو ما أثبته اللاعب خلال منافسات فرق الفئات العمرية.يشار إلى أن سلطان هو نجل النجم السابق للكرة الأردنية ونادي الحسين إربد عبدالله الشياب، المعروف بحبه وانتمائه للحسين إربد.إسراء مبيضين إلى لبنان اليومينتظر أن تكون الحكمة إسراء مبيضين، قد غادرت عمان فجر اليوم، متوجهة إلى لبنان، لتولي مهمة إدارة مباراتين وديتين لمنتخبي سيدات لبنان وفلسطين يومي 18 و21 من الشهر الحالي.وتأتي هذه المهمة لإسراء مبيضين، بناء على طلب من الاتحاد اللبناني لكرة القدم.إلى ذلك، ينتظر أن يعتمد اتحاد الكرة بشكل نهائي، حكام مباراة كأس السوبر التي تجري الخميس المقبل، وتجمع فريقي الفيصلي والوحدات.نجم التايكواندو الشرباتي يحتفل بتخرجهاحتفل نجم المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي، بتخرجه من جامعة عمان الأهلية، تخصص تسويق.وتلقى النجم الأولمبي الكثير من التهاني والتبريكات بحصوله على شهادة البكالوريوس، متمنين له التوفيق في الجوانب الدراسية، إلى جانب التأهل لأولمبياد باريس، وتحقيق النتائج اللافتة التي اعتادها الشارع الرياضي من نجوم منتخب التايكواندو.يشار إلى أن اتحاد التايكواندو، حريص على دعم لاعبيه فنيا ومعنويا، خاصة في التفاصيل التي تحدث خارج المنافسات.كواليس النجوم• أحد أعضاء الجهاز الفني في فريق محلي بدوري المحترفين، انتقد هرولة رئيس النادي وراء كل ما يكتب في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن هذه المتابعات بدأت تلقي بظلالها على فريق الكرة، نتيجة مراجعة رئيس النادي للمدربين بشأن كل ما يكتب عن الفريق على الصفحات المختلفة.• شخصية مطلعة في أحد أندية المحترفين، حذرت من تداعيات خلافات إدارية داخل النادي تهدد مشوار الفريق بدوري المحترفين.. الشخصية المطلعة، وفي حديثها لـ"الغد"، كشفت عن صراعات وكواليس تهدد مستقبل فريق الكرة، وتهدد أيضا بكشف الكثير من الأخطاء السابقة.• أكثر من لاعب في أندية المحترفين لكرة القدم، بدأوا يطالبون بمستحقاتهم المالية خاصة الرواتب الشهرية.. أحد اللاعبين أكد أن مسلسل المطالبات بالرواتب بدأ، كما بدأ أيضا مسلسل مماطلة الأندية.• مساء أمس شهد تحركات كثيرة للأندية بشأن تسجيل لاعبين جدد.. الحراك جاء بعد أن قامت أندية بعرض لاعبيها للإعارة أو الانتقال.لاعب منتخب التايكواندو صالح الشرباتي - (من المصدر)