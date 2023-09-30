مدرب حراس الحسين يلتحق بالأهلي السعودي وتفاصيل في استقالته.. لاعبو سيلانغور يدعمون عرب

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.بات مدرب حراس مرمى فريق الحسين إربد لكرة القدم أكرم السطري، الذي قدم استقالته أخيرا، مرشحا لتدريب فريق سيدات الأهلي السعودي لكرة القدم.ويغادر السطري عمان اليوم متوجها إلى السعودية، لتولي مهمة تدريب حراس مرمى سيدات الأهلي السعودي، علما أن الأردنية منار فريج، تتولي حاليا تدريب فريق الأهلي السعودي للسيدات.وكان السطري قدم استقالته قبل حوالي أسبوع، من دون الرد عليه رسميا، علما أنه يملك بندا في العقد يتيح له الرحيل عن الفريق.المعلومات تفيد أن استقالة السطري من منصبه لم تكن طبيعية، بعد أن تعرض لضغوطات نفسية نتيجة موقفه من المشكلة التي حصلت بين المدير الإداري للفريق اسامة طلال والمدير الفني البرتغالي موتا، حيث اعتبر البعض أن السطري كان مؤيدا لموتا انطلاقا من واجبه بتلقي التعليمات والتنسيق مع المدير الفني وليس مع أي شخص آخر.السطري وعقب إنهاء المشكلة وعودة طلال للعمل، بدأ يشعر بالضيق في ظل عدم التعامل معه إداريا بالشكل الطبيعي بسبب موقفه من المشكلة، الأمر الذي دفعه لاختيار قرار الاستقالة، رغم أنه كان يتقاضى في نادي الحسين مبلغا يعادل ما سيتقاضاه من الأهلي السعودي.إلى ذلك بدأ الحسين إربد بالبحث عن مدرب حراس مرمى جديد، حيث يرشح البعض عامر شفيع لتولي هذه المهمة في ظل ما يملكه من خبرة في حراسة المرمى وخبرة في تدريب حراس مرمى المنتخب، إلى جانب قربه من قلوب اللاعبين وحراس المرمى، فيما يرغب المدير الفني موتا بترك مهمة اختيار مدرب الحراس له شخصيا، خوفا من استقطاب مدرب حراس مرمى محسوب على "الفريق الإداري في النادي".ويتمنى محبون لنادي الحسين إربد، أن تتنبه الإدارة للانقسام غير المعلن في فريق الكرة، والعمل على تصويب الأوضاع، حفاظا على مسيرة النادي.أبدى نادي عجلون تظلمه واستغرابه لقرار اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، المتمثل بحفظ الشكوى التي تقدم بها النادي على خلفية تعرضه للظلم في مباراته أمام فريق المصطبة بدوري سن 17، بعد أن قام الفريق الخصم وفق حديث عجلون باشراك لاعبين من خارج النادي، ويلعبون في أندية أخرى.وأكد رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي أن ناديه قدم أدلة دامغة في هذا الموضوع، تثبت التزوير في اللاعبين، ليأتي قرار اتحاد الكرة مفاجئا وغريبا، خاصة وأن الأمور مثبتة بكل تفاصيلها والإدلة موجودة.وقال الصمادي: غريب عجيب ما يحدث في اتحاد الكرة، وهذا يشجع على التلاعب والتزوير وهو أمر خطير في حال لم يتخذ الاتحاد قرارات رادعة، متمنيا أن تشهد الفترة القريبة المقبلة انصاف نادي عجلون، خاصة وأن الحق يقف إلى جانبه بشكل واضح، متمنيا أن يتم إعادة النظر في الشكوى والتظلم الذي قدمه النادي، أو مواجهة التصعيد عبر وسائل الإعلام ونقل الموضوع إلى مجلس النواب ومختلف الوسائل التي يمكن أن تساعد في إنصاف النادي.وأرسل نادي عجلون كتابا رسميا إلى اتحاد كرة القدم يوضح فيه مخالفات كثيرة ارتكبها الاتحاد، مثل كيفية اصدار جدول دور الـ32 من دوري سن 17، من دون إبلاغ النادي بقرار حفظ الشكوى، وكيفية الأخذ برد نادي المصطبة رغم الأدلة الدامغة التي قدمها النادي وتثبت عملية التزوير، إلى جانب دور الحكام في عدم التدقيق بموضوع التزوير، مطالبين بضرورة إعادة النظر بالتحقيق والقرار.نجح المدرب الوطني عبدالله القططي الذي تم تعيينه أخيرا رئيسا لقسم النخبة وتطوير المواهب وانتقائها في اتحاد الكرة، إلى جانب عمله مديرا فنيا لمنتخب الناشئين مواليد 2008، في تحقيق إنجاز شخصي جديد بعد تعب وجهد استمر لثمانية أشهر، يتمثل في الحصول على تقدير امتياز وشهادة تقدير من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد أن جاء ترتيبه في المركز السادس على مستوى آسيا في دبلوم الإدارة في كرة القدم مع الاتحاد الآسيوي.اتحاد الكرة حرص على تكريم القططي بهذا الإنجاز، من خلال الأمين العام للاتحاد سمر نصار التي استقبلت القططي، وسلمته الشهادة، متمنية له مزيدا من التقدم والنجاح.ويعتبر القططي من المدربين المتخصصين في اكتشاف المواهب الواعدة، في ظل عمله طويلا في هذا المجال، الأمر الذي يفترض أن ينعكس ايجابا على منتخبات الفئات العمرية في الفترة المقبلة.أرسل لاعبو فريق سيلانغور الماليزي لكرة القدم، رسالة دعم إلى زميلهم الأردني يزن العرب المحترف في صفوف الفريق، بعد اعتذاره عن الخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة فريقه بالدوري، عندما قام بركل الحكم وشتمه، ما عرضه لعقوبات قاسية من الاتحادين الدولي والماليزي لكرة القدم.لاعبو سيلانغور عبروا عن دعمهم ليزن العرب، من خلال رفع قميصه رقم 5 في مباراة أول من أمس بالدوري الماليزي، متمنين أن يتم تخفيف العقوبة بحقه، خاصة وأنه اعتذر رسميا عما بدر منه، واعترف بالخطأ الذي ارتكبه.ودع الحكام الأردنيون، منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين من الدور الأول، في مؤشر ربما يعتبر سلبيا.وشارك الحكام والحكمات أحمد يعقوب وحمزة سعادة وحنين مراد وإسلام العبادي في إدارة مباريات في الدور الأول من منافسات الأسياد، قبل أن يعودوا إلى الأردن من دون المشاركة في إدارة مباريات الدور الثاني من البطولة.• المدرب العراقي أمين فيليب يتواجد حاليا في عمان، في زيارة خاصة تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.. فيليب سبق وأن درب فريق الرمثا في العام 2021 وحقق معه لقب دوري المحترفين في انجاز رمثاوي جاء بعد 40 عاما من الانتظار... فيليب التقى مع عدد من المدربين المحليين في عمان.• رئيس النادي الفيصلي نضال الحديد، كشف عن سعادته واعتزازه بالاستقبال الكبير واللائق الذي حظي به فريق كرة القدم من نادي الشارقة لدى وصول الفريق إلى الإمارات لخوض مباراة أمام فريق الشارقة يوم غد بدوري أبطال آسيا..الحديد وفي تغريده على صفحته، أبدى اعتزازه أيضا بالاستقبال الكبير الذي حظي به الفيصلي من قبل رابطة جماهير الفيصلي في الإمارات، بالإضافة إلى جماهير النادي التي سطرت أجمل صور الانتماء والعشق لشعار النادي الفيصلي من خلال ترحالها خلف الفريق لتشجيعه.• اتحاد كرة القدم، خاطب رسميا أندية المحترفين لدعوة رؤسائها لحضور الاجتماع الذي يعقد عند الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة.. الاتحاد ترك مكان إقامة الاجتماع مفتوحا، بحيث يتم ابلاغ الأندية في وقت لاحق بمكان انعقاد الاجتماع المخصص لبحث العديد من التفاصيل التي تهم الأندية.• لاعب فريق السلط لكرة القدم مهند سمرين، عاد للانتظام في تدريبات فريقه، بعد فترة جفاء بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية كاملة.. اللاعب عاد وشارك في المباراة الأخيرة لفريقه بالكأس.• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، لوح بتوجيه انذار للنادي في حال لم يتم صرف رواتبه الشهرية المتأخرة.. المدرب ابدى امتعاضه من طريقة تبرير الإدارة لعملية تأخير الرواتب.• مشاركة أندية في الدرجتين الأولى والثانية في منافسات الكأس، كشفت عن ضعف واضح في جاهزية عدد من الفرق التي لا تملك حتى حارس مرمى احتياط خلال المنافسات.. أحد الأشخاص وجه سؤالا فيما إذا كانت التعليمات تسمح بتسجيل حارس مرمى واحد في الكشف ؟.• مسؤول في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تمنى أن تشتعل المنافسة في الدوري بين فرق الفيصلي والوحدات والحسين إربد.. المسؤول كشف أن امنياته هذه تأتي لمصلحة فريقه الذي سيحصل على ريع مادي أكبر من مبارياته البيتية أمام هذه الفرق الثلاثة، في حال تواصلت المنافسة بينهم، ما يعني حضورا جماهيريا أكبر سيدر دخلا على صندوق ناديه.مدرب حراس المرمى عامر شفيع - (من المصدر)