مدنية يطالب الفيصلي بـ90 ألف دولار.. أبو زمع يزور عموتة ويهنئ اللاعبين بالتأهل

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدنية يطالب الفيصلي بـ90 ألف دولار

قدم حارس المرمى السوري أحمد مدنية، شكوى رسمية ضد النادي الفيصلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بالحصول على 90 ألف دولار، وهي مستحقات مالية كما ورد في الشكوى.

وكان الفيصلي استقطب حارس مرمى منتخب سورية، بين مرحلتي الذهاب والإياب، دون علم الجهاز الفني للفريق أو حتى مشاورته، ما كان له عواقب سلبية، أبرزها عدم إشراكه في المباريات إلا ما ندر، خاصة وأن الحارس الأساسي نور الدين بني عطية كان في أوج عطائه.

مصدر مطلع في القضية، رجح أن يخسر مدنية الشكوى، في ظل سلامة إجراءات الفيصلي القانونية في هذا الجانب، بانتظار رد الفيفا على الشكوى.

وذهب المصدر إلى الحديث عن مطالبة مدنية بتعويض مالي، إلى جانب إيقاع عقوبة عليه.

أبو زمع يزور عموتة ولاعبيه

هنأ المدرب الوطني عبدالله ابو زمع، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، بمناسبة الفوز على طاجيكستان 3-0 الخميس الماضي، والتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026. وحرص أبو زمع الذي كان يعمل مساعدا لعموتة خلال منافسات كأس آسيا التي جرت أخيرا في قطر، على زيارة المنتخب في الفندق أول من أمس بعمان، لتقديم التهنئة لعموتة ومساعديه واللاعبين بمناسبة الفوز والتأهل.

زيارة التهنئة، شهدت حديثا مفصلا عن الجوانب الفنية للمنتخب.يشار إلى أن منتخب النشامى، يضم كادرا فنيا مغربيا وتونسيا، ويخلو من المدرب المحلي.

أهالي نجوم في المنتخب يأملون بتذاكر "خاصة"

طلب أهالي لاعبين في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، أن يخصهم اتحاد الكرة بتذاكر درجة خاصة، كما كان سابقا، وليس تذاكر درجة أولى أو ثالثة كما حصل في مباراة الأردن وطاجيكستان الخميس الماضي.

وأشار الأهالي إلى أن اتحاد الكرة، كان في الفترة الماضية، يمنح كل لاعب حوالي 10 تذاكر، أغلبها في الدرجة الخاصة، قبل أن تتبدل الأمور في المباراة الأخيرة أمام طاجيكستان، حيث تم منح كل لاعب 5 تذاكر درجة أولى و5 تذاكر درجة ثالثة (وفقا لولي أمر نجم في المنتخب).

وقال ولي أمر نجم في المنتخب، أن والد أو والدة اللاعب، يستحق أن يجلس في الدرجة الخاصة في مباراة المنتخب، ملتمسا في نفس الوقت العذر للاتحاد بسبب ظروف هذه المباراة، متمنيا أن تشهد المباريات المقبلة للمنتخب، توجيه دعوات في الدرجة الخاصة لأولياء الأمور.

شعبية نجوم المنتخب وراء دخول مشجعين إلى أرضية الملعب

فسر متابع لشؤون الكرة الأردنية، أن تكرار عملية دخول المشجعين إلى أرضية ستاد عمان الدولي، في مباراة المنتخب الوطني وطاجيكستان، التي جرت الخميس الماضي، يعود لارتفاع شعبية نجوم المنتخب في الشارع الرياضي المحلي.

وأشار المتحدث إلى أن بطولة كأس آسيا الأخيرة في قطر، رفعت من شعبية منتخب النشامى، وهو ما يفسر إقبال الجمهور على المدرجات، ومحاولات الجماهير التقاط الصور مع اللاعبين، ومنها محاولة دخول أرضية الملعب للسلام على نجوم المنتخب.

مدرب الفيصلي يطير إلى الديار المقدسة

ينتظر أن يكون المدير الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم أحمد هايل، قد غادر عمان يوم أمس، متوجها إلى مكة المكرمة، لاداء مناسك الحج برفقة والديه.

هايل الذي انتهى عقده مع النادي الفيصلي، فضل عدم البت بموضوع تجديد عقده، حتى العودة من الديار المقدسة.

يشار إلى أن لاعبا كويتيا، سبق وأن تحدث وديا إلى هايل، بشأن العمل في الكويت لو اتيح له ذلك، خاصة وأن أحمد يعتبر نجما معروفا في الكويت، بحكم احترافه كلاعب في فريق العربي الكويتي لأكثر من موسم.

المدرب حسان في عمان الثلاثاء

يعود المدرب الأردني ناصر حسان من قطر يوم الثلاثاء المقبل، في إجازة صيفية يقضيها في عمان.

ويعمل حسان مدربا ومسؤولا فنيا في أكاديمية سباير في العاصمة القطرية الدوحة، كما يشارك حسان أيضا في تحليل مباريات على عدة قنوات في قطر.

ويعتبر حسان من المدربين المتميزين في اكتشاف المواهب الكروية، حيث يملك سجلا ناصعا في هذا الموضوع سواء في الأردن أو خلال عمله في قطر، أو خلال تجاربه التدريبية السابقة في لبنان.

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كواليس النجوم

• أحد الحاضرين لمباراة الأردن وطاجيكستان، توقع أن لا يقوم الاتحاد الآسيوي بتغريم اتحاد الكرة، بسبب دخول مشجعين إلى أرض الملعب، كون المراقب الصيني لم يتنبه إلى حالات الدخول.. الحاضر والمسؤول في الملعب قال: أتوقع أن لا تكون هناك عقوبة، ولكن لا أجزم.

• مشجع للكرة الأردنية في الأندية والمنتخبات الوطنية، طلب الحديث عن الدرك المكلف بحماية وتنظيم المباريات.. المشجع

قال: " قوات الدرك التي تشرف على تنظيم مباريات دوري المحترفين لكرة القدم ومباريات المنتخب الوطني، تحظى بالكثير من عبارات الاطراء لدورها المحترف في التنظيم، ولحسن تعاملها مع الجماهير.. رجالات الدرك يتعاملون مع الجماهير بشكل متميز ولائق وحضاري، ما جعلهم محط اطراء وإشادة واحترام، بل أن الجماهير باتت تلجأ إلى رجل الدرك عند كل مشكلة تصادفهم اثناء الدخول إلى الملعب أو في المدرجات، في مشهد ايجابي.. يشار إلى أن قائد وحدة أمن الملاعب فادي أبو خيط ومساعده ميلاد وريكات، يبذلان جهدا ملحوظا خلال المباريات، بل أنهما أصبحا صديقين مفضلين للجماهير والرياضيين بشكل عام.. المشجع أكد أن هناك فوضى في التنظيم في بعض الأحيان لا يتحملها الدرك.

• توقعات بأن يلتحق وفد إداري من اتحاد الكرة، بالمنتخب الوطني الذي وصل إلى السعودية يوم أمس، لملاقاة المنتخب السعودي يوم الثلاثاء المقبل، في اطار منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2024.. قبل مباراة الأردن وطاجيكستان، كانت الترتيبات الإدارية تشير إلى التحاق نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، والأمين العام سمر نصار بوفد المنتخب في السعودية لمتابعة المباراة.

• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يحاول جاهدا إبعاد أحد النجوم الصاعدين والموهوبين عن الأضواء، لحين اقناع اللاعب بالتوقيع على عقد مع الفريق.. النجم الصاعد تألق بشكل لافت مع الفريق في الموسم الحالي، ما وضعه تحت انظار أندية أخرى، وهو ما دفع ناديه الأصلي لمحاولة إبعاده عن الأضواء لحين اقناعه بتوقيع عقد مع النادي.

• طاقم حكام أردني بقيادة أحمد يعقوب، يتولى إدارة مباراة منتخبي اليمن ونيبال، التي تجري في السعودية يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات تصفيات المونديال.

• عدد كبير من نجوم أندية المحترفين لكرة القدم، يحاولن الضغط على إدارة أنديتهم، للحصول على دفعة من مستحقاتهم المالية المتأخرة، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

• توقعات بارتفاع وتيرة تقديم الشكاوى من قبل اللاعبين ضد أنديتهم، خاصة بعد عودة المنتخب الوطني من السعودية.