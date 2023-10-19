مدير فني ينذر ناديه.. الفاخوري يؤجل الزفاف تضامنا مع غزة

اضافة اعلان

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.وجه مدير فني لفريق في دوري المحترفين، إنذارا إلى إدارة النادي، بضرورة دفع مستحقاته المالية المتأخرة كثيرا، أو مواجهة مطالبه بفسخ العقد.جاء ذلك بعد معاناة عاشها المدرب نتيجة ارتفاع وتيرة التذمر بين اللاعبين لعدم حصولهم على الرواتب، إلى جانب عدم حصول المدربين على رواتبهم أيضا.المدير الفني أبلغ الإدارة أن هذا الإنذار سيكون مقدمة لفسخ العقد قانونيا، إذا لم تتجه الأمور نحو الحل.قرر حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، تأجيل حفل زفافه الذي كان مقررا بعد غد.وجاء هذا القرار تضامنا مع الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة، الذين يعانون من حرب صهيونية همجية.وكان الفاخوري وزرع رقاع الدعوة على عدد كبير من نجوم الكرة لحضور حفل الزفاف، قبل أن يعلن، أول من أمس، عن تأجيل الحفل حتى إشعار آخر.كشف لاعبون في أندية المحترفين، عن غياب المزاج لممارسة كرة القدم، وخوض مباريات ودية ورسمية، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأشقاء في غزة العزة.وأشار لاعبون، خلال جلسات خاصة، إلى أنهم كانوا يتمنون أن يبادر اتحاد الكرة إلى تأجيل الدور الحالي من بطولة كأس الأردن، كما فعل مع بطولة دوري الدرجة الثانية والفئات العمرية ودروي الدرجة الأولى للسيدات.أحد اللاعبين أشار إلى أن أنه سيلعب في المباريات المقبلة، لكنه لن يضمن أن يظهر بالصورة المعتادة في ظل غياب المزاج الملائم للعب.نجوم الكرة يحرصون في كل مناسبة على إظهار التضامن مع الأهل في غزة، داعين في منشوراتهم وتغريداتهم إلى دعم الصامدين في فلسطين في مواجهة غطرسة الاحتلال الصهيوني.نجحت إدارة نادي السلط، في تأمين مبلغ مالي متواضع، لإنقاذ تهديد لاعبي فريق كرة القدم بالإضراب، احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.القصة بدأت تتصاعد، عندما طالب اللاعبون بمستحقاتهم أو تنفيذ إضرابهم عن التمارين، ليأتي وعد الإدارة بصرف المستحقات يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما لم يحصل، ليحضر اللاعبون إلى تدريب يوم الأربعاء الماضي، من أجل التصعيد ورفض التدريب، ليتفاجأوا بتوزيع الإدارة مبالغ مالية "تسليك"، حيث حصل لاعبون على 100 وآخرون على 200 فيما حصل الفريق الثالث على 300، على أمل وصول مبلغ جديد للنادي قريبا من جامعة عمان الأهلية.وعلى الصعيد الفني، تسير أمور فريق السلط بشكل جيد، بوجود المدير الفني المتمكن عماد خانكان، الذي نجح بحزمه في ضمان التزام اللاعبين في التدريبات من دون مشاكل، بعد أن تصرف بحزم مع عدد من اللاعبين في الفترة الماضية، لتمضي التدريبات التالية بانضباط أكبر، وهو ما يخدم مصلحة الفريق الفنية.التحق لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، بأنديتهم استعدادا لمنافسات بطولة كأس الأردن ودوري المحترفين، إلى جانب مشاركة الفيصلي والوحدات في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.وباشر اللاعبون تدريباتهم مع أنديتهم، وسط حالة معنوية متفاوتة، فمنهم من التحق بمعنويات عالية بعد أن لعب في التشكيلة الأساسية، واطمأن على مركزه في المنتخب في التصفيات المونديالية، ومنهم من التحق بحالة نفسية سيئة، وربما وصلت إلى درجة "سيئة جدا" عند بعض اللاعبين، بسبب عدم إشراكهم في المباريات، أو بسبب الاداء السيئ الذي ظهروا عليه في المنتخب خلال البطولة الدولية الرباعية التي حل فيها المنتخب الوطني في المركز الرابع والأخير.