الأربعاء 05 تموز 2023
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الوحدات يمنح الفاخوري 75 ألفا.. والجليل يختبر استراليا وينتظر دومي

مرشحون لمساعدة عموتة في تدريب "النشامى".. فاران يروج للبترا.. هايل يلتحق بالحسين

المدرب المغربي مصطفى الخلفي - (أرشيفية)
المدرب المغربي مصطفى الخلفي - (أرشيفية)
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم"، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
هؤلاء مرشحون لمساعدة عموتة في المنتخباضافة اعلان
كشفت وسائل إعلام مغربية، أن المدرب المغربي الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة، سيصطحب معه جهازه المعاون، للعمل معه في تدريب "النشامى" خلال المرحلة المقبلة.
ووفق الإعلام المغربي، فإن عموتة سيسطحب معه مصطفى الخلفي، الذي سيشغل مهمة المساعد الأول، ثم الاسماعيلي العلوي، مساعدا ثانيا، وهشام الإدريسي، مدربا للحراس، ويحسن اللوردي معدنا بدنيا.
ويتوقع أن يكشف عموتة اليوم رسميا عن جهازه المعاون، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده في عمان اليوم، وبالتالي معرفة دقة الأسماء التي طرحها الإعلام المغربي.
النجم العالمي فاران يروج للبترا
روج نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وفريق نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي رافائيل فاران، لمدينة البترا الوردية، من خلال زيارته للمدينة أول من أمس، لتصوير إعلان لشركة "انجوت" صاحبة الفكرة، التي سعت لاستثمار شعبية فاران العالمية في الترويج لعملها، والترويج أيضا للسياحة في الأردن.
وظهر فاران خلال تصويره الإعلان في البترا، بلباس الكوفية الأردنية، حيث قام بتصوير  مقاطع عدة في المدينتة الوردية، قبل أن ينتقل إلى الفندق لتصوير بعض اللقطات.
ودعا البعض ممن رافق فاران في رحلته إلى البترا، الجهات المعنية وخاصة وزارة السياحية، لاستثمار زيارات نجوم الكرة والفن، في الترويج للسياحة في الأردن، خاصة وأن هؤلاء النجوم الذين يحظون بمتابعة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، قادرين على الترويج لأي مكان من خلال نشر صورة فقط على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
هايل يباشر عمله مع الحسين إربد
باشر المدرب الوطني أحمد هايل، عمله مدربا عاما لفريق الحسين إربد لكرة القدم، برفقة المدير الفني البرتغالي موتا.
وكان هايل، وقع على عقد مع الحسين إربد، قبل أن يسافر لأداء مناسك الحج، ومن ثم العودة وباشرة عمله اعتبارا من يوم أمس.
وبدت جماهير الفريق متفائلة بالتعاقد مع هايل، الذي يمتلك فكرا كرويا متطورا وحديثا، ما يجعله قادرا على التعامل مع النجوم الذين تعاقد معهم النادي.
الوحدات يمنح الفاخوري 75 ألف دولار
منح نادي الوحدات، حارس المرمى عبدالله الفاخوري 75 ألف دولار، مقابل توقيعه على كشوفات النادي لموسم واحد فقط.
وشهد يوم أول من أمس، مفاوضات إيجابية، انتهت بالاتفاق على عودة الفاخوري لصفوف "الأخضر" مقابل 75 ألف دولار.
هل تتواجد أندية الثانية في الاتحاد بالتزامن مع مؤتمر عموتة؟
تفيد المعلومات، بأن أندية الدرجة الثانية، تدرس التواجد في مقر اتحاد كرة القدم اليوم، بالتزامن مع مؤتمر المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، وذلك للتعبير عن امتعاضها من قرار الاتحاد بتخفيض الدعم السنوي من 12 ألف دينار إلى 3 آلاف.
وتأمل الأندية، في أن تستثمر التغطية الإعلامية الموسعة لتقديم عموتة، في نقل مطالبها ومشاكلها وهموهما، والتعبير عن امتعاضها من التخفيض.
الجزائري مفتاحي يقترب من معان
اقترب المحترف الجزائري عبدالمالك مفتاحي، من اللعب في صفوف فريق نادي معان لكرة القدم، لمشاركته منافسات دوري المحترفين في الموسم الكروي الحالي.
ويسعى فريق معان، إلى تعزيز صفوف فريقه لكرة القدم، ضمن الإمكانات المتاحة، سعيا إلى تحقيق نتائج مرضية في الدوري.
الجليل يختبر محترفا أستراليا ويستعد لاستقبال بني دومي
بدأ فريق الجليل لكرة القدم، اعتبارا من يوم أمس، باختبار محترف أسترالي، أملا في التعاقد معه في الفترة المقبلة.
وتواجد المحترف الأسترالي في مدينة إربد يوم أمس، حيث شارك في أول تدريب له مع الفريق، بانتظار تقييم مستواه الفني من قبل المدرب محمد العبابنة.
فريق الجليل أيضا، ينتظر وصول بطاقة محترف مغربي، يواصل التدريب مع الفريق منذ أكثر من 10 أيام.
وعلى صعيد اللاعبين المحليين، ينتظر الجليل التحاق لاعب الفيصلي دومي بني دومي بتدريبات الفريق، حيث قام الجليل بتوجيه خطاب للفيصلي بشأن استعارة اللاعب الذي يتميز بمستوى فني جيد.
نجم منتخب التايكواندو
 سائح في إسبانيا
يواصل نجم المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني، رحلته السياحية في إسبانيا، بعد فترة  طويلة من التعب في التدريبات والمشاركات الخارجية مع المنتخب.
وسمح الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بحصول اللاعب على إجازة، وبالتالي عدم مرافقة المنتخب في مشاركته ببطولة تركيا الدولية التي تنطلق غدا.
ويعتبر الحلواني، من نجوم التايكواندو الأردنية الحاصلين على العديد من الميداليات في مختلف المشاركات.
شابة أردنية تنال الماجستير في القانون الرياضي من برشلونة
حصلت الشابة بلقيس معمر على شهادة الماجستير بتخصص الإدارة الدولية في القانون الرياضي من جامعة (اي سي اي دي) في برشلونة.
وتعد معمر الفتاة الأردنية الأولى التي تحصل على هذه الشهادة، علما بأنها لم تخض أي تجارب سابقة في الرياضة المحلية.
وتأمل معمر بأن تساهم في إثراء العمل الرياضي في الأردن، من خلال تخصصها المتعلق بالإدارة الدولية في القانون الرياضي.
كواليس النجوم
• عدد من مباريات دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم، يتابعها من المدرجات، عدد كبير من الجماهير التي تتفوق على أعداد الكثير من مباريات دوري المحترفين.. أغلب مباريات الدرجة الثالثة والثانية، تشهد حضورا جماهيريا كبيرا.
• عدد من أندية المحترفين لكرة القدم، كشفت عن مطامعها باستعارة لاعبين، خاصة من فريقي الفيصلي والحسين إربد اللذين يستعدان لتقليص عدد اللاعبين بما يتلاءم مع الحد المسموح به في اتحاد الكرة.
• نادي الحسين إربد أعلن رسميا عن التعاقد مع اللاعب عبدالله نصيب "ديارا".. الحسين إربد يستعد لإعادة ترتيب أوراق الفريق بعد نهاية بطولة الدرع.. الفريق يعتزم التوجه لإقامة معسكر تدريبي في تركيا، بعد انتهاء بطولة الدرع.


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