خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مرضي وبني عطية يمنعان الجزيرة من التسجيل

تسبب لاعبا فريق الجزيرة السابقان لكرة القدم محمود مرضي ونور بني عطية، في حرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد، بمقتضى الحكم الصادر عن اللجنة المختصة في اتحاد كرة القدم.

ويلعب مرضي حاليا في فريق الحسين إربد، فيما يتولى بني عطية حماية عرين النادي الفيصلي.

وأصدر اتحاد الكرة قرارا بحرمان نادي الجزيرة من التسجيل، بسبب شكوى تقدم بها مرضي وبني عطية عام 2021، للمطالبة بمستحقاتهما المالية المتأخرة على النادي.

وفي التفاصيل، فإن مرضي وبني عطية، طالبا بحقوقهما المالية في عام 2019، من دون أن يجدا أي تجاوب من النادي، ما دفعهما لتقديم شكوى رسمية في اتحاد الكرة عام 2021، قبل أن يأتي قرار الاتحاد أخيرا بشأن إلزام النادي بدفع المستحقات، وهو ما لم يتم تنفيذه ليأتي قرار الحرمان من التسجيل. ووفق المعلومات فإن بني عطية كان يطالب بحوالي 3500 دينار، ليأتي قرار اللجنة المختصة في الاتحاد بالحكم لصالحه بحوالي 7000 دينار.

ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الشكاوى والأحكام ضد أغلب أندية المحترفين، ما ينبئ بموسم كارثي للأندية في حال لم تتغير سياسات الأندية في تأمين الرعاية والاستثمار، ناهيك عن تغير سياسة التعامل مع التعاقدات الجديدة التي يجب أن تأتي ضمن إمكانيات الأندية المالية.

محترف الفيصلي يخضع لعملية في مصر

خضع المحترف المنتهي عقده مع فريق الفيصلي لكرة القدم العماني حاتم الروشدي، لعملية جراحية في مصر، بعد معاناته في الفترة الماضية من آلام في عضلة أسفل البطن.

وجاءت هذه العملية، بعد انتهاء موسم اللاعب مع الفيصلي، حيث لم يتم بحث موضوع تجديد عقد اللاعب، بانتظار الاستقرار في البداية على الجهاز الفني، قبل الخوض في المحترفين.

ويرغب الفيصلي بنسبة كبيرة في تجديد عقد المحترفين الكاميروني رونالد وانجا والفلسطيني مصعب البطاط، في حال تم الاتفاق معهما على التفاصيل المالية، خاصة وانجا الذي سيطالب بمبالغ مالية أكبر، بعد تألقه مع الفريق في الموسم الحالي.

الرمثا يعرض التجديد للجهاز الفني

تفيد المعلومات الواردة من نادي الرمثا، أن إدارة النادي عرضت على الجهاز الفني بقيادة وسيم البزور، تجديد العقد للموسم الكروي المقبل.

وجاء عرض التجديد، في ظل اللمسات المتميزة التي وضعها البزور ورفاقه اسامة الوحش وعمر الكسواني على الفريق الشاب، الذي ينتظر أن يكون منافسا على الألقاب في المواسم المقبلة، في حال نجحت الإدارة في رفع عقوبة الحرمان من التسجيل، وتعزيز صفوف الفريق.

المعلومات تشير إلى أن الجهاز الفني، فضل ترحيل موضوع البت في قرار التجديد إلى ما بعد مشاركة الفريق في بطولة كأس الأردن، حيث تنتظر الفريق مباراة مهمة أمام الوحدات في الدور ربع النهائي من البطولة.

أندية الأولى تترقب انتهاء مباراة السعودية

تترقب أندية الدرجة الأولى، انتهاء مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره السعودي التي تقام اليوم في الرياض، أملا في ترتيب لقاء مع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، لطرح العديد من الأمور المتعلقة بالأندية.

وقالت أندية الأولى، إنها تلقت إخطارا من ممثل الأندية في مجلس اتحاد الكرة منصور عبيدالله، بالعمل على ترتيب لقاء لرؤساء الأندية مع رئيس اتحاد الكرة، عقب نهاية مباراة المنتخب أمام السعودية، وهي المباراة الختامية لمنتخب النشامى في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتأمل أندية الأولى أن تتاح لها فرصة مقابلة سمو الأمير علي، لشرح العقبات التي تواجهها، سعيا للوصول إلى حلول تخفف من معاناتها.

لاعبو المنتخب الوطني على موعد مع مكافأة أمام السعودية

ينتظر لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، الحصول على مكافأة مالية مجزية في حال الفوز على المنتخب السعودي اليوم، في اطار تصفيات كأس العالم. وضمن لاعبو المنتخب، الحصول على مكافأة مالية بعد الفوز على منتخب طاجكستان والتأهل إلى الدور الثالث والحاسم، بانتظار مكافأة الفوز على السعودية في حال حدوث ذلك.

يشار إلى أن نظام المكافآت في المنتخب الوطني، ينص على تخصيص ألفي دينار في حال الفوز في عمان، و4 آلاف دينار مكافأة الفوز خارج الديار، مع إمكانية مضاعفة المكافآتـ المالية في حال الفوز في مباريات مهمة كما هو الحال في مباراة طاجكستان الأخيرة على سبيل المثال.

معالج الفيصلي يرفض عرضا سعوديا

رفض معالج النادي الفيصلي شادي عاصي، عرضا للعمل في أحد أندية السعودية لكرة القدم، مفضلا الاستمرار مع الفيصلي. ووفق المعلومات المؤكدة، فإن أحد أندية السعودية في دوري المحترفين، عرض استقطاب شادي العاصي للعمل معه في الجهاز الطبي، ولكن من دون الحصول على رد ايجابي من المعالج الذي أنهى يوم أمس عامه الواحد والعشرين مع الفيصلي.

ويعتبر عاصي أحد أبرز المعالجين في الأردن، ويملك خبرة طويلة في هذا المجال، ما دفع اللاعبين المصابين للجوء إليه للعلاج.

الفيصلي ينظم بطولة اليوبيل الفضي

نظم النادي الفيصلي، بطولة كرة القدم، بمناسبة اليوبيل الفضي والذكرى الخامسة والعشرين لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية.

وأقيمت البطولة برعاية رئيس النادي الفيصلي المهندس نضال الحديد، وبإشراف عضو مجلس إدارة النادي أحمد عواد الذي نجح في تنظيم بطولة متميزة على مختلف الصعد. وتأتي البطولة في إطار حرص إدارة النادي الفيصلي على التواصل مع جماهير النادي عبر الأنشطة الاجتماعية والرياضية.

يشار إلى أن عضو الإدارة أحمد عواد، يعتبر من الجنود المجهولين في النادي الفيصلي، لجهوده الكبيرة، ودوره ايضا في التواصل مع الجماهير لقربه منهم.





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كواليس النجوم

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