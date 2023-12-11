مشهد جديد يجسد كوارث الاحتراف في الأردن.. أرقام غازي الياسين تعيده للواجهة

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

حارس الرمثا السابق غازي الياسين يحطم الأرقام القياسية

في ظل الحديث عن أرقام قياسية للحسين إربد، في الموسم الكروي الحالي، من خلال حفاظ حارس المرمى عبدالله الزعبي، على نظافة شباكه رغم مرور 8 جولات على انطلاق الدوري، جاءت السجلات وأصوات الخبراء، لتتطرق إلى حارس مرمى فريق الرمثا السابق أيام الثمانينيات غازي الياسين، الذي نجح في تحطيم رقم قياسي جديد، من خلال الحفاظ على نظافة شباكه خلال 13 مباراة بالدوري الذي أقيم عامي 1981-1982. وحقق الياسين رقما قياسيا بالحفاظ على مرماه في أول 13 مباراة بالدروي، رغم أن الدوري في تلك الفترة لم يكن يتضمن عددا كبيرا من المباريات كما هو الحال الآن.

الصحفي الرياضي الخبير كمال الروسان، الذي يعتبر أرشيفا رياضيا بارعا وذا مصداقية، كشف في تصريح لـ"الغد"، أن غازي الياسين سبق وأن حقق رقما قياسيا بالحفاظ على شباكه بيضاء خلال 13 مباراة بالدوري، قبل أن يدخل مرماه هدف في المباراة الرابعة عشرة عبر لاعب الحسين إربد لورنس ساجع من ركلة جزاء.

وأضاف: فريق الرمثا في دوري 1982 لم يدخل مرماه طيلة الدوري سوى 4 أهداف، ما يدل على قوة حراسة المرمى والدفاع، وقوة الفريق أيضا.

كوارث الاحتراف.. فريق بالمحترفين يذهب إلى المباريات بحافلة المدرسة

في مشهد جديد يكشف حجم الكوارث الموجودة في دوري المحترفين لكرة القدم، اضطر لاعبو أحد فرق المحترفين، للتوجه إلى المباراة الماضية بالدوري بواسطة حافلة مدرسة، في ظل عدم القدرة على فك الحجز الموجود على حافلة النادي. ووجدت الإدارة نفسها مضطرة للاستعانة بحافلة الباص واستئجارها، للذهاب إلى المباراة.

ومن الكوارث التي تحدث في دوري المحترفين أيضا، وتعكس الحالة المادية الصعبة، قام ناد آخر بدوري المحترفين، بتشغيل حافلة النادي لنقل طلاب مدرسة، أملا في الحصول على مبلغ مالي يساعد في سداد جزء من متطلبات فريق الكرة.

أندية الأولى والثانية تدرس مقاطعة "عمومية" الاتحاد

تواصل أندية الدرجتين الأولى والثانية، دراسة مقاطعة اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة المنوي عقده يوم السبت المقبل، في فندق كمبنسكي بعمان.

وكشف الناطق الإعلامي لأندية الدرجة الثانية ورئيس نادي شباب حواره راتب الشطناوي، وجود اتصالات ومشاورات بين الأندية في الدرجتين الأولى والثانية، للتوصل إلى صيغة مشتركة لتلبية احتياجات الأندية بالشراكة مع الاتحاد المظلة الرسمية للأندية.

واضاف في رده على استفسارات "الغد": المشاورات تبحث مقاطعة الاجتماع، بسبب أن جدول الأعمال الأخير، خلا من عرض المذكرة المرفوعة من قبل الدرجتين الأولى والثانية، والتي تم رفعها مؤخرا بطلب من الاتحاد نفسه.

وقال: ترى الأندية أن هذه الخطوة تكشف تهميش دورها، وكان لزاما عرض المذكرة خلال الاجتماع لمناقشتها والخروج بتوافق يلبي طموح الأندية بالشراكة مع الاتحاد، لافتا إلى أن الأندية "الأولى والثانية"، لم تحسم قرار مشاركتها في الاجتماع حتى الآن، بانتظار مزيد من المشاورات، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي.

جبر خطاب ينهي ارتباطه بجبل المكبر الفلسطيني

أنهى المحترف الأردني في فريق جبل المكبر الفلسطيني جبر خطاب، ارتباطه مع الفريق الفلسطيني بالتراضي.

وجاء هذا الانفصال بين الجانبين، في ظل إيقاف المنافسات الفلسطينية بسبب العدوان الغاشم، وانسحاب جبل المكبر من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

سولين الزعبي تقود فريقها للقب في ماليزيا

قادت المسؤولة الفنية عن الكرة النسوية في الاتحاد الماليزي لكرة القدم سولين الزعبي، فريقها للفوز بكأس الصداقة الودي.

وفي التفاصيل، فقد نظم الاتحاد الماليزي لكرة القدم، بالشراكة مع الاتحاد الآسيوي، بطولة ودية بمشاركة فرق تمثل موظفي الاتحادين، حيث اشتملت البطولة على مباريات في كرة القدم، ومباريات في الألعاب الإلكترونية.

وشاركت سولين في صفوف فريق موظفي الاتحاد الماليزي، حيث ساهمت في قيادة فريقها للفوز على فريق موظفي الاتحاد الآسيوي، لتهدي اللقب للاتحاد الماليزي الذي يظفر به لأول مرة في تاريخه.

إسراء مبيضين تقود نهائي دوري الدرجة الأولى

تفيد المعلومات الواردة من اتحاد كرة القدم، أن دائرة الحكام لديها توجه لتكليف الحكمة إسراء مبيضين، لإدارة المباراة النهائية بدوري الدرجة الأولى التي تجمع الجزيرة والبقعة يوم غد الأربعاء، في مباراة ربما تشهد حفل التتويج في حال حقق الجزيرة الفوز أو التعادل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تكليف حكمة بإدارة مباراة نهائية بدوري الدرجة الأولى، علما أن إسراء تعتبر من الحكمات المميزات اللواتي أثبتن حضورا لافتا، في ظل الخبرة التي تمتلكها بحكم مشاركتها في الكثير من المباريات.

لاعبو الجليل يغيبون عن التدريب كمشاركة في الإضراب

غاب لاعبو فريق الجليل لكرة القدم، عن تدريب يوم أمس، بالتنسيق والتشاور مع الإدارة والجهاز الفني، انطلاقا من المشاركة في الإضراب الذي حدث يوم أمس في جميع أنحاء العالم، للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة.

لاعبو الجليل فضلوا التضامن مع المضربين، وتنفيذ الإضراب، على أن يعودوا للتدريبات اليوم.

الجليل أكد أن الواجب يحتم عليهم المشاركة في الإضراب ليوم واحد، نصرة لغزة وفلسطين.

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كواليس النجوم

• إدارة النادي الفيصلي ممثلة باللجنة الاجتماعية، حرصت على القيام بزيارة إلى نادي الجزيرة، لتهنئته بعودة فريقه إلى مصاف أندية المحترفين لكرة القدم.. اللجنة الاجتماعية، سبق وأن زارت أيضا نادي الصريح، لتهنئته بالعودة للمحترفين.. اللجنة الاجتماعية في الفيصلي تعتبر من اللجان الفاعلة بأنشطتها وفق ما كشفته الفترة القليلة الماضية، بانتظار الاستمرار على هذا النهج.

• دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، أكدت أنه لا أخطاء تحكيمية ارتكبت خلال مباريات الجولة الماضية من دوري المحترفين.. دائرة الحكام ناقشت على مدار اليومين الماضيين أحداث المباريات، وخرجت بنتيجة أن قرارات الحكام في جميع المباريات كانت صحيحة... إلى ذلك تعتزم دائرة الحكام واعتبارا من الدورة المقبلة بدوري المحترفين، إدخال 10 من الحكام المستجدين، في مرحلة معايشة مع حكام الخبرة في دوري المحترفين، من خلال التواجد معهم للوقوف على ما يفعلونه خلال المنافسات، أملا في اكتساب الخبرات.

• رواد نادي الحسين إربد، بدأوا بالتوافد على مقر النادي بعد إعادة افتتاحه قبل أيام، في ظل انتهاء عملية الصيانة التي استغرقت ما يقارب السبعة أشهر.. التوقعات ترجّح تنظيم احتفال رسمي بمناسبة إعادة افتتاح المقر.

• نجوم في دوري المحترفين لكرة القدم، كشفوا عن تولد قناعة لديهم بأنهم لا يمكن أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية من دون اللجوء إلى شكاوى رسمية في اتحاد كرة القدم.. لاعبون كشفوا عن استعدادهم قريبا لتقديم شكوى ضد أنديتهم، لضمان حصولهم على المستحقات.

• عدد كبير من نجوم كرة القدم مدربين وحكاما ولاعبين وإداريين، حرصوا على التواجد في عزاء زوجة مدير دائرة الحكام السابق سالم محمود، في مشهد يجسد الحب الذي يحظى به محمود في الوسط الرياضي.

• لاعبون في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اتهموا مدرب الفريق بالحديث عنهم بشكل سلبي أمام إدارة النادي، الأمر الذي فجر أزمة انعدام ثقة بين الطرفين.. حديث المدرب للإدارة تسرب إلى اللاعبين الذين أبدوا امتعاضهم من تصرف المدرب.