مصارعة وتبادل لكمات بين لاعبات المنتخب النسوي وأبو ظبي.. الجمهور يتفاعل مع خبر اعتزال شفيع

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مصارعة ولكمات متبادلة بين لاعبات المنتخب النسوي وأبو ظبي

في مشهد غريب وعجيب وغير حضاري، تحول ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، إلى ساحة مصارعة وملاكمة وتايكواندو وجودو، بين لاعبات المنتخب النسوي لكرة القدم ولاعبات نادي أبو ظبي الإماراتي، قبل أن تتدخل قوات الدرك، وتنهي هذا الصراع الذي حدث بعد صافرة نهاية المباراة الودية التي جمعت الفريقين أول من أمس، وانتهت بفوز منتخبنا بنتيجة 2-1.

التوتر ظهر خلال المباراة، من خلال الاحتجاج على قرارات حكمة المباراة اللبنانية، حيث تصدر المساعد المغربي لمدرب فريق أبو ظبي قائمة المحتجين والمعترضين على كل قرار، ما أسهم في توتر الأجواء التي شهدت ذروتها عند إطلاق صافرة النهاية، عندما تحول ملعب كرة القدم بقدرة قادر إلى حلبة قتال بين لاعبات الفريقين، وسط تبادل عنيف للكمات، لدرجة أن لاعبات سقطن أرضا، وتعرضن للركل في مشهد بعيد كل البعد عن الروح الرياضية.

ولحسن حظ الفريقين، صدور قرار قبل اللقاء يمنع التصوير، حيث لو سمح بالتصوير لظهرت فيديوهات وصور لا يمكن أن يتحملها عاقل، لشدة العنف الذي شهده الملعب.

الجمهور يتفاعل مع خبر اعتزال شفيع

تفاعل الجمهور بشكل لافت، مع المادة الصحفية التي نشرتها "الغد" أمس، وتتحدث عن معاناة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق عامر شفيع الملقب بـ"حوت آسيا"، من تنظيم مباراة اعتزال يكون المنتخب الوطني طرفا فيها.

وتساءل الجمهور كيف بحارس مرمى ونجم عربي وآسيوي بحجم شفيع، يواجه مشكلة تنظيم مباراة اعتزال، في ظل عدم تجاوب اتحاد الكرة مع طلبه حتى الآن بتنظيم هذه المباراة، رغم مرور حوالي 3 أعوام على اعتزاله.

وقال عدد من محبي "الحوت": "إذا لم يهرول الاتحاد لتكريم نجم بحجم شفيع، فمن ذا الذي يستحق أن نهرول لتكريمه؟"، مؤكدين أن شفيع ربما يكون أحد أكثر نجوم الكرة الأردنية أحقية في التكريم.

وتمنى الجمهور على اتحاد الكرة، العمل على تنظيم مباراة اعتزال لشفيع، تليق بما قدم من خدمات للكرة الأردنية على مدار 20 عاما، خاض خلالها 176 مباراة دولية في رقم قياسي أردني، نافس خلاله على لقب عميد لاعبي العالم. وتوقع الجمهور أن يبادر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيضا، إلى تكريم شفيع، لما له من شعبية كبيرة، وتأثير إيجابي على مسيرة الكرة الأردنية.

هل طالت غيبة عموتة؟

تفيد المعلومات بأن البعض في اتحاد الكرة، يرى أن غياب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، في إجازة خاصة، قد طال وتجاوز الفترة المنطقية، وبالتالي ضرورة عودته بأسرع وقت، لمتابعة شؤون المنتخب، وحضور مباريات دوري المحترفين والبطولات الآسيوية.

ووفق المعلومات، فإن عموتة الذي غادر عمان عائدا إلى المغرب، بعد مباراة الأردن والسعودية يوم 21 من الشهر الماضي، يتوقع عودته إلى عمان مطلع الأسبوع المقبل.

معتز يحصل على قرار محكمة بالحجز على نادي السلط

حصل حارس مرمى فريق السلط السابق لكرة القدم معتز ياسين، على حكم رسمي من المحكمة، يقضي بالحجز على أموال النادي في اتحاد كرة القدم، بعد الشكوى التي سبق وأن رفعها ياسين للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة. ووفق المعلومات، فقد تسلم معتز رسميا الحكم، بانتظار تطبيقه من قبل اتحاد كرة القدم.

وتسبب هذا الحكم، في تأزيم موقف نادي السلط الذي يعاني من أزمة مالية خانقة وغير مسبوقة، تهدد مستقبل فريقه بدوري المحترفين.

اللحام يلتحق قريبا بالعدالة السعودي بعد تحسن حالته

يستعد المدير الفني لفرق الفئات العمرية والمستشار والمخطط في نادي العدالة السعودي بلال اللحام، للالتحاق بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تعافيه من آثار عملية "الديسك" التي خضع لها مؤخرا. ويستعد اللحام للمغادرة إلى السعودية، لاستكمال العلاج التأهيلي هناك، إلى جانب استئناف عمله.

منكو ينجز مهمته بتفوق

أنجز نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، ومراقب المباريات محمد منكو، مهمته الآسيوية في تركمانستان بتفوق، بانتظار عودته إلى عمان صباح اليوم. وتولى منكو مهمة مراقب مباراة فريقي أهال التركماني والعين الإماراتي التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، كما ترأس أيضا الاجتماع التنسيقي للمباراة.

ويعد منكو من الكفاءات الأردنية التي تحظى دائما بالإشادة والإطراء خلال مهامها الخارجية، إلى جانب عدد من الحكام الذين يبدعون أيضا في المشاركات الخارجية.

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كواليس النجوم

• عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية لاعبين ومدربين وإداريين، حرصوا على زيارة لاعب الفيصلي أمين الشناينة في المستشفى، أول من أمس، بعد نجاح عملية معالجة إصابة الكسرين في الساق التي تعرض لها خلال مباراة الفيصلي والشارقة الإماراتي.. اللاعب غادر المستشفى أمس، حيث سيخضع لاستراحة لمدة شهر تقريبا، قبل البدء بعملية التأهيل... اللاعب بات مرشحا للاحتجاب عن مشاركة المنتخب الأولمبي منافسات النهائيات الآسيوية التي تقام خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل، إلا في حال تسارعت وتيرة العلاج، وتجاوب بشكل كبير مع البرنامج التأهيلي.

• الاتفاق الذي جرى بين سحاب ومدربه محمد المحارمة واللاعبين، سرعان ما شهد انهيارا خلال أقل من 24 ساعة، بداعي غياب القدرات المالية للنادي، الأمر الذي دفع المدرب لإعلان استقالته.. المحاولات في نادي سحاب ما تزال قائمة لمعالجة الوضع، سواء بإقناع المدرب بالعودة أو البحث عن خيارات أخرى.. الأوضاع المالية الصعبة للأندية ستتجلى بشكل أكبر وأقوى خلال الأيام المقبلة.

• في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها أندية المحترفين لكرة القدم، باتت بعض الأندية ترى أن الدخول في معسكر في الفندق قبل المباراة بيوم واحد، يعد ترفا وهدرا للأموال.

• يقال إن لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة عقدت جلسة للنظر في الكثير من الشكاوى التي سبق وأن قدمها لاعبون ومدربون ضد أنديتهم، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة.

• المدرب التونسي نبيل معلول، سيشرف على قيادة فريق الكويت الكويتي في مباراته المقبلة والمهمة أمام فريق الوحدات ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تقام في عمان يوم الاثنين المقبل.

• الإضرابات في أندية المحترفين لكرة القدم، نتيجة عدم تسديد المستحقات المالية، وصلت إلى فرق الفئات العمرية التي بدأت تتذمر نتيجة غياب المستحقات على صعيد اللاعبين والمدربين.

• المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، يغادر اليوم إلى سلطنة عمان، للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت سن 15.. المنتخب خاض الأسبوع الحالي مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي في الأردن.





مراقب المباريات محمد منكو - (ارشيفية)

