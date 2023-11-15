الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قائد فريق بدوري المحترفين يتوعد.. و"دسك" يهدد مصير اللحام في العدالة السعودي

مصعب يحقق إنجازا أكاديميا.. فريج تتراجع وكساب تتقدم في استفتاء "الأفضل" بالسعودية

1700053514368288700
حارس مرمى النادي الفيصلي اللبناني مهدي خليل- ( من المصدر)

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
"دسك" يهدد مصير اللحام مع العدالة السعودية
بات المدرب الوطني لكرة القدم بلال اللحام، الذي يعمل مديرا فنيا في نادي العدالة السعودي، مهددا بالرحيل عن الفريق السعودي لأسباب صحية، في ظل احتمالية خضوعه لعملية "دسك"، بسبب آلام في الظهر.
وعاد اللحام إلى الأردن أول من أمس، قادما من السعودية، بعد أن زادت أوجاعه بسبب آلام الظهر، بانتظار الخضوع لفحوصات طبية في الأردن، قبل حسم الخطوة التالية، سواء بالابتعاد عن العدالة، أو العودة إليه فور الانتهاء من العلاج.
وتشير الأنباء إلى أنه وفي حال خضع النجم السابق والمدرب الحالي لعملية دسك، فإن مصيره مع العدالة سيكون مهددا، من خلال توقعات بإقدام اللحام على كتابة استقالته بسبب عدم القدرة على الالتحاق بالنادي في وقت قريب، رغم تمسك العدالة به في ظل الإضافة التي احدثها في النادي.
ويتمتع بلال اللحام بسمعة عطرة في عالم التدريب، حيث كان يوصف دائما برجل المهمات الصعبة، في ظل قبوله العمل في أكثر من ناد محلي بظروف صعبة وشبه مستحيلة، قبل أن ينجح في تحقيق المطلوب بفضل مثابرته وقدراته التدريبية الفنية.
فريج تتراجع وكساب تتقدم في جائزة "الأفضل" بالسعودية
تراجعت المدربة الأردنية لفريق الأهلي السعودي لكرة القدم للسيدات، فيما تقدمت حارسة مرمى الأهلي السعودي الأردنية روند كساب، في استفتاء اختيار الأفضل في جائزة الشهر بالدوري السعودي لكرة القدم للسيدات.
فريج التي تتنافس مع مدربة فريق الاتحاد كيلي ليندزي، حصلت حتى عصر أمس على ما نسبته 41 % من مجموع المصوتين، فميا حصلت مدربة الاتحاد على 59 %، بانتظار استمرار التصويت.
أما حارسة المرمى الاردنية كساب، فقد تصدرت الاستفتاء حتى يوم أمس، بعد حصولها على 50 % من الاصوات، فيما حصلت حارسة مرمى الشباب منى عبدالرحمن على 39 %، تليها حارسة مرمى القادسية ليندزي هاريس برصيد 11 %.
يشار إلى أن الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم، زاخر بالنجمات الأردنيات على صعيد المدربات واللاعبات.
قائد فريق يتوعد بالتصعيد
توعد قائد فريق في دوري المحترفين لكرة القدم، بالتصعيد ضد ناديه، في ظل التهميش المادي والمعنوي الذي يعيشه حاليا، مؤكدا أنه ينتظر الايام القليلة المقبلة، وردود النادي على مطالبه قبل الخروج للإعلام والحديث في الكثير من التفاصيل.
النجم والقائد، كشف عن تراجع الاهتمام الإداري به بشكل لافت، في ظل تعرضه لإصابة ابعدته عن الفريق في المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يبحث عن مطالب معينة أبرزها مطالب معنوية، مؤكدا في نفس الوقت اعتزازه بناديه وإدارته وجماهيره.
اللاعب يفضل حاليا التمهل والتريث، قبل الاقدام على اي خطوات تصعيدية، متمنيا أن يتدخل العقلاء لاحتوائه بما يخدم مصلحة الجميع.
مصعب اللحام يحقق انجازا أكاديميا
يعيش نجم فريق الحسين إربد لكرة القدم مصعب اللحام، حالة من السعادة والنشوة، بعد انجاز أكاديمي، تمثل في قبوله في جامعة اليرموك، لدراسة الماجستير في التربية الرياضية.
وكشف اللحام عن فرحة كبيرة بهذا القبول الذي سيفتح له أبوابا من التألق الأكاديمي إلى جانب التألق الرياضي، خاصة وأن اللاعب لديه طموح كبير بالوصول إلى درجة الدكتوراه ، لاقتحام العمل الأكاديمي مستقبلا، إلى جانب العمل ايضا على اقتحام العمل الرياضي وتحديدا في مجال التدريب، بعد أن ابدى النجم استعداده لبدء المشاركة في دورات تدريبية.

اضافة اعلان

 

كواليس النجوم

 

• حارس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم اللبناني مهدي خليل، انخرط بشكل لافت في تدريبات الكرات، في مؤشر على تعافيه من الإصابة التي ابعدته عن الفيصلي في المباريات الأخيرة بدوري أبطال آسيا ودوري المحترفين.. المؤشرات ترجح عودة مهدي خليل للمشاركة في المباراة المقبلة أمام ناساف الأوزبكي.
• اختيار قائد للمنتخب الوطني لكرة القدم  للمرحلة المقبلة، احتاج بعض الوقت والنقاشات داخل معسكر المنتخب في الأيام الأخيرة، في ظل تعدد الاراء والاقتراحات والأسس، قبل حسم الاختيار.
• اتحاد كرة القدم، حمل جمهور نادي الكرمل، مسؤولية الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام دير ابي سعيد في دوري الدرجة الثانية، والتي جرت يوم 11 الشهر الحالي.. الاتحاد خاطب الكرمل وحمله مسؤولية الأحداث، مطالبا إياه برد رسمي، قبل اصدار الحكم النهائي.
• نادي الجزيرة توقع أن يقوم اتحاد كرة القدم، بتأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام كفرسوم بدوري الدرجة الأولى، وذلك بسبب تواجد نجمي الفريق بكر كلبونة وقيس عباسي من الجزيرة في صفوف المنتخب الأولمبي المتواجد حاليا في السعودية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جمهور الفيصلي الغد

بوادر تسوية بين الفيصلي والعكش.. ناد بدوري المحترفين يبحث سرا عن مدرب

منذ23 ساعة
1699873786085069800

مؤسسة تشكو تداعيات تشكيلة عموتة.. عقوبات بحق حكام

13 تشرين الثاني 2023
لاعبو المنتخب الفلسطيني وفريق السلط قبل بداية المباراة الودية-(من المصدر)

الرمثا يرفض استقالة المدرب البزور.. مدربة أردنية ولاعبتان يحترفن في العروبة السعودي

12 تشرين الثاني 2023
حمل جمهور سوسيداد أعلام فلسطين ودخلوا إلى مدرجات ملعب "أنويتا"

بملابس بيضاء تشبه الأكفان وملطخة بـ”الدماء”.. هكذا تضامنت جماهير ريال سوسيداد مع غزة

12 تشرين الثاني 2023
المدير الفني لفريق السلط لكرة القدم - (من المصدر)

عقوبة آسيوية على اتحاد الكرة.. العوضات يعتذر.. عرب يدلو بدلوه أمام الماليزيين

11 تشرين الثاني 2023
مدرب حراس الفيصلي عامر شفيع إلى جانب المدير الفني أحمد هايل - (من المصدر)

50 ألف دولار للفيصلي.. المنتخب يبحث عن مخرج لتبرير استدعاء العوضات

08 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جيش إلكتروني كبير.. والأردن هدفه!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم

حرب غزة بين حسابات الحقل والبيدر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات | منذ24 ساعة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات | منذ24 ساعة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 