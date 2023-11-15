مصعب يحقق إنجازا أكاديميا.. فريج تتراجع وكساب تتقدم في استفتاء "الأفضل" بالسعودية

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

"دسك" يهدد مصير اللحام مع العدالة السعودية

بات المدرب الوطني لكرة القدم بلال اللحام، الذي يعمل مديرا فنيا في نادي العدالة السعودي، مهددا بالرحيل عن الفريق السعودي لأسباب صحية، في ظل احتمالية خضوعه لعملية "دسك"، بسبب آلام في الظهر.

وعاد اللحام إلى الأردن أول من أمس، قادما من السعودية، بعد أن زادت أوجاعه بسبب آلام الظهر، بانتظار الخضوع لفحوصات طبية في الأردن، قبل حسم الخطوة التالية، سواء بالابتعاد عن العدالة، أو العودة إليه فور الانتهاء من العلاج.

وتشير الأنباء إلى أنه وفي حال خضع النجم السابق والمدرب الحالي لعملية دسك، فإن مصيره مع العدالة سيكون مهددا، من خلال توقعات بإقدام اللحام على كتابة استقالته بسبب عدم القدرة على الالتحاق بالنادي في وقت قريب، رغم تمسك العدالة به في ظل الإضافة التي احدثها في النادي.

ويتمتع بلال اللحام بسمعة عطرة في عالم التدريب، حيث كان يوصف دائما برجل المهمات الصعبة، في ظل قبوله العمل في أكثر من ناد محلي بظروف صعبة وشبه مستحيلة، قبل أن ينجح في تحقيق المطلوب بفضل مثابرته وقدراته التدريبية الفنية.

فريج تتراجع وكساب تتقدم في جائزة "الأفضل" بالسعودية

تراجعت المدربة الأردنية لفريق الأهلي السعودي لكرة القدم للسيدات، فيما تقدمت حارسة مرمى الأهلي السعودي الأردنية روند كساب، في استفتاء اختيار الأفضل في جائزة الشهر بالدوري السعودي لكرة القدم للسيدات.

فريج التي تتنافس مع مدربة فريق الاتحاد كيلي ليندزي، حصلت حتى عصر أمس على ما نسبته 41 % من مجموع المصوتين، فميا حصلت مدربة الاتحاد على 59 %، بانتظار استمرار التصويت.

أما حارسة المرمى الاردنية كساب، فقد تصدرت الاستفتاء حتى يوم أمس، بعد حصولها على 50 % من الاصوات، فيما حصلت حارسة مرمى الشباب منى عبدالرحمن على 39 %، تليها حارسة مرمى القادسية ليندزي هاريس برصيد 11 %.

يشار إلى أن الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم، زاخر بالنجمات الأردنيات على صعيد المدربات واللاعبات.

قائد فريق يتوعد بالتصعيد

توعد قائد فريق في دوري المحترفين لكرة القدم، بالتصعيد ضد ناديه، في ظل التهميش المادي والمعنوي الذي يعيشه حاليا، مؤكدا أنه ينتظر الايام القليلة المقبلة، وردود النادي على مطالبه قبل الخروج للإعلام والحديث في الكثير من التفاصيل.

النجم والقائد، كشف عن تراجع الاهتمام الإداري به بشكل لافت، في ظل تعرضه لإصابة ابعدته عن الفريق في المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يبحث عن مطالب معينة أبرزها مطالب معنوية، مؤكدا في نفس الوقت اعتزازه بناديه وإدارته وجماهيره.

اللاعب يفضل حاليا التمهل والتريث، قبل الاقدام على اي خطوات تصعيدية، متمنيا أن يتدخل العقلاء لاحتوائه بما يخدم مصلحة الجميع.

مصعب اللحام يحقق انجازا أكاديميا

يعيش نجم فريق الحسين إربد لكرة القدم مصعب اللحام، حالة من السعادة والنشوة، بعد انجاز أكاديمي، تمثل في قبوله في جامعة اليرموك، لدراسة الماجستير في التربية الرياضية.

وكشف اللحام عن فرحة كبيرة بهذا القبول الذي سيفتح له أبوابا من التألق الأكاديمي إلى جانب التألق الرياضي، خاصة وأن اللاعب لديه طموح كبير بالوصول إلى درجة الدكتوراه ، لاقتحام العمل الأكاديمي مستقبلا، إلى جانب العمل ايضا على اقتحام العمل الرياضي وتحديدا في مجال التدريب، بعد أن ابدى النجم استعداده لبدء المشاركة في دورات تدريبية.

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كواليس النجوم

• حارس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم اللبناني مهدي خليل، انخرط بشكل لافت في تدريبات الكرات، في مؤشر على تعافيه من الإصابة التي ابعدته عن الفيصلي في المباريات الأخيرة بدوري أبطال آسيا ودوري المحترفين.. المؤشرات ترجح عودة مهدي خليل للمشاركة في المباراة المقبلة أمام ناساف الأوزبكي.

• اختيار قائد للمنتخب الوطني لكرة القدم للمرحلة المقبلة، احتاج بعض الوقت والنقاشات داخل معسكر المنتخب في الأيام الأخيرة، في ظل تعدد الاراء والاقتراحات والأسس، قبل حسم الاختيار.

• اتحاد كرة القدم، حمل جمهور نادي الكرمل، مسؤولية الأحداث التي رافقت مباراة الفريق أمام دير ابي سعيد في دوري الدرجة الثانية، والتي جرت يوم 11 الشهر الحالي.. الاتحاد خاطب الكرمل وحمله مسؤولية الأحداث، مطالبا إياه برد رسمي، قبل اصدار الحكم النهائي.

• نادي الجزيرة توقع أن يقوم اتحاد كرة القدم، بتأجيل مباراة الفريق المقبلة أمام كفرسوم بدوري الدرجة الأولى، وذلك بسبب تواجد نجمي الفريق بكر كلبونة وقيس عباسي من الجزيرة في صفوف المنتخب الأولمبي المتواجد حاليا في السعودية.