مفاوضات إيجابية بين الحسين و"شرارة".. العوضات ممنوع من التدريبات

خالد الخطاطبة

اضافة اعلان

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.شهدت الأيام الأخيرة، مفاوضات إيجابية بين نادي الحسين إربد واللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، بشأن إمكانية توقيع اللاعب على كشوفات فريق الحسين خلال المرحلة المقبلة.آخر المفاوضات جرت أول من أمس، وشهدت تقدما إيجابيا، بعد تذليل العقبات التي كان أبرزها التفاصيل المالية المتعلقة بمقدم العقد.المعلومات تشير أنه وفي حال تم اتفاق رسمي بين الطرفين، فإن شرارة ربما يحصل على راتب شهري يصل إلى 2500 دينار.يشار إلى أن شرارة الذي رحل أخيرا عن فريق الترجي التونسي، سبق وأن تلقى مفاتحات غير رسمية ايضا من أندية محلية مثل الفيصلي والوحدات، إلى جانب الحسين إربد الباحث عن التعاقد مع اللاعب.ما يزال لاعب فريق الوحدات لكرة القدم أنس العوضات، يحتجب عن تدريبات فريقه، بناء على طلب من المدرب العماني رشيد جابر، الذي أبعد اللاعب على اثر احتجاجه على استبداله في مباراة فريقه أمام الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي.ومنع المدرب جابر اللاعب العوضات من حضور التدريبات بشكل كامل، معتبرا أن اللاعب الذي يحتج على قرار المدرب لا يجب أن يستمر مع الفريق.ويتوقع أن يغيب العوضات عن مباراة الوحدات اليوم أمام السلط بدوري المحترفين، كما يتوقع أيضا أن يحتجب أمام الكهرباء العراقي.المعلومات تفيد أن إدارة نادي الوحدات، تنتظر فترة التوقف الدولي، أملا في استثمارها في تقريب وجهات النظر بين اللاعب والمدرب، في حال وافق المدرب على ذلك، خاصة وأن جابر يعتبر من المدربين الرافضين بشكل كامل لاي سلوك يؤثر على الفريق.أبعد المدير الفني لفريق السلط لكرة القدم السوري عماد خانكان، لاعب الفريق مهند سمرين، بعد أن تلفظ اللاعب بالفاظ غير مقبولة تجاه المدرب، خلال تدريب أول من أمس.وبدأت القصة عندما استدعى خانكان اللاعبين أصحاب الخبرة في الفريق خلال تدريب أول من أمس، للحديث معهم عن أوضاع الفريق وموضوع احتجابهم عن التدريبات، احتجاجا على التفاصيل المالية، ليحاول سمرين الانضمام للاعبين، ليطلب منه المدرب الابتعاد كون الحديث نقصور على لاعبي الخبرة، فما كان من اللاعب إلا وأن فقد أعصابه وأخذ يطلق عبارات استفزت المدرب الذي طلب منه فورا مغادرة التدريب والفريق.وتعتبر هذه الحالة الثانية لخانكان التي يبعد فيها لاعبين، حيث سبق وأن أبعد اللاعب عبدالله عوض لأسباب مشابه، حيث لم يعد اللاعب للفريق حتى الآن.خانكان يحاول معالجة إضراب لاعبيه، باقناعهم بالاستمرار على أن تبذل الإدارة جهودا أكبر لتأمين رواتبهم، حيث طلب خانكان تأجيل المطالب حاليا لما بعد مباراة الفريق التي تجري اليوم أمام فريق الوحدات، ضمن المرحلة السابعة من دوري المحترفين.معلومات ترجح أن يتسلم النادي مبلغا ماليا كبيرا من جامعة عمان الأهلية، الأمر الذي قد يساهم في انفراج مؤقت للأوضاع المالية في السلط.ينتظر أن يعود المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، من المغرب اليوم، بعد أن شارك في دورة عقدت هناك واستمرت لحوالي 8 أيام.وينتظر أن يبدأ المدرب المغربي فور عودته، ترتيبات استدعاء لاعبي المنتخب الوطني، استعدادا للمرحلة الأهم، والمتمثلة بلقاء منتخبي طاجكستان والسعودية يومي 16 و21 الشهر الحالي، ضمن تصفيات المونديال.توجه المدير الفني لفرق الفئات العمرية لكرة القدم في نادي الحسين إربد حسين العلاونة، إلى الديار المقدسة، لاداء مناسك العمرة.ووصل العلاونة إلى مكة المكرمة، حيث بدأ مناسك العمرة، على أن يعود إلى عمان يوم غد الخميس.ويعتبر العلاونة من المدربين المتميزين، حيث سبق وأن خاض عدة تجارب تدريبية مع أندية مثل فريق الحسين إربد الأول والجليل، وغيرها من الأندية، قبل أن يتم تعيينه أخيرا مديرا فنيا لفرق الفئات في نادي الحسين إربد.• مدرب لياقة بدنية في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وجه بشكل رسمي إنذارا إلى إدارة ناديه، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، أو مواجهة شكوى في اتحاد كرة القدم.• المدير الفني لفرق الفئات العمرية في النادي الفيصلي خالد نمر، بات قريبا من العودة لقيادة التدريبات، بعد تعافيه من آثار أزمة قلبية خفيفة انتهت باجراء عملية قسطرة.. نمر يتمتع حاليا بصحة جيدة، وبات قريبا من العودة للعمل.• لاعبون قدامى ومدربون في أحد أندية المحترفين، اشاروا في اتصال مع "الغد"، أنهم تقدموا بشكاوى ضد النادي عام 2019 للمطالبة بمستحقاتهم المالية، دون أن يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم حتى الآن، رغم مرور 4 سنوات تقريبا على الشكوى.• معلومات ترجح أن يستدعي المنتخب الوطني لكرة القدم، حارس مرمى فريق الوحدات عبدالله الفاخوري.. المنتخب سبق وأن استبعد الفاخوري خلال المعسكر الأخير، بانتظار التأكد فيما إذا كان سيستدعيه مجددا أم لا.• النادي الفيصلي ينتظر أن يستدعي في الجلسة المقبلة، عضو الاحتياط فوزي العجارمة مكان العضو المستقيل فراس وريكات.