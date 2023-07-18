مناصرة يشتكي الوحدات ويتحدث عن التفاصيل.. حكمان شابان إلى الأكاديمية الآسيوية

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.مدربان إسبانيان يحللان مباراة الحسين والرمثا وينتقدان موتاانتقد المدربان الإسبانيان لوي ريز (مدرب سابق لمنتخب فنزويلا)، وروجر رينر (مدرب سابق في فئات نادي برشلونة)، طريقة إدارة المدير الفني لفريق الحسين إربد البرتغالي موتا، لمباراة الفريق أمام الرمثا في بطولة الدرع، معتبرين أن الفريق أخطأ في بناء خط دفاعي، كما أخطأ في رسم تمركز لاعبيه خلال المباراة.وحرص المدربان الإسبانيان على متابعة أغلب مباريات بطولة درع الاتحاد، ليشكلا فكرة كاملة وشافية عن إمكانيات الأندية ولاعبيها، قبل أن يدخلا في تحليل معمق لمباراة ديربي الشمال بين الرمثا والحسين، والخروج بنتيجة أن مدرب الحسين أخطأ كثيرا في إدارة المباراة رغم إمكانات اللاعبين الجيدة.ويتواجد المدربان الإسبانيان في عمان منذ عدة أسابيع، برفقة المدرب الأردني أيمن الفقير، حيث يعمل هذا الثلاثي في مشروع "الحلم الرياضي" الذي أطلق أخيرا في الأردن، والهادف إلى اكتشاف المواهب في مختلف مناطق المملكة.ويعمل المدربان الإسبانيان بشكل أساسي في أكاديمية سبادن الإسبانية المتخصصة في تدريب وصقل المواهب حسب المنهاج الإسباني، ومن ثم تسويقهم في الأندية الإسبانية، حيث قام القائمون على مشروع الحلم الرياضي في عمان، باستقطاب المدربين الإسبانيين من أكاديمية سبادن.وأكد القائم على مشروع الحلم الرياضي عبدالله الصلاحات، أن المدربين الإسبانيين تابعا أغلب مباريات الدرع، وقاما بتحليل معمق وشامل لمباراة الحسين والرمثا، وخرجا بنتائج مهمة حول أداء المدربين واللاعبين، لافتا إلى أن التحليل كشف عن أخطاء لمدرب الحسين في تلك المباراة.مناصرة يشتكي الوحداتقدم اللاعب عمر مناصرة، شكوى ضد نادي الوحدات في اتحاد كرة القدم، بداعي فسخ عقده من طرف واحد.وطالب مناصرة في الشكوى، الحصول على كامل عقده من النادي، موضحا تفاصيل ما جرى معه قبيل فسخ العقد.وبين مناصرة أنه لم يوافق على فسخ العقد، بعد عرض الموضوع عليه، مطالبا بكامل حقوقه المالية، فيما عرض الوحدات 10 آلاف دولار لفسخ التعاقد بالتراضي.وأشار عمر مناصرة إلى ما حدث بالقول أنه أصيب في الركبة، وتم خضوعه لبرنامج علاجي، قبل أن يعود ويشارك في التدريبات الجماعية، ليأتيه اتصال لاحق من الإدارة تبلغه فيه أن المدرب طالب بفسخ العقد، ليجلس بعدها مع النادي لحل الموضوع وديا من خلال الحصول على كامل المستحقات، ولكن دون التوصل لاتفاق، ليلجأ إلى تقديم شكوى رسمية.وجدد مناصرة احترامه وتقديره لنادي الوحدات وجماهيره، لافتا إلى أن تقديم الشكوى جاء لحفظ حقوقه المالية.الحكمان راضي وإسماعيل يلتحقان بالأكاديمية الآسيويةاختير الحكمان الأردنيان أحمد راضي ومروان إسماعيل، كمرشحين للانخراط في الأكاديمية الآسيوية للتحكيم التي مقرها العاصمة الماليزية كوالالمبور.وجاء انضمام راضي وإسماعيل للأكاديمية، بعد أدائهما الجيد خلال منافسات بطولة درع الاتحاد، حيث قاد راضي 5 مباريات في البطولة من ضمنها مباراة التتويج، فيما قاد إسماعيل 4 مباريات.ويستمر انضمام الحكمين (مواليد 1999) للأكاديمية الآسيوية لمدة 3 سنوات، حيث تعتبر هذه الأكاديمية بوابة دخول القائمة الدولية في التحكيم.يشار إلى أن الحكمين الشابين، هما من نتاج منافسات بطولة درع الاتحاد.وكان الحكم أحمد راضي، تعرض للتهجم والضرب خلال إدارته لمباراة في دوري الدرجة الثالثة الأحد الماضي، ما يرجح تعرض الفريق المعتدي لوابل من العقوبات.أبو رياش مدربا لسيدات عمان أف سياتفق نادي عمان أف سي، مع المدرب حسام ابو رياش، لتدريب فريق السيدات لكرة القدم، المشارك في دوري المحترفات.وينتظر أن يعلن النادي رسميا عن تعيين أبو رياش، بعد الاتفاق على كامل التفاصيل، حيث يأتي الاتفاق مع المدرب الجديد، خلفا للمدرب السابق بسام أبو رزوق الذي قدم استقالته أخيرا.ويحتل فريق عمان أف سي، المركز الرابع وقبل الأخير بدوري المحترفات.حمد يتحدث في القادسيةتحدث المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد، عن عدد من المواضيع التي تهم كرة القدم، خاصة في الجانب المحلي.جاء ذلك خلال استضافة نادي القادسية للمدرب حمد، في أمسية رياضية، تأتي في إطار برنامج النادي لاستضافة شخصيات في مختلف التخصصات.وشهدت الجلسة حوارا شيقا ومعلومات وافية أدلى بها عدنان حمد، ولاقت تفاعلا من قبل الحاضرين، علما أن حمد كشف أنه سيخلد للراحة في المرحلة المقبلة، قبل تحديد الخطوة التالية.ولم يتطرق حمد إلى ما حدث أخيرا بشأن عدم تجديد عقده مع اتحاد الكرة، وما شابه من تداعيات، وذلك احتراما لخصوصية ذلك، مكتفيا بالإشارة إلى أن القرار كان مفاجئا ويبقى شأنا داخليا في اتحاد الكرة، مؤكدا عمق علاقته بالكرة الأردنية.الحكم أحمد راضي - (من المصدر)كواليس النجوم• اللاعب أوس أبو هضيب، بدا مستاء جدا من قيام إدارة النادي بفسخ عقده بشكل مفاجئ وبتوقيت سيئ.. اللاعب بدا عاتبا على النادي لطريقة فسخ عقده بتوقيت حرج، ملوّحا بإمكانية الخروج إعلاميا للكشف عن التفاصيل.• لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، باشر رسميا تدريباته مع فريقه الجديد مونبيلييه الفرنسي، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.• أندية الدرجة الثانية، ما تزال لديها آمال بتراجع اتحاد كرة القدم، عن قراره السابق المتمثل بتخفيض قيمة الدعم السنوي من 12 ألف دينار إلى 3.. آمال أندية الثانية بعد اجتماعها الأخير مع نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة.. المعلومات تفيد بصعوبة تراجع الاتحاد عن قراره، مع محاولات اتحادية لمساعدة الأندية بشركة راعية لدوري الثانية... الأندية ما تزال تحاول جاهدة أملا في العودة عن القرار.المدرب عدنان حمد خلال حديثه في نادي القادسية أول من أمس - (من المصدر)