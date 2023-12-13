منتخب النشامى مرشح لملاقاة اليابان وقطر.. توصيات لجنة المسابقات تنتظر موافقة عموتة

خالد الخطاطبة

عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

منتخب النشامى مرشح لملاقاة اليابان وقطر

تفيد المعلومات أن هناك اتصالات لاتحاد الكرة لتنظيم مباراتين وديتين للمنتخب الوطني أمام منتخبي اليابان وقطر.

ووفق المعلومات فإن الاتصالات قطعت شوطا جيدا باتجاه إقامة المباراتين في الدوحة الشهر المقبل قبيل انطلاق كأس آسيا.

توصيات لجنة المسابقات

تنتظر موافقة عموتة

أوصت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، بضرورة استكمال المباريات المؤجلة بدوري المحترفين، قبل بدء تجمع المنتخب الوطني، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق الشهر المقبل في قطر.

وبحسب التوصيات، فإن اللجنة ترى أنه من المهم إقامة المباريات المؤجلة قبل 27 من الشهر الحالي، وبالتالي السماح للمنتخب الوطني بالتجمع بعد هذا الموعد.

وترى اللجنة أنه من الصعب ترحيل المباريات المؤجلة لما بعد نهاية كأس آسيا، خوفا من الدخول في تفاصيل إضافية، مثل انتقالات اللاعبين، كما أن اللجنة ترى أن تجمع المنتخب يوم 21 أو 22 الحالي، كما تم اقتراحه سابقا، لن يكون مجديا كثيرا، كون اللاعبين المحترفين في الخارج سيبدأون بالتوافد على المنتخب مطلع الشهر المقبل، وبالتالي فإن تدريبات المنتخب قبل هذا التاريخ ستكون منقوصة، ما يعني أن إقامة المباريات المؤجلة قبل 27 الحالي تعد مناسبة.

هذه التوصيات طرحت على المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، الذي ما يزال يدرس الموضوع، كون هذه التوصيات تتعارض مع مخططاته في تجميع المنتخب مبكرا، بانتظار موافقته لتمكين تطبيق توصيات اللجنة.

الرمثا يتدرب في المفرق ويعاني من الإصابات

ينتظر أن يكون فريق الرمثا لكرة القدم، قد أجرى تدريبه أمس على ملعب المفرق المزروع بالعشب الطبيعي، في خطوة تهدف إلى منح اللاعبين فرصة التدرب على ملاعب عشبية، بدلا من العشب الصناعي الذي يطيح بالنجوم ويفاقم من إصاباتهم.

ويستعد فريق الرمثا لمواجهة الأهلي بعد غد، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

فريق الرمثا الذي يضم في صفوفه عددا كبيرا من نجوم المستقبل للكرة الأردنية، يعاني من إصابة 6 من لاعبيه، في مشهد يؤثر على تحضيرات الفريق الشاب.

وبدا واضحا أن مدينة الرمثا تعد منبعا للمواهب الكروية، من خلال لاعبي فريق النادي الذين جلهم من اللاعبين الشباب، وبالرغم من ذلك يقدمون مستويات فنية جيدة، حيث يرى المراقبون أن الفريق الحالي، سيثري الرمثا مستقبلا بالبطولات بعد نضوج اللاعبين، أو يثري صندوق النادي من خلال انتقال هؤلاء النجوم الشباب إلى أندية أخرى محلية وخارجية.

لاعبون في السلط يلتقون الإدارة لشرح المعاناة

توجه 5 من لاعبي فريق السلط لكرة القدم، إلى إدارة النادي، لنقل معاناة جميع لاعبي الفريق من غياب مخصصاتهم المالية المتأخرة منذ فترة.

ومثل اللاعبون الخمسة، بقية زملائهم في الفريق، لإبلاغ النادي بضرورة صرف المستحقات، أو مواجهة خطوات تصعيدية مثل الاحتجاب عن التدريبات.

الإدارة أكدت احترامها لجميع أفراد الفريق، لكنها بينت صعوبة الوضع المادي للنادي، كما هو حال أغلب أندية المحترفين، مؤكدة سعيها الدائم لتأمين مبالغ مالية لصرفها للاعبين والمدربين.

ويعاني نادي السلط حاليا من مأزق مالي كبير، نتيجة الشكاوى المتكررة عليه من قبل مدربين ولاعبين، ما تسبب في الحجز على أمواله في اتحاد الكرة، وبالتالي عدم الاستفادة من أي دينار مخصص للسلط في اتحاد الكرة.

ويعد رئيس نادي السلط خالد عربيات، من رؤساء الأندية النشطين الذين يحاولون الدفع من أموالهم الخاصة للاعبين؛ حيث سبق وأن قام بخطوات شخصية وغير معلنة، لتأمين رواتب لاعبيه، ولكن دون أن يسهم ذلك في إيقاف مطالب اللاعبين الذين يحتاجون لمبالغ مالية كبيرة تفوق إمكانات النادي.

ظروف الكرة تدفع اليرموك لدراسة إلغاء اللعبة

كشف نادي اليرموك، عن التوجه لدعوة عدد من المعنيين في شؤون كرة القدم في النادي، ومن الخبراء، للتشاور والتباحث في فكرة إلغاء نشاط الكرة في النادي، بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها الكرة الأردنية، وتنعكس سلبا على الأندية، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية التي أنهكت الأندية في مختلف الدرجات.

وقالت إدارة نادي اليرموك التي انتهى فريقها للتو من منافسات دوري الدرجة الأولى، إن المرحلة المقبلة ستشهد مباحثات ومشاورات مع عدد من المعنيين، بشأن إمكانية إلغاء فريق كرة القدم، بسبب الظروف الصعبة التي تتسبب في عدم القدرة على تجهيز فريق منافس، نتيجة لكثرة المشاكل المالية وما شابه من معوقات.

وقال مسؤول في النادي "نحن في اليرموك نحترم حقوق الناس من لاعبين ومدربين وإداريين، ولا يمكن أن نتغول على حقوق أحد من العاملين معنا، وهذا الالتزام يتطلب مبالغ مالية كبيرة تتناسب مع النفقات، وهو ما لا يتوفر حاليا"، لافتا إلى أن مديونية فريق الكرة بلغت حوالي 20 ألف دينار، ولا يملك النادي القدرة على سدادها.

تكريم للقائمين

على فريق اليرموك

إلى ذلك، كرم نادي اليرموك، الجهازين الفني والإداري لفريق كرة القدم، بعد انتهاء منافسات الفريق في دوري الدرجة الأولى أول من أمس.

وحرص اليرموك، وعقب نهاية المباراة الأخيرة للفريق، على اصطحاب الجهازين الفني والإداري المكون من المدير الفني محمد المحارمة والمدرب العام بهاء محمود وسائد الدبوبي وفواز الحمدات وإداري الفريق كمال بدران ومدير الفريق رمضان قاسم ومعالج الفريق خالد حسان، إلى المطعم للاحتفال بهم، تقديرا لجهودهم في إحداث نقلة فنية ونقطية في الفريق خلال فترة توليهم قيادة اليرموك، منذ استلامهم المهمة خلال سير المنافسات.

ووجه اليرموك الشكر للجهاز الفني، معربا عن استعداده لتجديد عقد الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، في حال استمر الفريق في منافسات دوري الموسم المقبل.

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كواليس النجوم

• لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة الذي تعرض لكسرين في الساق، خلال مباراة فريقه أمام الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا، يستعد لترتيب فترة علاج في مركز سبيتار الطبي في العاصمة القطرية الدوحة.

• المعنيون في فريقي الفيصلي والحسين إربد، يسعون لإبعاد اللاعبين عن ضغوطات المباراة التي تجمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات دوري المحترفين.. المعنيون يحاولون إبعاد اللاعبين عن مواقع التواصل الاجتماعي، لإبعادهم عن الأحاديث الكثيرة التي تدور حول المباراة وأهميتها، وضرورة تحقيق الفوز.. أغلب لاعبي الفريقين يملكون من الخبرة ما يكفيهم للتعامل مع مثل هذه المباريات... الفيصلي يفترض أن يكون قد صرف رواتب لاعبيه أمس، خلال معسكر الفريق في الفندق.. الحسين إربد أيضا دخل في معسكر مغلق في الفندق، وحفز لاعبيه للمباراة.

• تدخل إحدى الشخصيات، منع عددا من أعضاء إدارة أحد أندية المحترفين من تقديم استقالتهم.. العلاقة بين أعضاء الإدارة ليست مثالية، ما يجعل المكان بيئة خصبة للمشاكل الإدارية التي قد تنفجر في أي وقت.

• في دوري سن 19 لكرة القدم للسيدات لكرة القدم، ظهرت لاعبة خلال المباراة التي جرت أول من أمس، وهي تضع ورقة بيضاء على قميصها، لإخفاء رقم والإبقاء على الرقم الآخر خلال مجريات المباريات.

• رغم خروج فريق الوحدات من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلا أن التواجد الأردني ما يزال حاضرا من خلال اللاعب الأردني محمد أبو حشيش مع فريق العهد اللبناني، واللاعب الأردني مجدي العطار في فريق الرفاع البحريني، حيث سبق للفريقين وأن تأهلا إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية.