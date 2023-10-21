منتخب فلسطين يعسكر في عمان.."الأولمبي" ينتظر تفاصيل بطولة السعودية

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس."الأولمبي" ينتظر تفاصيل بطولة السعوديةينتظر المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، تفاصيل بطولة السعودية الودية الدولية المقررة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة من 13 إلى 21 الشهر المقبل.وينتظر اتحاد الكرة، تلقيه رسميا الدعوة للمشاركة في هذه البطولة الدولية، تمهيدا لرسم خطة الإعداد للمشاركة في نهائيات آسيا المقررة خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.ووفق المعلومات فقد شهدت الأيام الماضية، اتصالات غير رسمية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمعرفة التفاصيل عن هذه البطولة، قبل أن يأتي الرد بأن الاتحاد السعودي سيقوم قريبا بتوجيه الدعوة رسميا للاتحاد الأردني، للمشاركة في هذه البطولة المتوقع أن تأتي رباعية.يشار إلى أن المنتخب الأولمبي خاض قبل أيام قليلة، مباراة ودية أمام نظيره المصري، قبل أن يعود لاعبو المنتخب لأنديتهم، استعدادا لمباريات المنافسات المحلية التي تتواصل حاليا ببطولة كأس الأردن، بانتظار استئناف منافسات دوري المحترفين يوم الخميس المقبل.ويشرف على تدريب المنتخب الأولمبي المدير الفني عبدالله أبو زمع، والمدرب العام أمجد الطاهر، والمدرب المساعد شادي أبو هشهش ومدرب حراس المرمى لؤي العمايرة.جلال يعود من فلسطين والمحترفون بالانتظارعادر المدرب الأردني لفريق شباب بلاطة الفلسطيني لكرة القدم إسلام جلال إلى عمان، بعد توقف منافسات الدوري الفلسطيني، نتيجة العدوان الغاشم الذي تتعرض له فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص.وجاءت عودة جلال، بعد إعلان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إيقاف الدوري حتى إشعار آخر.وينتظر جلال ما ستسفر عنه الأحداث في المنطقة قبل حسم موضوع عودته للفريق الفلسطيني، علما أن نادي شباب بلاطة أبدى تمسكه بالمدرب الأردني الذي سيحسم مسألة استمراره مع شباب بلاطة قريبا، وفقا للتطورات.وفيما يتعلق بالمحترفين الأردنيين في شباب بلاطة وهم يزن ثلجي وخضر الحاج ومحمد هشام ومحمد علي، فيتوقع عودتهم قريبا، في ظل توقف الدوري، والأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين.يشار إلى أن إسلام جلال، نجح في قيادة فريق شباب بلاطة، لانتصارات مهمة في الدوري الفلسطيني، بعد أن ظهر الفريق بشكل جيد ومختلف عن الموسم الماضي.إشكالات "نسوية" في اتحاد الكرةتفيد المعلومات الواردة من اتحاد الكرة، أن هناك خلافات وإشكاليات بين شخصيتين في الكادر النسوي، قد تؤثر على سير العمل في المرحلة المقبلة. وأشار مصدر إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الخلاف الذي أثر على بعض القرارات والتعيينات، كما بدا واضحا خلال حفل التتويج الأخير الذي جرى لإحدى بطولات الأندية النسوية.المصدر أشار إلى أن الخلاف كان واضحا أيضا خلال جلسة إستراتيجيات كرة القدم الذي عقد قبل أسابيع قليلة أيضا.منتخب فلسطين يعسكر في عمانينتظر أن يبدأ المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، معسكرا تدريبيا في عمان، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين نتيجة الحرب الصهيونية الغاشمة على الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة.ويستعد المنتخب الفلسطيني لتصفيات كأس العالم، حيث يخوض أولى مبارياته يوم 21 الشهر المقبل أمام منتخب استراليا.وناقش المنتخب الفلسطيني الأوضاع الصعبة في فلسطين، وتوقف منافسات الدوري، وصعوبة تجمع المنتخب للتدريب، ما دفع الاتحاد لاقتراح التوجه إلى عمان لإقامة معسكر تدريبي، يستمر حتى موعد مباراة أستراليا.كما يدرس فريق جبل المكبر الفلسطيني لكرة القدم، إقامة معسكر تدريبي في عمان ايضا، لمواصلة مشاركته في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.وتحظى الرياضة الفلسطينية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، بدعم أردني كبير، من خلال فتح ابواب الملاعب الأردنية والمدن الرياضية، أمام الأشقاء في فلسطين لمواصلة تدريباتهم واستضافة مبارياتهم البيتية في عمان، دعما للقضية الفلسطينية، حيث سبق للملاعب الرياضية الأردنية وأن استضافت في سنوات ماضية العديد من المنتخبات والأندية الفلسطينية التي كانت تعاني من تضييق سلطات الاحتلال التي تواصل ممارساتها لإحباط الرياضة الفلسطينية."الآسيوي" يرفض لعب فلسطين في الجزائر.. و4 دول تبدي استعدادهارفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن تستضيف الجزائر، مباريات منتخب فلسطين في تصفيات المونديال، خاصة المباراة المقبلة أمام منتخب أستراليا يوم 21 الشهر المقبل. وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في خبر رسمي: بخيبة أمل بالغة قرر الاتحاد الآسيوي رفض الموافقة على اختيار الجزائر ملعباً بيتياً لإقامة مباراة المنتخب الفلسطيني أمام أستراليا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، والذي وصلنا في خطاب رسمي الخميس الماضي.وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، واستجابة لمبادرة من الجزائر، قد خاطب الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، آملاً الحصول على الموافقة في اختيار الجزائر ملعباً بيتياً بديلاً للمنتخب الفلسطيني ليخوض التصفيات المزدوجة، إلا أن الاتحاد الآسيوي رفض الطلب، معللاً ذلك بكون تعليمات الاتحادين الدولي والقاري لا تتيح للاتحاد الفلسطيني اختيار ملعب محايد خارج النطاق الجغرافي للقارة الآسيوية، وفقاً للائحة تعليمات المسابقات لعام 2023.وكشف الاتحاد الفلسطيني عن إبداء الأردن لاستضافة المباراة إلى جانب دول الكويت والسعودية وماليزيا وإندونيسيا الذين أعربوا عن استعدادهم لاستضافة مباريات فلسطين على أرضهم، علماً أن الاتحاد الفلسطيني لا يزال في مرحلة دراسة ما لديه من خيارات مع الأخذ بعين الاعتبار رزنامة واستحقاقات الاتحادات الشقيقة في ذات الوقت. ووجه الاتحاد الفلسطيني الشكر إلى الدول الآسيوية التي أبدت استعدادها لاستضافة المباراة، بانتظار حسم هوية الدولة التي ستستضيف مباراة فلسطين وأستراليا.نجوم الكرة يكشفون موهبة التحليل السياسي.. وتفسير لافت لأحدهمكشف عدد من نجوم كرة القدم الأردنية، عن مواهب جديدة في التحليل العسكري والسياسي، وهو ما ظهر خلال حديث النجوم عن الأوضاع التي تعيشها فلسطين عامة وغزة خاصة، في ظل الحرب الظالمة التي تشنها آلة الدمار الصهيونية.وفي أكثر من جلسة ضمت شخصيات رياضية، ابتعد الحضور عن الحديث في الشأن الرياضي، وتفرغوا لتفسير ما يجري في فلسطين، حيث تحدثوا في الشقين العسكري والسياسي، ليكشفوا عن زخم كبير من المعلومات والتحليلات المنطقية.أجمل تحليل وتعليق لنجوم الرياضة على ما يحدث، تلخص في أن الصهاينة ما يزالون يقصفون ويتصرفون بجنون، لأنهم لم يستفيقوا بعد من صدمة ما فعلته بهم حماس يوم 7 الشهر الحالي، ويريدون الانتقام والتغطية على خيبتهم بقصف المدنين من نساء وأطفال وشيوخ عزل.أحد النجوم شبّه ما يجري بالقول: هناك بلطجي في الحارة، لا يقوى أحد على مقاومته أو الحديث ضده، والكل يطيعونه ويلبّون طلباته وأوامره، قبل أن يأتي شاب صغير شجاع ويقوم بالإطاحة بهذا البلطجي أرضا ثم يشبعه ضربا وركلا، ثم يهرب مسرعا، لينهض البلطجي بعدها وهو في حالة ذعر وصدمة، خاصة وأن الجميع استفزوه بالإشارة إلى أن شابا صغيرا "علّم عليه"، لينهض البلطجي ويقوم بالشتم والردح والتوعد، بعد أن ضاعت هيبته، لتصدر عنه تصرفات مجنونة نتيجة "البهدلة" التي تعرّض لها، لتفضح هذه التصرفات جنون البلطجي الذي نهض ولم يعرف ماذا يفعل وكيف يفسر ما حصل له، لإعادة هيبته أمام جمهوره.هذا الشاب الشجاع، كشف عن وهن وضعف البلطجي الذي ذهب للانتقام من الأطفال بعد أن عجز عن مجاراة شجاعة الشاب. طبعا البلطجي هو دولة الاحتلال، والشاب الصغير هو حركة المقاومة حماس.أندية "الأولى والثانية" تؤكد مساندتها لفلسطينأكدت أندية الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم، مساندتها للأشقاء في فلسطين الذين يعانون من بطش آلة الحرب الصهيونية التي تقتل الأطفال والشيوخ والنساء.وأصدرت أندية الدرجتين الأولى والثانية بيانا، أكدت فيه مساندة الأشقاء، ووقوفها بجانبهم، وهو حال جميع أفراد الشعب الأردني الذين يقفون إلى جانب فلسطين بكل الوسائل المتاحة.وقالت الأندية في بيان أصدرته أمس: "تأكيدا للثوابت الوطنية والإسلامية ونصرة لأهلنا في فلسطين المحتلة وتأكيدا على لحمة الشعب ونظرا لما نشاهده من قتل وتنكيل وترويع وتهجير للمدنيين العزل فإن الأندية تؤكد شجبها واستنكارها لما يحدث مع تأكيدها على وقوفها خلف القيادة الهاشمية في التصدي لأعمال الإرهاب المتمثلة في محاولات التهجير والتنكيل وترويع الآمنين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ لإخواننا في قطاع غزة ومعبرين عن وقوفنا مع الشعب الأعزل معلنين رفضنا المطلق للممارسات الإسرائيلية ضد إخواننا في الأراضي المحتلة، ونؤكد باسم الأندية الرياضية في الدرجتين الأولى والثانية وقوفنا خلف قيادتنا الهاشمية الداعية لوقف الحرب وتقديم العون والمساعدة لهم. وتثمين الموقف الرسمي الداعم لأهلنا وإخواننا الذين يتعرضون لأبشع أنواع القتل والدمار.. وستبقى الأندية جميعها وفية وداعمة لنصرة أهلنا وإخواننا، لما فيه من الثوابت الوطنية والمصالح القومية والإسلامية ووطننا الغالي بقيادة جلاله الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.".كواليس النجوم• إدارة النادي الأهلي أعلنت موافقتها على استقالة رئيس النادي عمر شقم، بانتظار تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد.. شقم سبق وأن أعلن استقالته من منصبه احتجاجا على قرار أندية المحترفين بالعودة عن قرار مقاطعة منافسات الدوري.• إعادة الشوط الثاني من مباراة الجليل وشباب العقبة لكرة القدم، في دور الستة عشر من كأس الأردن، بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ستاد الحسن، أثار الكثير من الانتقادات حول كيفية حدوث ذلك في دوري المحترفين.. أحد المتابعين قال إن هذه الحادثة مرت مرور الكرام ولم تلق نقاشا موسعا من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انشغال الناس فيما يحدث في فلسطين.أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، باتت مندهشة من تسرب أخبارها الدقيقة إلى وسائل الإعلام، الأمر الذي دفعها لمحاولة معرفة مصدر الأخبار.. اللاعبون كشفوا عن سعادتهم بتسرب الأخبار، التي تكشف عن تراجع في أداء الإدارات.• من المنتظر أن تستمع لجنة في اتحاد الكرة، لتقرير يقدمه المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة عن مشوار المنتخب في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة الأخيرة في البطولة الرباعية.. البطولة الرباعية تسببت في تراجع شعبية عموتة بشكل كبير، نتيجة النتائج المتراجعة والأداء السيئ للمنتخب في هذه البطولة.. الغالبية أبدوا تشاؤمهم من قدرة المنتخب على تحقيق نتائج لافتة في تصفيات المونديال، فيما ذهب البعض لاعتبار أن النتائج السيئة في التحضيرات ربما تكون "فال خير" في المباريات الرسمية.. الجميع اتفق على أن التقييم الحقيقي للمنتخب سيكون أمام منتخب طاجكستان الشهر المقبل، في أولى مباريات المنتخب بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.• مسؤول في اتحاد الكرة، أبدى دهشته من اعتبار المدير الفني للاتحاد اليكس جيتزي، ومدرب اللياقة البدنية في منتخب الكرة التونسي كريم مالوش من الشخصيات التي لا يجوز التكلم عنها أو انتقادها داخل الاتحاد، رغم العديد من الملاحظات المتعلقة بعملهما واستمرارهما في الاتحاد... اليكس تعرض لحملة شرسة من الانتقادات التي طالبت بإقالته، وبالرغم من ذلك بقي صامدا في منصبة بسبب تلقيه دعما من شخصية في الاتحاد (كما يقول المطلعون).. أما كريم مالوش فكل التصريحات الرسمية الصادرة عن الاتحاد كانت تؤكد رحيله عن المنتخب الوطني، في ظل رغبة الاتحاد في استبدال كل الجهاز الفني السابق للمنتخب، ليتفاجأ الجميع باستمرار مالوش نتيجة تلقيه دعما من مسؤول في الاتحاد كما يقول المصدر.• يتوقع أن يشهد اليوم الأحد، تعيين حسام أبو رياش مديرا فنيا لمنتخب الشابات لكرة القدم.. منتخب الشابات بدأ تدريباته قبل عدة أيام، من دون مدير فني، بانتظار حسم الموضوع اليوم.