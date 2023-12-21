الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نجوم الأندية يبدأون إجازة طويلة ويستعدون للصدام.. وجبرين تغيب عن مواجهة النصر السعودي

مهاجم الفيصلي على أبواب إنجاز آسيوي معنوي.. عوض مستمر في ماليزيا

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أحمد قطيشات (يمين) خلال تكريمه في العراق - (من المصدر)
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
مهاجم الفيصلي على موعد مع لقب معنوي آسيوياضافة اعلان
بات مهاجم فريق الفيصلي لكرة القدم رزق بني هاني، على موعد مع إنجاز معنوي آسيوي، عندما اقترب من الفوز بلقب أفضل هدف في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.
واختير هدف بني هاني في مرمى الشارقة، لينافس على جائزة أجمل هدف في الجولة، في الاستفتاء الجماهيري الذي عرضه الاتحاد الآسيوي على موقعه.
وينتظر أن يغلق باب التصويت مساء اليوم، حيث يواصل بني هاني التقدم بقوة نحو إحراز هذا اللقب المعنوي، في ظل تصدره التصويت.
انتهاء عقد القزعة مع شباب الأردن
انتهى عقد لاعب فريق شباب الأردن لكرة القدم شوقي القزعة، مع ناديه، بنهاية مرحلة الذهاب من الدوري.
ولم يحسم القزعة موضوع تجديد عقده، رغم أن المؤشرات ترجح رحيله عن شباب الأردن.
إنجاز جديد للمدرب الكتة في العراق
نجح المدرب الأردني لحراس مرمى فريق نفط ميسان العراقي لكرة القدم عبدالرؤوف الكتة، في تحقيق إنجاز جديد، عندما حصل حارس مرمى الفريق أمجد رحيم على جائزة أفضل حارس مرمى في الشهر، بعد أن حافظ على نظافة شباكه خلال 7 مباريات.
وجاء تألق حارس المرمى، ليعكس الجهد الكبير الذي يبذله الكتة في سبيل تطوير المستوى الفني لحراس المرمى.
يشار إلى أن الجهاز الفني لنفط ميسان العراقي الذي يقوده الأردني هيثم الشبول، يتوقع أن يعود إلى عمان نهاية الشهر الحالي، في ظل التوقف المنتظر للدوري بسبب قرب انطلاق منافسات كأس آسيا.
منتخب الكرة يحافظ على المركز 87 عالميا
حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم، على المركز 87 عالميا، في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا" أمس.
كما احتل المنتخب في التصنيف الجديد المركز 13 آسيويا و11 عربيا.
فادي عوض يجدد عقده مع "بي دي أر أم" الماليزي
جدد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم فادي عوض، عقده مع فريق بي دي ار أم الماليزي، للعب في صفوفه لموسمين مقبلين.
واتفق عوض مع النادي الماليزي على تجديد العقد لعامين، علما أن عوض عاد إلى عمان، للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني الذي يستعد لكأس آسيا.
نصار تلتقي موظفي اتحاد الكرة
التقت الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار، الثلاثاء الماضي، بموظفي الاتحاد، وذلك لتوجيه الشكر لهم على ما قدموه خلال العام الحالي، مطالبة إياهم بمزيد من الجد والاجتهاد، بحثا عن مزيد من الخدمات للكرة الأردنية.
وتفاجأ عدد من الموظفين بدعوتهم لهذا الاجتماع، ما دفع البعض منهم للتكهن بأسباب هذا الاجتماع المفاجئ، حيث ذهب البعض إلى التنبؤ برغبة الأمين العام بالرحيل عن الاتحاد، وأنها جاءت لوداعهم، فيما تنبأ البعض الآخر بوجود مكافآت للموظفين، فيما نجح البعض في التكهن بالسبب والتنبؤ بأن الأمين العام تريد توجيه الشكر إليهم بمناسبة قرب انتهاء العام الجديد.
قطيشات يواصل تألقه ويعود من العراق بإشادة جديدة
يواصل خبير كرة القدم والمحاضر الأمني أحمد قطيشات، حصد عبارات الإطراء والإشادة، بعد نجاحه في الإشراف على دورة أمن وسلامة الملاعب التي اختتمت في البصرة، بمشاركة عدد من المنسقين الأمنيين.
وأشرف قطيشات كمحاضر رئيسي على الدورة التي أقيمت في العراق، بمشاركة 22 شخصية، وبتنظيم من وزارة الداخلية العراقية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية.
ولاقت الدورة عبارات الإطراء، في ظل المعلومات القيمة التي قدمها قطيشات الذي بات خبيرا في هذا المجال، بدليل إشرافه على أكثر من دورة مهمة في هذا الإطار عقدت خارج الأردن.
لاعبو الأندية يبدأون إجازة طويلة ويستعدون للصدامات
بدأ لاعبو أندية المحترفين لكرة القدم، ممن أنهوا مباريات مرحلة الذهاب في الدوري، إجازة طويلة، في ظل توقف التدريبات والمنافسات، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا، بانتظار العودة للتدريبات بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين، استعدادا لمرحلة الإياب من الدوري.
ويتوقع أن تشهد فترة الإجازة، صدامات كبيرة بين اللاعبين والإدارات، بسبب المستحقات المالية المتأخرة، ما قد يعطل انتظام تدريبات عدد من الأندية.
وكشف أحد اللاعبين أنه وزملاءه اتفقوا على زيادة الضغط على الإدارة، لتأمين مستحقاتهم المتأخرة، أو مواجهة الاحتجاب عن التدريبات، ومن ثم الاستعداد لاستقبال الشكاوى.
إلى ذلك، تساءل لاعبون عجبرين تغيب عن موقعة الاتحاد والنصر بالدوري السعودي
ن سبب عدم إفصاح اتحاد الكرة عن قرارات لجنة أوضاع اللاعبين، المتعلقة بشكاوى سابقة لهم ضد أنديتهم، مطالبين بسرعة إصدار الأحكام في الشكاوى، وما أكثرها.
تغيب المحترفة الأردنية في صفوف فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم شهناز جبرين، عن موقعة فريقها أمام النصر المقررة غدا، في ختام منافسات مرحلة الذهاب من الدوري النسوي السعودي الممتاز.
ويأتي غياب جبرين بسبب حصولها على 3 بطاقات صفراء، علما أن جبرين تعد من اللاعبات المؤثرات في الاتحاد، وتتولى أيضا قيادة الفريق في المباريات.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني في الترتيب برصيد 13 نقطة، خلف فريق النصر 18، علما أن الأردنية ملك شنك تتولى حراسة مرمى الاتحاد، فيما تقود الأردنية ميساء جبارة هجوم النصر.
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