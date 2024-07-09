نجم المنتخب يكشف عن حادثة الصدام مع عموتة.. الجزيرة يختبر السوري هنداوي ويستدعي الرواد

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اضافة اعلان



الجزيرة يختبر المحترف السوري هنداوي

باشر المحترف السوري طارق هنداوي، تدريباته مع فريق الجزيرة لكرة القدم، أملا في الاحتراف في صفوف الفريق خلال منافسات أندية المحترفين للموسم الكروي الجديد.



وجاء التحاق هنداوي بالتدريبات، بناء على طلب من المدير الفني للفريق عثمان الحسنات، الذي يبحث عن تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جيدين، وضمن امكانات النادي المادية.



ويواصل الجزيرة إبرام التعاقدات مع لاعبين جدد، والذين كان أخرهم اللاعب خالد الدردور، بانتظار مزيد من التعاقدات.



الجزيرة يطالب صندوقة بعام إضافي

نجح فريق الجزيرة لكرة القدم، في التعاقد مع المحترف الفلسطيني محمد صندوقة، للعب في صفوف الفريق لمدة موسم واحد، مقابل 1600 دولار شهريا.



الجزيرة وخلال مشاهدته لمستوى صندوقة في التدريبات التي انطلقت أخيرا، أبدى إعجابه الكبير بمستوى اللاعب الفلسطيني، ما دفعه لعرض توقيع اللاعب على كشوفات الجزيرة لمدة موسمين بدلا من موسم واحد.



المعلومات تفيد أن صندوقة لن يوافق على التوقيع لموسم ثان، بنفس المبلغ الذي وقع عليه في الموسم الجديد.



الجزيرة يطلب لاعب معان الرواد

اقترب نادي الجزيرة من إعلان الاتفاق مع لاعب فريق معان إبراهيم الرواد، للعب في صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الجديد.



والتقت الجزيرة مع اللاعب، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للصفقة، بانتظار الاعلان الرسمي.







ويعتبر الرواد من اللاعبين الموهوبين الذين يملكون حسا تهديفيا رائعا داخل منطقة الجزاء.



اتحاد جدة السعودي ينهي عقد حارسة المرمى الأردنية شنك

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، انهاء تعاقده مع حارسة مرمى المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم ملك شنك.





وأشار النادي السعودي على موقعه الرسمي، إلى انهاء عقود 8 لاعبات، من ضمنهم الأردنية ملك شنك.



وتعتبر ملك شنك من حارسات المرمى المميزات، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين من استبعاد حارسة مرمى بهذا المستوى الفني المتميز.



المدرب شفيق يشتكي السلط

قدم مدرب حراس المرمى أنيس شفيق، شكوى في اتحاد كرة القدم، ضد ناديه السابق السلط، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة والبالغة حوالي 8 أشهر.



وقدم شفيق الشكوى يوم أمس، متمنيا على اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، عدم تأخير مثل هذه الشكاوي لفترات طويلة، كما يحدث حاليا.







شفيق أكد أنه حاول التواصل مع نادي السلط، للوصول إلى تسوية ودية بشأن المستحقات المالية، ولكنه لم يفلح في ذلك، بسبب عدم تجاوب النادي، الأمر الذي دفعه للجوء إلى تقديم شكوى رسمية في اتحاد الكرة.



ويعتبر أنيس شفيق أحد أبرز حراس المرمى الذين مروا على الكرة الأردنية، كما يعتبر أيضا أحد ابرز مدربي حراس المرمى في الوقت الحالي، حيث سبق وأن درب في أندية ومنتخبات وطنية.



نجم منتخب يتحدث عن صدام مع عموتة

كشف أحد نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، عن حادثة جرت في أحد التمارين، بين أحد لاعبي منتخب النشامى، والمدير الفني السابق الحسين عموتة، والحقت ضررا كبيرا باللاعب.



الحادثة وفق رواية النجم، أنه وخلال أحد التدريبات، حرص عموتة على المشاركة في التقسيمة كلاعب، ليحتك مع أحد اللاعبين الذي نجح في مراوغة عموتة بشكل فني، ما دفع لاعبا آخر للتصفيق للنجم الذي تلاعب بعموتة على خط الملعب، وهو الأمر الذي استفز مدرب المنتخب الذي قام بطرد اللاعب وابعاده من التمرين، بداعي أن تصفيقه للاعب الآخر يعتبر ضمنا استهزاء بعموتة وما فعله به اللاعب.



وما تزال هذه الحادثة تؤرق النجم الذي طرد من الملعب على إثر هذه الحادثة، ما جعله سعيدا برحيل عموتة.



عموتة يضرب أسهم اتحاد الكرة

ضرب المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، أسهم اتحاد الكرة في الشارع الرياضي المحلي، عندما رحل للتوقيع على كشوفات نادي الجزيرة الإماراتي، رغم أن الاتحاد أقنع الشارع المحلي أن عموتة فسخ عقده مع المنتخب الوطني لظروف عائلية.



الجمهور الرياضي المحلي، وبسبب عموتة، صب جام غضبه على اتحاد الكرة، بحجة التمويه على الشارع الرياضي، من خلال الحديث عن ظروف خاصة، قبل أن يثبت العكس، من خلال التوقيع للتدريب في الإمارات العربية المتحدة.



وما زاد من غضب الجمهور، أن الاتحاد طالب وقتها الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي تحدثت عن رحيل عموتة من أجل عقد أفضل وأعلى، ليثبت لاحقا أن الأخبار كان أكثر دقة من ما جاء في بيان الاتحاد بشأن استقالة عموتة.



كل هذه التداعيات، كانت حديث الشارع الرياضي في الساعات الأخيرة، والذي أبدى دهشته لتصرف الاتحاد وموافقته على مغادرة عموتة من دون شرط جزائي أو ما شابه من التفاصيل المالية.



الجمهور طالب اتحاد الكرة بتصريح حول ما جرى، والكشف عن تفاصيل الشرط الجزائي، وحديث عموتة عن تبرعه براتب شهرين لدعم الشباب وغيرها من الأحاديث، وفيما إذا كان عموتة على خلاف مع البعض في اتحاد الكرة.



عمر هاني يشترط 90 ألفا للتوقيع على الفيصلي

اشترط اللاعب عمر هاني الحصول على 90 ألف دولار، للتوقيع على كشوفات النادي الفيصلي، للعب في فريق الكرة خلال الموسم الكروي الجديد.



وتسبب طلب هاني، في صدمة كبيرة للكثيرين من النادي الذين اعتبروا أن طلبات اللاعب مبالغ فيها كثيرا، ولا يمكن لاي ناد محلي الموافقة على توقيع لاعب محلي بمثل هذا المبلغ.



ويواجه الفيصلي صعوبة في مفاوضة اللاعبين، خاصة المنتهية عقودهم، حيث طلب اللاعب مهند خيرالله على سبيل المثال الحصول على حوالي 45 ألف دينار لتجديد عقده، كما اشترط الحصول على مبالغ مالية من مستحقاته المتأخرة عن الموسم الماضي.



أحد نجوم الكرة المعتزلين، وتعليقا على طلبات اللاعبين المالية، أكد أن اللعب في فريق بحجم الفيصلي يعتبر مكسبا كبيرا للاعب نفسه، وعلى اللاعبين أن يتواضعوا في طلباتهم المالية، على اعتبار أنهم يلعبون لناد جماهيري، يلعب دورا مهما في رفعة اللاعب ووضعه على خريطة الكرة الاردنية، ويعزز من حظوظه في اللعب بصفوف المنتخب الوطني.



اللاعب المعتزل قال: اللعب للفيصلي يعتبر إضافة مهمة لأي لاعب، وعلى الجميع أن يدرك ذلك عند تلقيه عرضا من النادي.



الحسين إربد والرمثا في اعتزال غازي

حدد لاعب فريق الحسين إربد السابق أحمد غازي حتاملة، الساعة اسادسة من مساء يوم 26 الشهر الحالي، موعدا لاقامة مباراة اعتزاله التي تجمع فريقي الحسين إربد والرمثا، على ستاد الأمير هاشم بالرمثا.







المباراة التي تقام برعاية رئيس نادي الحسين إربد السابق وائل شقيرات، يتوقع أن تشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الكرة المحلية والحسين إربد، ممن شاركوا اللاعب المعتزل مسيرته الكروية.



ويعتبر أحمد غازي من نجوم الكرة المحلية الذين يمتازون بالمهارات الفردية العالية، ولكنه لم يكن محظوظا في الحصول على التغطية الإعلامية التي كان يستحق، ما جعله بعيدا عن الأضواء في الكثير من مراحل مسيرته الرياضية.



يوسف مديرا فنيا لفريق اليرموك

عينت إدارة نادي اليرموك، المدرب خالد يوسف مديرا فنيا لفريق كرة القدم الذي يستعد لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى.



ويعتبر يوسف أحد ابرز مهاجمي نادي اليرموك في السنوات الماضية، كما يتمتع بسيرة تدريبية جيدة، تسعفه للصعود بالفريق إلى دوري المحترفين، في حال وفرت له الإدارة المتطلبات.

4 أندية تعين مديرين فنيين بدون مدربي حراس

عينت 4 أندية في دوري المحترفين، المدراء الفنيين لفرقها لكرة القدم، ولكن من دون تعيين مدربي حراس مرمى. وعين السلط ديان صالح مديرا فنيا، من دون تعيين مدرب حراس حتى يوم أمس، وهو ما فعله معان الذي عين العراقي أمين فيليب مديرا فنيا من دون مدرب حراس، والوحدات الذي عين رأفت علي بانتظار تعيين مدرب حراس مرمى، وهو ما ينطبق أيضا على الأهلي الذي عين بيبرت كغادو مديرا فنيا بانتظار تعيين مدرب حراس مرمى.



الأهالي ينتقدون برمجة اتحاد الكرة لدوري سن 13 للإناث

وجه أهالي لاعبات في دوري سن 13 لكرة القدم للإناث، انتقادات لاتحاد كرة القدم، بسبب إقامة مباريات في الدوري الساعة التاسعة صباحا والعاشرة والنصف صباحا على ملعب البولو، وسط أجواء حارة تضرب الأهالي الحاضرين للمباريات قبل اللاعبات أنفسهن.



وفي اتصال مع "الغد"، أبدى الأهالي استغرابهم من تحديد مباريات في الصباح الباكر، حيث درجات الحرارة المرتفعة، والاجواء التي لا تصلح لممارسة كرة القدم، خاصة للاعبات ناشئات بأعمار الـ13. وتمنى الأهالي أن يتم برمجة المباريات بشكل أفضل في الفترة المقبلة، بما يخدم اللعبة ويحافظ على سلامة اللاعبات والأهالي أيضا.

كواليس النجوم

• أحد نجوم كرة القدم المحلية، قدم شكوى رسمية في المحكمة ضد ناديه، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة والتي تصل تقريبا إلى 50 ألف دولار.



• أكثر من ناد في العراق والإمارات ودوري أولى سعودي، استفسروا في الأيام القليلة الماضية، عن وضع اللاعب نزار الرشدان، وإمكانية التعاقد معه.. الرشدان مرتبط مع الفيصلي، ويحق له الاحتراف الخارجي، شريطة دفع %30 من قيمة العقد للنادي الفيصلي.



• فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، أجرى يوم أمس تدريبين صباحي ومسائي، على أن يكرر ذلك، في إطار السعي لرفع درجة جاهزية اللاعبين، استعدادا للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم 8 الشهر المقبل، من خلال بطولة دوري المحترفين.. الملفت في الموضوع، أن اللاعبين المنخرطين حاليا في تدريبات الفيصلي، ربما لن يشكلوا إلا جزءا يسيرا من تشكيلة لافريق الأساسية التي ستظهر في الدوري، في ظل عدم وجود محترفين أجانب حتى الآن، إلى جانب عدم انتظام الكثر من اللاعبين غير المجددين لعقودهم.



• اتحاد الكرة دعا اللجنة الثلاثية الممثلة لأندية المحترفين، للقاء يعقد يوم غد الخميس، لبحث مطالب الأندية والتي من أبرزها تأخير انطلاقة الموسم، والمطالب المالية.. الاجتماع يعقد عند الساعة الواحدة ظهرا.



• وكلاء لاعبين بدأوا يوجهون انتقادات للاعبين في الكرة الأردنية، بسبب عدم استجابة هؤلاء اللاعبين للعروض الاحترافية التي يقدمها هؤلاء الوكلاء.

• ما يزال أكثر من مدرب محلي، يملك طموحا بتولي مهمة تدريب المنتخب الأولمبي لكرة القدم في المرحلة المقبلة.. أحد المدربين تمنى على اتحاد الكرة سرعة الإعلان عن تعيين المدرب، لتخليص المدربين من عذاب الانتظار وفق ما تحدث به المدرب.



• اللاعبون الذين فاوضهم الوحدات لتجديد عقودهم، طرحوا مطالبهم المالية أمام لجنة التعاقدات، بانتظار نقلها إلى الإدارة للبت فيها.. أغلب مطالب اللاعبين المالية، تعدت السقف المحدد في النادي، ما يعني أن الكرة الآن في ملعب الإدارة.



• عدد من محبي نادي الجزيرة، طالبوا الإدارة بالتريث في التعاقد مع اللاعبين، وضرورة البحث عن النوع لا الكم في إبرام العقود، خاصة وأن الجزيرة العريق لا يجب أن يبحث عن الثبات بقدر ما يجب أن يبحث عن المنافسة أو مركز متقدم.



• النادي الفيصلي يعاني من مبالغة عدد من اللاعبين في طلباتهم المالية من أجل تجديد عقودهم، أو التوقيع مع لاعبين جدد.



• عضو في الجهاز الفني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، توقع أن يكون الموسم الكروي الحالي كارثيا على فريقه، بعدما تفاجأ بغياب القدرات المالية للنادي، ما يجعل تجديد عقود لاعبين وإبرام صفقات جديدة صعبا.

للمزيد من أخبار النجوم انقر هنا