نجم كرة عالمي في عمان.. الفيصلي يبحث عن رقم تاريخي في الدرع

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.نجم كرة قدم عالمي في عمانينتظر أن يتواجد في عمان اليوم الاثنين، نجم كرة قدم عالمي، معروف للشارع الرياضي المحلي، في ظل تألقه في الأندية التي لعب فيها، إلى جانب تألقه مع منتخب بلاده.النجم العالمي سبق وأن شارك في الكثير من مباريات الكلاسيكو الإسباني التي جمعت فريقي ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن ينتقل إلى أحد أبرز الأندية الإنجليزية التي ما يزال يلعب في صفوفها حتى الآن.وتأتي زيارة هذا النجم عبر إحدى الشركات، التي ترغب في أن يأتي الإعلان عن اسم هذا النجم عن طريقها.الفيصلي يبحث عن أرقام تاريخية بالدرعلم يعد فريق الفيصلي يبحث فقط عن احراز لقب بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، بل تعدى طموحه إلى تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في البطولة، أبرزها خوض البطولة بنظامها الجديد من دون التعرض لخسارة.ويخوض الفيصلي بطولة الدرع بنظامها الجديد المتمثل بالدوري من مرحلة واحدة، بحيث يخوض كل فريق 11 مباراة في البطولة.وخاض الفيصلي حتى الآن 8 مباريات في الدرع من دون خسارة، بانتظار خوض المباريات الثلاثة الأخيرة المتبقية أمام الأهلي وشباب الأردن ومعان، بحثا عن الانتصارات لتحقيق رقم تاريخي وقياسي.ويسعى فريق الفيصلي بقيادة جمال أبو عابد، لتحقيق رقمي قياسي وتاريخي يتمثل في خوض بطولة الدرع من دون خسارة، ليسجل ذلك للمدرب واللاعبين، وهو الأمر الذي سيرفع من معنويات الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري وكأس الكؤوس وكأس الأردن.كما يعد الفيصلي الأكثر تسجيلا للأهداف، والأقل تلقيا لها في أرقام جديدة أيضا يسعى الفيصلي لتعزيزها.وبات الفيصلي قاب قوسين أو أدنى لاحراز لقب الدرع، بانتظار تحقيق أرقام تاريخية في البطولة.ابو ناصوح يعاني ضغط اتصالات وزيارات المحبينيعاني مدرب حراس المرمى، ونجم حراسة مرمى المنتخب الوطني السابق أحمد أبو ناصوح، من ضغط اتصالات وزيارات محبيه، حيث يخضع الأن للإقامة في المستشفى، بعد حادث السير الذي تعرض له قبل عدة ايام، أثناء عودته من عمان برفقة اللاعب خالد الدردور.أبو ناصوح يتلقى حاليا سيلا من المكالمات الهاتفية التي لا يستطيع الرد عليها بناء على نصيحة الأطباء الذين يمنعون أيضا في بعض الأوقات الزوار من الدخول إلى غرفته، في ظل حاجته للراحة.هذا الكم الكبير من الاتصالات والزيارات، عكس شعبية هذا المدرب المحبوب المعروف بدماثة خلقه وقربه من الجميع، وهو ما دفع عشاقه واصدقائه للدعوة له بالشفاء العاجل.الاتحاد يلوح بمعاقبة "الثانية" ويؤكد على تخفيض الدعملوح اتحاد كرة القدم، بايقاع عقوبة بحق أندية الدرجة الثانية، في حال لم تتراجع عن قرارها بتعليق المشاركة في الدوري للموسم الكروي الحالي.وكانت أندية الثانية علقت المشاركة، بسبب تخفيض قيمة الدعم المادي، وعدم استجابة الاتحاد لمطالبهم.وأشار الاتحاد في خطاب إلى الأندية التي يبلغ عددها 16 ناديا، أنه يتمنى عليها التراجع عن قرارها بتعليق المشاركة، وفي حال عدم استجابتها، فإنها ستكون معرضة لتطبيق التعليمات للموسم الكروي 2023-2024.الأندية من جانبها عبرت عن أسفها لقرار اتحاد الكرة بشأن تخفيض الدعم إلى 3 آلاف دينار، متمنين العدول عنه قريبا.وقال راتب شطناوي الناطق بأسم أندية الثانية ورئيس نادي شباب حوارة، أن هذا التخفيض يلحق الضرر بالأندية التي تعاني اصلا من صعوبات مالية كبيرة تحتاج إلى زيادة الدعم لا إلى تخفيضه.بطولة الدرع مصدر رزق للأطباءباتت بطولة درع الاتحاد لكرة القدم، تشكل مصدر رزق وفير لأطباء في مختلف الاختصاصات، خاصة أولئك الذين يعملون في مجال الإصابات الرياضية والركبة. وتسبب سوء ملعب الزرقاء الذي تقام عليه جميع مباريات بطولة الدرع، في رفع عدد الإصابات عند لاعبي الأندية، ما استدعى زيارة المستشفيات لاجراء عمليات مختلفة.وكان مدربو الأندية واللاعبون ناشدوا اتحاد الكرة بتغيير الملعب، واقامة المباريات أو عدد منها على ملاعب مزروعة من العشب الطبيعي، كما ناشدوا الاتحاد تغيير نظام البطولة، ولكن دون جدوى،ما تسبب في اثراء مداخيل الاطباء والمستشفيات التي تحسن دخلها بتعدد إصابات النجوم.جمهور الرمثا يطالب إدارة النادي بالثبات على الموقفتواجد عدد من جماهير فريق الرمثا في مقر النادي يوم أمس، لمطالبة الإدارة بالتصعيد والثبات على موقفها بالانسحاب من الدرع وتجميد النشاط الرياضي، ردا على ما اعتبروه ظلما تحكيميا مقصودا، ومؤامرة تحاك ضد النادي. واعتبر الجمهور أن النادي مطالب بمواقف قوية، لتأكيد حقه بالدفاع عن كيانه، مطالبين اتحاد الكرة بمعاقبة الحكام المخطئين.وتفيد المعلومات أن اجتماعا متوقعا بين الاتحاد والرمثا اليوم، لبحث قرار الرمثا التصعيدي. عدد من محبي الرمثا انقسموا بشأن قدرة الإدارة على الصمود والثبات على موقفها، في ظل الضغوطات التي ستتعرض لها، أو الخسائر التي ستتكبدها نتيجة هذا القرار.لاعب الفيصلي الرشدان يعود من العراقعاد لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم نزار الرشدان من العراق أمس، بعد اختتام رحلته الاحترافية في الدوري العراقي. وينتظر أن يحصل الرشدان على فترة راحة، قبل الالتحاق بتدريبات فريق الفيصلي.وينتظر أن يصل قريبا اللاعب احسان حداد، والمحترف العراقي مصطفى ناظم.عملية لبني عطيةخضع اللاعب محمد بني عطية، لعملية رباط وغضروف في الركبة، لمعالجة آثار الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.وأجرى العملية الدكتور باسل عواد المتخصص في مثل هذه العمليات، والذي أجرى قبل عدة ايام ايضا، عملية غضروف للاعب فريق الحسين إربد محمد راتب الداود.اعتزال الدميري مطلع أيلولحدد نادي الوحدات يوم الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، موعدا لتنظيم مباراة اعتزال للاعب محمد الدميري.وبدأ الوحدات بدراسة آلية اجراء المباراة، والطرف المشارك فيها، بانتظار الاعلان عن الفاصيل لاحقا.وكان الوحدات قرر تعيين الدميري مدربا لفريق سن 15 بالنادي.كواليس النجوم• اللاعبان أحمد سمير وبهاء فيصل وقعا رسميا على كشوفات فريق الوحدات لكرة القدم.. اللاعبون الجدد في الوحدات، لا يشاركون في بطولة الدرع.. أحمد سمير سبق وأن اتفق مع الحسين إربد، وتم تحديد موعد تقديمه للجمهور، قبل أن تنقلب الأمور بفعل جمهور الوحدات الذي تحرك وضغط على الإدارة، ودفعها للذهاب إلى سمير واقناعه بالتوقيع للوحدات وهو ما وافق عليه اللاعب الذي عاد واعتذر لنادي الحسين من التوقيع على كشوفاته، وذهب للتوقيع للوحدات.• مدير دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم عمر بشتاوي، ينتظر أن يعود إلى عمان يوم غد الثلاثاء، قادما من لبنان حيث تواجد هناك في زيارة خاصة.• يستعد فريق الحسين إربد لكرة القدم، للتعاقد مع محترف أجنبي ثالث.. الحسين سبق وأن تعاقد مع المحترفين الكاميروني بيتانغ والسنغالي انداي.• انطلقت يوم أمس، فعاليات المرحلة الخامسة والأخيرة من دورة التدريب الدولية "البروفيشينال"، باشراف المحاضر ديان صالح.. المرحلة الخامسة تتضمن واجبات يعرضها المدربون أمام المحاضر.. الحصول على "البرو" في الأردن بات سهل المنال، فيما تعتبر الشهادة رقما صعبا في دول مجاورة كونها الشهادة الأعلى في عالم التدريب.• جمهور النادي الفيصلي أثار إعجاب الشارع الرياضي المحلي والخارجي، بعد أن رفع يافطة خلال مباراة فريقه أمام الرمثا أول من أمس، تؤكد نصرته للقرآن الكريم، في وجه الشخص الذي قام بحرق القرآن الكريم في السويد.. جمهور الفيصلي يحرص دائما على الظهور في المواقف المساندة للقضايا العربية والإسلامية مؤيدا ومناصرا.• نادي الصريح وجه الشكر والتقدير إلى النادي الفيصلي ممثلا بممثله في اتحاد الكرة أحمد وريكات، للدعم الذي قدمه لفريق الصريح.الدكتور باسل عواد (يسار) واللاعب محمد الداود - (من المصدر)