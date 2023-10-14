نجوم "الأولمبي" يتسلمون ألفي دولار ويتفاجأون بإلغاء مباراة "النشامى"

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.مع كل هزيمة يتعرض لها المنتخب الوطني لكرة القدم، في عهد الجهاز الفني الجديد بقيادة المغربي الحسين عموتة، يعود عدد من جماهير المنتخب لاحياء السؤال الذي لم يجدوا له جوابا شافيا حتى الآن، والمتعلق بأسباب تخلي اتحاد الكرة عن المدير الفني السابق لمنتخب النشامى عدنان حمد، "في ليلة ما فيها ضو قمر"، حيث لم ينتظر اتحاد الكرة حتى الصباح للإعلان عن مدرب جديد، بل سارع في منتصف الليل للإعلان عن عدم التجديد للمدرب العراقي.الجمهور خاصة الذين كانوا مؤيدين لاستمرار حمد وفي كل خسارة للمنتخب في العهد الحالي، يعودون لاحياء السؤال الذي لم يجدوا له جوابا وهو: لماذا تخلى الاتحاد عن حمد بتوقيت صعب، رغم أن المدرب أعلن عن استمراره مع المنتخب لسنوات قادمة.الكثير من الجماهير حتى من منتقدي أداء حمد خلال فترة تدريبه للنشامى، يؤكدون دائما تعاطفهم مع المدرب العراقي بسبب طريقة اقصائه التي لا تليق بشخصية محترمة قدمت الكثير للكرة الأردنية على صعيد المنتخب والأندية، متمنين أن يتم الكشف عن أسرار ما جرى، مجددين تمنياتهم التوفيق للمدرب العراقي عدنان حمد المعروف باخلاقه العالية، وخبرته الفنية في الملاعب.تسلم كل لاعب من لاعبي المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، يوم أمس السبت، مبلغ ألفي دولار، وهي مكافأة التأهل إلى النهائيات الآسيوية.وقام اتحاد الكرة بتوزيع شيكات للاعبين خلال تواجدهم في الفندق يوم أمس، مشيدا بتأهل المنتخب للنهائيات الآسيوية بفضل جهود اللاعبين والجهاز الفني، متمنيا للفريق مزيدا من النجاحات في قادم الأيام.وكان المنتخب الأولمبي عاد من مصر أول من أمس الجمعة، حيث توجه إلى الفندق، استعدادا للقاء المنتخب الوطني الأول في مباراة تجريبية كان مقررا اقامتها على ملعب الكرامة يوم أمس السبت، قبل أن يتفاجأ الأولمبي بخبر من الجهاز الفني لمنتخب النشامى، بالغاء اللقاء الودي.ووفق مصدر في المنتخب الأول، فإن المدير الفني الحسين العموتة، اتفق مع المنتخب الأولمبي قبل سفره إلى مصر، على لقاء ودي يقام يوم أمس، بحيث يتم خلال المباراة التجريبية تجربة لاعبي منتخب النشامى، الذين لم يشاركوا في المباراة أمام إيران التي جرت أول من أمس، قبل أن يعود عموتة ويلغي اللقاء بشكل مفاجئ.لاعبو المنتخب الأولمبي، وعقب إبلاغهم بإلغاء مباراتهم أمام النشامى، حزموا حقائبهم من الفندق وعادوا إلى بيوتهم، بانتظار فترة تجمع جديدة في قادم الأيام.عندما وصل حارس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم اللبناني مهدي خليل، للاحتراف في صفوف الفريق، قال في لقاء مع "الغد"، أنه لا يعرف شيئا عن حراسة المرمى في الأردن، ولكنه يعرف فقط أن هناك حارس مرمى عملاقا كان يذود عن مرمى المنتخب الوطني اسمه عامر شفيع.الصدفة كانت خير من ميعاد بالنسبة للحارس اللبناني، عندما قررت إدارة النادي الفيصلي قبل أيام قليلة، تعيين عامر شفيع مدربا لحراس المرمى، ما يعني إشرافه على تدريب الحارس مهدي خليل الذي كان سعيدا بهذه الصدفة التي جمعته مع قدوته في حراسة المرمى، ما قد يساهم في تعزيز ثقته بنفسه.إلى ذلك لم يشارك مهدي خليل أول من أمس، في مباراة منتخب لبنان أمام منتخب مونتنيغرو الودية التي انتهت بخسارة لبنان 2-3.حرص المدرب الجديد لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم أحمد هايل، على رصد لاعبي منتخب قطر في مباراتهم الودية التي جرت أول من أمس في عمان، أمام منتخب العراق، في إطار منافسات بطولة الأردن الدولية الرباعية.ويأتي رصد لاعبي قطر، في ظل تواجد عدد كبير من لاعبي فريق السد القطري في صفوف المنتخب، حيث يستعد الفيصلي لملاقاة فريق السد يوم 23 الشهر الحالي في الدوحة، في اطار منافسات دوري أبطال آسيا.وحرص هايل على تدوين الملاحظات خلال متابعة مباراة قطر والعراق، على أمل الاستفادة منها خلال مباراة فريقه أمام السد.إلى ذلك وقع هايل يوم أمس كمدير فني على كشوفات الفيصلي، وذلك في مقر النادي، وبحضور رئيس النادي المهندس نضال الحديد.كما وقع مؤيد أبو كشك كمدرب عام، وعامر شفيع مدربا لحراس المرمى، بانتظار أن يكون الجهاز الفني الجديد للفيصلي قد باشر عمله يوم أمس.انتقد فريق السلط لكرة القدم، اداء الحكام في المباراة الودية التي جرت يوم الخميس الماضي على ملعبه أمام فريق الوحدات، وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-0.وأشار لاعبون في السلط إلى أن الحكام لم يكونوا بالمستوى المطلوب، وتغاضوا عن احتساب أكثر من ركلة جزاء للفريق، متمنين أن لا تشهد مباريات الدوري المقبلة مثل هذا الأداء التحكيمي.إلى ذلك تلقى لاعبو فريق السلط، وعدا إداريا بصرف جزء من المستحقات يوم الثلاثاء المقبل، بعد معاناة طويلة من الانتظار. وينتظر اللاعبون بفارغ الصبر حلول الموعد، أملا في الصرف، علما أن اخلال الإدارة في الموعد قد يؤدي لتفاقم الخلافات، خاصة وأن الجهاز الفني بات يعاني من كثرة مطالب اللاعبين بالمستحقات، وبالتالي ضرورة الصرف للحفاظ على استقرار الفريق.• متابعون لمباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام إيران أول من أمس، انتقدوا إشراك المدرب الحسين عموتة، للمدافع سعد الروسان الذي ظهر مهزوزا في هذه المباراة، ما تسبب في أخطاء دفاعية قاتلة برفقة زملائه.. المتابعون قالوا الروسان لم يسبق وأن خاض مباراة دولية مع المنتخب الأول، لتأتي مباراته الدولية الأولى أمام منتخب قوي بحجم إيران، معتبرين أن مثل هذه الحركات قد تقتل معنويات اللاعب نفسه قبل أن تقتل المنتخب.. عموما اجماع على أن خط دفاع المنتخب بالكامل هشا.. المتابعون قالوا أن سعد الروسان يعتبر من اللاعبين المميزين، ولكن اشراكه أساسيا في مباراة قوية أمام إيران تسبب في تراجع مستواه واربكاه، حيث كان الأولى اشراكه على مراحل وليس اساسيا مع المنتخب الأول.• نادي درجة أولى سعودي كان يخطط للتعاقد مع مدافع أردني خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يتراجع بسبب دفاعات المنتخب الوطني الهشة التي تسببت في تلقي المنتخب لـ 11 هدفا في 3 مباريات أمام النرويج وأذربيجان وإيران.• الجهاز الفني الجديد للنادي الفيصلي بقيادة أحمد هايل، طلب وقتا للحكم على مستوى المحترف التونسي رفيق كاميرجي، قبل اتخاذ القرار النهائي بابعاده أو استمراره مع الفريق.• حرص الجمهور القطري الذي تواجد في ستاد عمان، لتشجيع منتخب بلاده أمام العراق، على التقاط الصور مع لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري.. القصة بدأت عندما دخل نجوم المنتخب إلى الملعب، حيث اضطروا للجلوس على المدرجات، بانتظار انتهاء مباراة قطر والعراق.. المنتخب جلس في الجهة التي تواجد فيها الجمهور القطري الذي هب لالتقاط الصور مع التعمري.• نادي فرسان الأردن ما يزال يخرج مواهب متميزة يتوقع أن يكون لها شأن كبير في سماء الكرة الأردنية في السنوات المقبلة..آخر إنجازات هذا النادي، هو ابداء ناد بلجيكي رغبته في اختبار 3 لاعبين صغار من نادي الفرسان، بناء على توصية من رئيس النادي، علما أن هذا النادي تم شراؤه من قبل إحدى الشخصيات السعودية.. من اللاعبين الشباب المرشحين للتجربة في بلجيكا حمزة خيري وأمين ابو خليفة.• لاعب فريق السلط عبدالله عوض، ما يزال بعيدا عن تدريبات الفريق، بسبب خلاف مع المدير الفني عماد خانكان الذي طالب بإبعاده على خلفية إشكال حدث خلال أحد التدريبات.• مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم أمير غالينوي، انتقد أرضية ستاد عمان، بعد مباراة فريقه أمام المنتخب الوطني التي انتهت بفوز إيران 3-1.• المدير الفني المقال لفريق الفيصلي لكرة القدم غازي الغرايري ما يزال يتواجد في الإمارات لانهاء متطلبات شهادة التدريب "البرو"، بانتظار عودته إلى عمان يوم غدا الاثنين .. الغرايري يتوقع أن يحصل على حوالي 20 ألف دولار من الفيصلي كشرط جزائي مقابل الإقالة.• عضو هيئة عامة في أحد أندية المحترفين، طالب الجمهور برصد تصريحات رئيس النادي على مدار الأعوام والأشهر الماضية، ليدرك التناقضات جاءت في تصريحات هذا الرئيس.. عضو الهيئة العامة استند في حديثه إلى عدد من التصريحات المتناقضة للرئيس على مدار أشهر.. المتحدث تمنى على جماهير الكرة الأردنية بشكل عام أن لا تنساق وراء تصريحات رؤساء الأندية وأعضاء الإدارات الباحثين عن "دغدغة المشاعر" فقط، وضرورة رصد تلك التصريحات لمعرفة "الصالح من الطالح".• أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، ما تزال تنتظر مبلغ 3 آلاف دينار من اتحاد كرة القدم، و3 من الشركة الراعية.. أندية الدرجة الثانية تعاني من ضائقة مالية، خاصة وأن منافسات الدوري تتواصل حاليا.• في كل مباراة للمنتخب الوطني لكرة القدم، يعيد الجمهور سؤالا يتعلق بسبب تأخر اتحاد الكرة في تعيين مدرب وطني مساعد في الجهاز الفني، والتأخر في تعيين منسق إعلامي للمنتخب.رئيس النادي الفيصلي نضال الحديد يلتقي الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة - (من المصدر)