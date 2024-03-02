نجوم المنتخب يوجهون رسالة للاتحاد بشأن المعجبين.. قيد نصف مكافأة آسيا في حساب "النشامى"

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

قيد نصف المكافأة في رصيد نجوم المنتخب

تسلم لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الخميس الماضي، نصف قيمة المكافأة المخصصة لهم، نظير حصول منتخب النشامى على المركز الثاني في بطولة كأس آسيا التي اختتمت في قطر.

وقام اتحاد الكرة بقيد نصف قيمة المكافأة في حسابات اللاعبين، على أن يتم الحاق ما تبقى من المكافأة، فور تجمع المنتخب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار التحضير والاستعداد لملاقاة منتخب باكستان يومي 21 و26 الشهر الحالي، في إطار تصفيات كأس العالم.

ولم يفصح اتحاد الكرة عن قيمة المكافأة التي خصصت للاعبين، ولكن المعلومات ترشح أن يكون كل لاعب حصل على مبلغ ما بين 50 إلى 60 ألف دولار، وهو مبلغ خصصه الاتحاد، فيما حصل كل لاعب على مبلغ 5 آلاف دينار (خارج حسبة المكافأة)، تسلمها المنتخب في الدوحة.

يشار إلى أن عددا كبيرا من لاعبي المنتخب، يرفضون الخوض في التفاصيل المالية وقيمة ما يحصلون عليه، بسبب تهافت الناس عليهم للمطالبة بسلفة مالية أو قرض أو مساعدة وما شابه من ذلك.

لاعبون يوجهون رسالة للاتحاد لحل مشكلتهم

كشف لاعبون في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، عن مشكلة تواجههم خلال المباريات والبطولات الكبيرة مثل بطولة كأس آسيا الأخيرة، والتي تتمثل في عدم قدرتهم على منح المعجبين قمصانهم، نتيجة عدم حصولهم إلا على عدد محدود من القمصان، متمنين على اتحاد الكرة النظر في هذه الملاحظة، من خلال توفير عدد أكبر من القمصان "التيشيرتات"، لمواجهة طلبات المعجبين في البطولات الكبيرة والمباريات المهمة.

وأشار لاعبون إلى أنهم يتعرضون في الكثير من الأحيان لإحراج، نتيجة عدم قدرتهم على منح قميصهم لمعجب أو مريض يطلب القميص، بسبب عدم امتلاكهم إلا هذا القميص أو قميصا آخر احتياطا، أو مجموعة من القمصان قد تصل إلى 4 ولكنها تعتبر غير كافية للنجوم المحبوبين الذين يواجهون في الملعب وخارجه طلبات الحصول على القميص.

وسبق وأن تعرض أكثر من نجم لمواقف محرجة، بسبب شح القمصان المخصصة للاعبين خلال البطولات والمباريات، وهو أمر أراد نجوم المنتخب نقله إلى الاتحاد أملا في حلول قريبة، تتمثل في رفع عدد القمصان المخصصة لكل لاعب، لمواجهة طلبات المعجبين.

اتحاد الكرة يتوجه لاستقطاب خالد سعد والدميري

يتوجه اتحاد كرة القدم، لاستقطاب خالد سعد ومحمد الدميري، للعمل مدربين لمنتخب سن 15(مواليد 2009-2010). ووفق المعلومات فإن التوجه يتضمن تعيين سعد مديرا فنيا للمنتخب، والدميري مدربا عاما، مع تعيين محمد عيسى مدربا لحراس المرمى.

حديث تحكيمي "دولي" في ركلات جزاء قطر والأردن

تفيد المعلومات أن حالة احتساب 3 ركلات جزاء لصالح منتخب قطر أمام المنتخب الوطني "النشامى"، في مباراة نهائي كأس آسيا التي اختتمت أخيرا في قطر، لاقت متابعة واصداء واسعة في عدد من القارات، من خلال مناقشة الحالات تحكيميا في المباراة التي انتهت بفوز قطر 3-1، علما أن جميع أهداف قطر جاءت من ركلات الجزاء.

دوائر حكام متعددة في مختلف القارات، ناقشوا صحة ركلات الجزاء، وخرجوا بنتائج أبرزها أن ركلة الجزاء الأولى ليست صحيحة أبدا، مع استغراب عدم تدخل تقنية الفيديو لحسم الموضوع، فيما ذهبت التحليلات إلى صحة الركلة الثانية، وتشكيك في صحة الركلة الثالثة.

عزالدين أبو عاقولة يبدأ رحلة العلاج في موسكو

بدأ نجم المنتخب الوطني للشباب وفريق الرمثا عزالدين أبو عاقولة، رحلة العلاج في العاصمة الروسية موسكو، التي وصلها أول من أمس، لعلاج الإصابة التي تعرض لها في العين، خلال مناسبة خارج حدود الملعب.

اضافة اعلان





وينتظر أن يبدأ اللاعب يوم غد الاثنين، مراجعاته لمركز متخصص في العيون، للوقوف على سبل العلاج، أملا في العودة من روسيا بأخبار مبشرة وتدعو للتفاؤل.

اللجنة تتعهد بعدم تسريب المقبولين في "البرو"

تعهد رئيس وأعضاء لجنة اختيار المشاركين في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، على عدم تسريب أسماء المدربين الذين تم اختيارهم للمشاركة في الدورة التي تنطلق فعالياتها خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وتستمر لمدة عام.

وتضم اللجنة التي يرأسها المدير الفني لاتحاد الكرة أليكس جيتزي، كل من ديان صالح وأحمد عبدالقادر واسلام ذيابات وصالح دغش.

وفور أن أنهت اللجنة عملها ومقابلاتها مع المدربين الراغبين بالمشاركة والذين زاد عددهم على 65 مدربا، تم اختيار 18 مدربا بشكل مبدئي، للمشاركة في الدورة، قبل أن تتعاهد اللجنة على عدم تسريب أسماء الذين وقع عليهم الاختيار، حيث تم التشديد بضرورة سرية الموضوع لحين الإعلان بشكل رسمي عن المقبولين.

وحاول عدد من المدربين المرشحين، الاتصال مع اللجنة للتعرف على مصيرهم، قبل أن يقابلوا بالاعتذار بسبب الالتزام بعدم تسريب الأسماء.

يشار إلى أن مدربين مؤهلين للمشاركة، تم رفض طلباتهم، بسبب تأخرهم في تقديم طلبات المشاركة.

كواليس النجوم

• عدد كبير من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، كشفوا عن توجههم لتقديم شكاوى ضد أنديتهم، بعد أن تولدت لديهم قناعة بأنهم لن يحصلوا على مستحقاتهم إلا بالشكوى.

• احتكاك حدث بين أحد جماهير نادي سحاب، وعدد من لاعبي فريق الكرة، بعد الخسارة أمام شباب الأردن بدوري المحترفين.. المشجع طالب اللاعبين بتحليل راتبهم، ليرد اللاعبون بأنهم هم أصلا لا يأخذون رواتب.. الملفت في أن هذه المباراة التي جرت على ستاد عمان لم يتابعها في المدرجات أكثر من 15 إلى 20 متفرجا في مؤشر على طبيعة دوري المحترفين.

• المدرب العراقي السابق لفريق الرمثا لكرة القدم أمين فيليب، يتواجد في أغلب مباريات دوري المحترفين لكرة القدم، حيث يحرص على متابعة المباريات في الدوري.

• نادي شباب الأردن لن يكون بمقدوره تسجيل اللاعبين الذين سبق وأن أعلن التعاقد معهم، وذلك بسبب عودة قرار حرمانه من التسجيل.

• المدرب السوري نزار محروس المتواجد حاليا في عمان، رفض في الفترة الأخيرة عروضا لتدريب أندية سعودية في الدرجة الأولى، وفرق عراقية متأخرة في الترتيب، وفريق لبناني.. محروس يفضل التريث قبل تحديد وجهته المقبلة.





• اتحاد الكرة بدأ الحديث عن توجه جديا للاستعانة بتقنية الفيديو "الفار"، بانتظار التوقف على قيمة الدعم الذي سيحصل عليه الاتحاد لحسم موضوع الاستعانة بـ"الفار".. إلى ذلك ينتظر أن تشارك خبرات تحكيمية أردنية في مهام آسيوية خلال تصفيات كأس العالم التي تقام الشهر الحالي.. من الخبرات المرشحة للمشاركة ناصر درويش وعوني حسونة وإسماعيل الحافي والحكام محمد عرفة وأحمد فيصل وأيمن عبيدات وأحمد سمارة وأدهم مخادمة وأحمد الرويلي.