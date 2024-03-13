نصائح بحكام من الخارج.. محترف أجنبي بالدوري يمتهن التجارة

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

نصائح باستقطاب حكام من الخارج لمباراتين بالدوري

وجه عدد كبير من المشجعين والمعنيين بشأن كرة القدم الأردنية، نصيحة إلى اتحاد كرة القدم، وللأندية المعنية، بضرورة استقدام حكام أجانب للمباراتين المقبلتين بدوري المحترفين، حيث يلتقي الفيصلي مع الوحدات يوم 31 الحالي، فيما يلعب الحسين إربد مع الوحدات يوم 5 الشهر المقبل، في إطار منافسات دوري المحترفين.

وتكمن أهمية المباراتين في قدرتهما على تحديد مسار لقب الدوري العالق بين هذه الأندية الثلاثة.

وتلقت "الغد" الكثير من الاتصالات التي تقترح على اتحاد الكرة، ضرورة الاستعانة بحكام من الخارج، نظرا لأهمية هاتين المباراتين وحساسيتهما، مؤكدين أن هذا الاقتراح ليس انتقاصا من الحكم المحلي، بل سعيا لإخراج المباراتين بشكل مقبول، حيث أن الحكم المحلي يقبع دائما تحت دائرة الاتهامات والتشكيك بقراراته حتى لو كانت صائبة، فيما قرارات الحكم الأجنبي مقبولة حتى لو كانت خاطئة.

نجم يشاور محاميا لشكوى ضد ناديه

بدأ أحد نجوم المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بمشاورة أحد المحامين، لمعرفة إمكانية تقديم شكوى ضد ناديه السابق الذي قام بتحريره من سجلاته، من دون أن يمنحه مستحقاته.

المحامي طلب من اللاعب جميع الأوراق التي تثبت عدم الحصول على المستحقات، تمهيدا لدراسة القضية ومن ثم تحديد موعد تقديم شكوى ضد النادي.

تهنئة الفيصلي بحلول رمضان تنال الإطراء

نالت تهنئة النادي الفيصلي بحلول شهر رمضان المبارك، إطراء الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن جاءت معبرة للواقع الذي نعيشه، خاصة فيما يتعلق بالشعور والتعاطف والتعاضد مع الأهل في غزة، وما يستشعره الأردني من ألم نتيجة ما يعانيه الأشقاء في غزة من إبادة جماعية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

تهنئة الفيصلي جاءت عبر بطاقة معايدة حملت كلمات :" تحري الظلم قبل تحري الهلال..كل عام وغزة حرة من الجنوب إلى الشمال".

محترف أجنبي يمتهن التجارة

لجأ محترف أجنبي في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، إلى تأسيس مصلحة تجارية خاصة له، تعود عليه بالمردود المادي الجيد، في ظل ضعف المردود المادي للاحتراف.

المحترف الأجنبي الذي سبق وأن عاش عدة تجارب احترافية سابقة في الأردن، لجأ خلال تواجده في المملكة لتأسيس مصلحة تجارية ناجحة، بدأت تدر عليه دخلا ماديا وفيرا، الأمر الذي جعل من احترافه في النادي المحلي مجرد تسلية لا أكثر، فيما عمله الأساسي في مصلحته التجارية التي يتعامل فيها مع الأطباء.

سيناريوهات بشأن تدريب الوحدات ومعان

شهدت الساعات الماضية، حراكا بشأن تعيين مدير فني جديد لفريق الوحدات وفريق معان، بعد استقالة مدربي الفريقين أمجد ابو طعيمة ومهند المحارمة بسبب تردي النتائج.

الوحدات بحث عدة خيارات، وكان الخيار الأبرز الاستعانة بنجم الوحدات السابق رأفت علي، للاستفادة من خبرته الفنية، والاستفادة أيضا من جماهيريته وحب الجمهور له كنجم سابق، ما يخفف من الضغط على الإدارة التي تجد نفسها أمام مرمى الانتقادات بسبب تراجع النتائج.

وربما كان هناك عدم اتفاق على هوية المدرب المساعد في حال تم الاستعانة برأفت علي، بانتظار حسم الأمور، علما أن هناك خيارا بالاستعانة بمدرب أجنبي أو عربي، في حال لم تنجح المفاوضات مع رأفت.

وينتظر أن يكون مدرب اللياقة البدنية والمدير الإداري محمد جمال، قد أشرفا على تدريب الفريق يوم أمس.

خيارات فريق معان شهدت انقساما في الأراء، حيث اقترح البعض إعادة المدرب أمجد ابو طعيمة، ولكن أصواتا معارضة لهذا المدرب بسبب رحيله عن الفريق بداعي الذهاب للتدريب في السعودية قبل أن يغير وجهته إلى الوحدات.

أما الخيار الثاني فكان تجديد الثقة بمهند المحارمة الذي قدم استقالته عقب الخسارة الكبيرة أمام الفيصلي بخماسية نظيفة، قبل أن يتضاءل هذا الخيار، ليتم الانتقال لخيار ثالث يتمثل بالاستعانة بمدرب الفريق السابق إسلام جلال.

كما طرحت عدة أسماء أمثال المدرب العراقي أمين فيليب والمدرب عثمان الحسنات.

وينتظر أن تكون إدارة نادي معان قد بحثت موضوع المدرب أمس، تمهيدا لتحديد هوية المدرب الجديد.

الخالدي يتحدث عن جنود مجهولين في إنجاز "النشامى"

أكد الدكتور حسن الخالدي المحاضر التحكيمي الدولي والآسيوي، وأستاذ الإدارة الرياضية في الجامعة الهاشمية، أن الجميع تحدث عن إنجاز المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس آسيا الأخيرة، وتطرق للاعبين والمدرب، ولم يتطرق لجنود مجهولين لعبوا دورا مهما في هذا الإنجاز

وأضاف في تصريح لـ"الغد" : ليس من باب المجاملة، ولكن من باب إعطاء كل ذي حق حقه، فإن ثقة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة باللاعبين، وتحفيزه الدائم لهم، ساهم في هذا الإنجاز بنسبة كبيرة.

وأضاف : اعتقد أيضا أن نائب رئيس الاتحاد مروان جمعة، لعب دورا مهما من خلال رصد كل كبيرة وصغيرة في الاتحاد، كما أن الأمين العام للاتحاد سمر نصار كانت دينمو الحركة، ولعبت دورا مهما من خلال تهيئة الظروف المناسبة فيما يتعلق بالمنتخب.

وقال الدكتور الخالدي : نتفق أو نختلف في بعض التفاصيل، ولكن العمل الإداري في الاتحاد من خلال تواجد مروان جمعة وسمر نصار، ساهم في إنجاز النشامى، متمنيا البناء على هذا الإنجاز ليس فقط فنيا بل إداريا، أملا في إنجازات أكبر.

خالد سعد والدميري يبدآن مهمتهما مع منتخب 15

بدأ المنتخب الوطني تحت سن 15 لكرة القدم، بإجراء اختبارات اللاعبين، بإشراف المدرب خالد سعد، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، استعدادا للتصفيات الآسيوية العام المقبل 2025.

ويتم تقسيم التمارين للاعبين مواليد 2009، على مجموعات تضم 150 لاعبا من فرق المستقبل التابعة للاتحاد، في إقليمي الشمال والوسط.

ويشرف على تدريب المنتخب إلى جانب سعد، مساعد المدرب محمد الدميري، ومدرب الحراس محمد عيسى، حيت تم اختيار الكادر بناء على أُسس ومعايير وضعت من قبل اللجنة المشكلة من الدائرة الفنية بالاتحاد.

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كواليس النجوم

• مصدر في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف لـ"الغد" أن الراتب الشهري للمدير الفني للفريق لا يتجاوز الـ800 دينار فقط.

• محترفون أجانب في أحد أندية المحترفين، اضطروا للسفر إلى بلادهم على نفقتهم الخاصة، بعد أن رفضت الإدارة منحهم المستحقات أو التكفل بتغطية مصاريف سفرهم.

• الحكم الصيني ما نينغ الذي أدار مباراة المنتخب الوطني أمام قطر في نهائي كأس آسيا التي أقيمت مؤخرا في قطر، عاد أول من أمس لإدارة مباراة فريقي الهلال والاتحاد السعوديين، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أسيا.

• لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن نعيمات المحترف في الأهلي القطري، سجل هدفا من أصل ثلاثة فاز بها الأهلي على فريق قطر ضمن منافسات دوري نجوم قطر..نعيمات احتفل بالهدف على طريقة "المنسف".

• منتخب الشباب لكرة القدم، يخوض 3 مباريات ودية أمام منتخبي سورية واليابان خلال الفترة من 17 إلى 25 الشهر الحالي، خلال المعسكر التدريبي الذي يقام في عمان خلال هذه الفترة.. المتابعون اعتبروا أن هذا العسكر سيكون مؤثرا بشكل إيجابي على مسيرة المنتخب الذي يحظى بدعم ملحوظ.

• أغلب أندية المحترفين لكرة القدم، تجري تدريباتها بعد الإفطار (الساعة العاشرة مساء )، مع إجراء تدريبات قبل الإفطار في بعض الأحيان، في حال عدم توفر ملاعب منارة بشكل جيد.





