هايل يستنفد المبادرات لتفادي شكوى ضد الحسين إربد

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.بات المدرب الوطني أحمد هايل، قريبا من تقديم شكوى ضد نادي الحسين إربد، بسبب عدم تسديد مستحقاته المالية المتأخرة، إلى جانب عدم حسم مصيره مع فريق الكرة في النادي.وكان الحسين إربد استقطب أحمد هايل ليتولى مهمة المدرب العام لفريق الكرة (رسميا يحمل مسمى مدير فني في الحسين إربد)، للعمل إلى جانب المدرب البرتغالي موتا، حيث بدأ عمله مع الفريق، وشارك في معسكر تركيا، قبل أن يعود الفريق وتدب فيه الخلافات، ما تسبب في رحيل المدير الإداري أسامة طلال والمدرب هايل، بناء على تنسيب وطلب من موتا، قبل أن تتدخل الإدارة وتعيد طلال إلى الفريق، فيما لم يتم إعادة هايل، كما لم يتم حسم موضوعه سواء البقاء في الفريق أو الرحيل عنه.هايل ضاق ذرعا بالوضع، ولكنه احتراما لاسم نادي الحسين إربد وجماهيره، رفض التقدم بشكوى، وأمهل النادي أسابيع وأشهر للتواصل معه وحل الموضوع، ولكن دون أن يحصل تقدما أو حتى مفاوضات في الموضوع، قبل أن يشهد الأسبوع قبل الماضي، زيارة من أعضاء إدارة للمدرب في منزله، وأبلغوه بأن النادي يرغب باستمراره طالبين إمهاله أسبوعا لحل الموضوع، وهو ما وافق عليه هايل الذي عاد وأجل فكرة تقديم شكوى، ليمر أسبوع ثم عشرة أيام دون أن تتصل به الإدارة، ما دفع المدرب لبدء إجراء تحضير لائحة الشكوى تمهيدا لتقديمها خلال الساعات القليلة المقبلة في حال لم تطرأ مستجدات.وكان هايل أعرب في أكثر من مناسبة، عن تقديره واحترامه لنادي الحسين وجماهيره، وهو الأمر الذي دفعه لتأخير التفكير بتقديم شكوى.أشاد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحارس مرمى فريق الفيصلي اللبناني مهدي خليل، لتألقه اللافت في أولى مباريات الفيصلي في دوري أبطال أسيا أمام فريق ناساف الأوزبكي، رغم الخسارة بنتيجة 0-1.وسلط الاتحاد الآسيوي الأضواء على مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا التي أقيمت يوم الاثنين الماضي، من خلال لغة الأرقام التي أكدت تألق حارس مرمى الفيصلي من خلال 7 تصديات ناجحة.بدأ المحترف الأردني في الدوري الماليزي لكرة القدم فادي عوض، بمغازلة المنتخب الوطني ومديره الفني الجديد الحسين عموتة، من خلال نشر فيديوهات تكشف اداءه المتميز في الدوري الماليزي، والأرقام التي تؤكد ذلك.ويأمل عوض أن يتابع المنتخب الوطني مبارياته في الدوري الماليزي، للوقوف على مستواه والحكم بشأن إمكانية الالتحاق بصفوف المنتخب في الفترة المقبلة.أبو ليلى في مواجهة نيمار وموتروفيتش وبونو وكوليبالي اليوميستعد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى المحترف في فريق الجبلين السعودي، لخوض مواجهة قوية اليوم أمام فريق الهلال في اطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وبات على أبو ليلى مواجهة الهلال المدجج بالنجوم العالميين أمثال حارس المرمى المغربي ياسين بونو والنجم البرازيلي نيمار والسنغالي كوليبالي والصربي موتروفيتش وغيرهم من النجوم.حصلت أندية الدرجة الثانية لكرة القدم وعددها 16، على دعم قيمته 50 ألف دينار، مقدم من إحدى الشركات، وبمبادرة من عضو مجلس اتحاد الكرة ورئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد. وتسلمت الأندية يوم أمس إشعارا من أبو عبيد، يفيد بإيداع المبلغ في اتحاد الكرة، تمهيدا لتحويلها إلى حسابات الأندية.ووجه رئيس نادي شباب حوارة والناطق الإعلامي لأندية الدرجة الثانية راتب شطناوي، الشكر والتقدير لأبو عبيد على هذا الدعم.وأضاف في تصريح صحفي: أندية الدرجة الثانية سعيدة بهذا الدعم، وتعتزم إقامة حفل تكريمي لأبو عبيد صاحب المبادرة في هذا الموضوع.يشار إلى أن كل ناد سيحصل من هذا الدعم على حوالي 3200 دينار.انتهت دائرة الحكام في اتحاد الكرة، من إجراء اختبارات لحوالي 25 حكما، لاختيار قائمة المرشحين دوليا، والتي تتضمن اختيار 6 حكام ساحة و8 حكام مساعدين وحكمات وحكام خماسي.الاختبارات جرت على ستاد عمان الدولي وعلى فترتين، بانتظار اعلان قائمة الأردنيين المرشحين لقائمة الحكام الدولية.• سعد الدين البستنجي مرشح لتولي منصب الرئيس الفخري لنادي الجزيرة.. النادي أعلن موافقته المبدئية على تولي البستنجي هذه المهمة، مقابل تقديم دعم مادي للنادي... إدارة نادي الجزيرة احتفلت يوم أمس بانهاء قضية الحجز على النادي من قبل الرئيس الأسبق سمير منصور الذي أبدى تعاونا مع النادي في هذا الموضوع.• اللاعب يزن ثلجي التحق بفريق مركز بلاطه الفلسطيني لكرة القدم، للاحتراف في صفوفه خلال المرحلة المقبلة.. فريق بلاطه يشرف عليه المدرب الأردني إسلام جلال.• المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، ما يزال يقضي إجازة في بلاده.. عموتة توجه من أذربيجان إلى المغرب يوم 13 الشهر الحالي، بعد اختتام المباراة الودية للمنتخب أمام اذربيجان.. عموتة وطاقمه المعاون توجه إلى المغرب للاطمئنان على الأهل والاصدقاء بعد حدوث الزلزال في المغرب... مدربون محليون ينتظرون عودة عموتة بفارغ الصبر، أملا في تعيين مدرب وطني للعمل معه ضمن الجهاز الفني.• لاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم، بدأوا بالحديث عن ضرورة تكثيف جهودهم والضغط على إدارات أنديتهم، للحصول على مستحقات مالية متأخرة، في ظل الحديث عن قرب حصولهم على دفعات مالية جيدة من اتحاد الكرة.