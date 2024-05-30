هدية ملكية لنجوم المنتخب الوطني.. أندية الأولى ترفض "الخلوة" وتتمسك بمطلبها

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

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هدية ملكية للاعبي المنتخب الوطني

حظي نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، بهدية ملكية عبارة عن ساعة يد فاخرة، تقديرا لجهودهم في تحقيق نتائج لافتة، خاصة في بطولة كأس آسيا التي جرت أخيرا في قطر، وحل فيها منتخب النشامى في المركز الثاني خلف المنتخب القطري البطل.



وتسلم لاعبو المنتخب الوطني الهدية القادمة من الديوان الملكي أول من أمس، وسط شعور بالفخر والاعتزاز لهذا الدعم الكبير من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الحريص على متابعة المنتخبات الوطنية والشد من أزرها بحثا عن نتائج لافتة، تساهم في رفع علم الوطن عاليا في المحافل الخارجية.



وخصصت الساعات الملكية، للاعبي المنتخب الوطني الذين شاركوا في بطولة كأس آسيا الأخيرة، كما حظي بها أيضا اللاعبون الذين سبق وأن استقبلهم جلالة الملك في الديوان الملكي العامر بمناسبة الحصول على لقب وصيف بطل آسيا.

ومنحت هذه الهدية الملكية، نجوم المنتخب الوطني حافزا إضافيا، قبيل المباراة المقبلة والمهمة أمام طاجكستان، والتي تجري يوم 6 الشهر المقبل، على ستاد عمان، في التصفيات الآسيوية المؤهلة المؤهلة غلى مونديال 2026.



إجازة لاعبي الحسين تنتهي غدا.. والتوتة" يحتفل

تنتهي يوم غد السبت، فترة الإجازة التي منحها نادي الحسين إربد للاعبي فريقه لكرة القدم، بمناسبة انتهاء الدوري، وتتويج الفريق بطلا للبطولة برقم قياسي من النقاط بلغ 59.



ويعود لاعبو الفريق لاستئناف التدريبات يوم غد، استعدادا للمباريات المتبقية من بطولة كأس الأردن، حيث يملك الفريق طموحات كبيرة باحراز اللقب أيضا، لإلحاقه بكأس الدوري.



وترى جماهير الحسين إربد، أن فريقها مؤهل بشكل كبير لاقتناص بطولة كأس الأردن، في ظل تكامل صفوف الفريق وارتفاع معنوياته.



إلى ذلك احتفل حارس مرمى فريق الحسين إربد عبدالله الزعبي المعروف بـ"التوتة"، بحفل خطوبته أول من أمس، وسط فرحة كبيرة للحارس الذي بات يعيش فرحتي الدوري والخطوبة.



ورافق الزعبي في حفل طلب العروس نجما فريق الحسين إربد مصعب اللحام وحمزة الدردور، حيث تم الموافقة على الخطوبة بانتظار الإشهار.



أندية الأولى تجدد رفضها لـ"الخلوة" وتتمسك بطلبها

جددت أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، رفضها لتنظيم خلوة تجمع الأندية واتحاد الكرة، مؤكدة تمسكها بمطلبها الذي يتضمن التشرف بلقاء سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، لوضعه بصورة بعض التفاصيل والأمور المتعلقة بالأندية.



وقال رئيس نادي السرحان عبدالله السرحان الناطق باسم أندية الأولى، في تصريح لـ"الغد"، أن جميع أندية الدرجة الأولى ترفض الدعوة التي وجهها اتحاد الكرة لعقد خلوة مع أندية الدرجة الأولى، بانتظار مقابلة لرئيس الاتحاد قبل أن خطوة.



وأضاف: وصلتنا معلومة من عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة منصور عبيدالله، أنه سيتم ترتيب لقاء للدرجة الأولى مع سمو الأمير علي بعد انتهاء مباراة المنتخب أمام منتخبي طاجكستان والسعودية يومي 6 و11 الشهر الحالي، ونحن ننتظر هذه اللحظة.



فريق الرشدان الأقرب إلى الهبوط بالدوري الإماراتي

بات فريق نادي الإمارات الذي يلعب في صفوفه المحترف الأردني نزار الرشدان، الأقرب للهبوط على مصاف أندية الدرجة الأولى، بعد خسارته يوم أمس في دوري المحترفين الإماراتي.



وبات نادي الإمارات يحتاج إلى حسابات معقده للنجاة من الهبوط، مع بقاء مباراتين للفريق.



وينتظر أن يشارك الرشدان في مباراة الإمارات المقبلة يوم غد السبت، فيما لن يشارك في المباراة الأخيرة أمام العين، والتي تأتي قبل يوم من مباراة المنتخب الوطني أمام طاجكستان بتصفيات المونديال.



الرخصة الأسيوية لجميع أندية المحترفين في الإمارات

باركت رابطة دوري المحترفين الإماراتي، حصول جميع أندية المحترفين لكرة القدم على الرخصة الآسيوية لأول مرة، ما يعني أن جميع الفرق الإماراتية مؤهلة للمشاركات الآسيوية.



واعتبرت الرابطة أن هذا الانجاز يسجل للأندية والاتحاد وجميع منظومة العمل في الكرة الإماراتية.



يشار إلى أن 3 أندية فقط في الأردن من أصل 12، حصلت على الرخصة الآسيوية.



رئيس نادي السرحان عبدالله السرحان - (أرشيفية)