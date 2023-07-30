هيا خليل تحترف في جدة السعودي.. المدرب حسان ينجز مهمة قطرية في المغرب.. 200 دينار مكافأة "الوحداتية"

خالد الخطاطبة

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عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.اللاعبة هيا خليل تحترف في جدة السعوديغادرت اللاعبة الأردنية هيا خليل عمان، متوجهة إلى المملكة العربية السعودية، للاحتراف في فريق جدة السعودي للسيدات لكرة القدم.وفسخت المدافعة هيا خليل، عقدها مع فريق النصر الذي يلعب في دوري المحترفات في الأردن، تمهيدا لخوض تجربة احتراف في الدوري النسوي السعودي الذي بات يحظى باهتمام كبير من الجهات المسؤولة في السعودية، في اطار البحث عن تطوير اللعبة.يشار إلى أن الدوري النسوي السعودي، شهد في الموسم الماضي، حضورا لافتا للمحترفات الأردنيات.المدرب حسان بمهمة قطرية في المغربأنجز المدرب الأردني ناصر حسان، الذي يعمل مسؤولا في أكاديمية اسباير القطرية، مهمته في بطولة كأس العالم للمدارس التي اختتمت أخيرا في المغرب، بمشاركة 50 دولة.حسان وخلال البطولة، اشرف على قيادة فريق منتخب قطر للمدارس، بتكليف من أكاديمية اسباير، حيث جاء هذا التكليف في ظل الخبرات المتراكمة التي اكتسبها ناصر حسان كمكتشف للنجوم، وخبرته في التعامل مع فرق الفئات العمرية.ونجح حسان في قيادة منتخب مدارس قطر، لاحتلال المركز الثامن في البطولة التي شهدت إثارة وندية، وشهدت أيضا مشاركة لاعبين دون الـ18 عاما، رغم أن بعض المنتخبات، استقطبت لاعبين في منتخبات الشباب والأولمبي، فيما شارك منتخب قطر بلاعبي المدارس فقط، والذين أشرف حسان على تدريبهم منذ حوالي شهر ونصف.وكان المنتخب الفرنسي ظفر باللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب بنتيجة 1-0.يشار إلى أن ناصر حسان، يعتبر من خبراء الفئات العمرية الذين اكتشفوا عددا كبيرا من نجوم الكرة الأردنية، وهو ما يفسر استقطابه للعمل في أكاديمية اسباير التي تعتبر من أفضل الأكاديميات في العالم.رسالة إعلامي ومشجع إلى عموتةبعث الإعلامي الأردني والمشجع للمنتخبات الوطنية حسان ملكاوي، رسالة إلى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة، مفادها بضرورة اعتماد سلوك اللاعبين كجزء من متطلبات الانضمام لصفوف المنتخب الوطني، وذلك لحث نجوم الكرة الأردنية على إقران مستوياتهم الفنية الجيدة بأخلاقهم، في الطريق لتشكيل منتخب وطني متكامل قادر على تحقيق حلم الشارع بالوصول إلى المونديال وتحقيق النتائج المأمولة.وقال ملكاوي الذي كان يتحدث لـ"الغد" من العاصمة العمانية مسقط، إنه طالما نادى بضرورة اعتماد الأخلاق كمعيار لاستدعاء نجوم الكرة للمنتخبات الوطنية، فلا يجوز مكافأة اللاعب سيئ الأخلاق باستدعائه للمنتخب الوطني.وأضاف: أتمنى على عموتة أن لا يراقب اللاعبين فنيا فقط، بل يجب أن يرصد تصرفاتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم في الملعب، في خطوة تهدف لتشجيع اللاعبين على الالتزام بالأخلاق، لافتا إلى أن هناك عددا من لاعبين يساهمون أحيانا في إثارة الشغب في الملعب أو المدرجات بتصرفات غير مسؤولة، وهذا ما نرغب في ايقافه.رئيس نادي الحسين يحفز اللاعبين في تركياحرص رئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، على تحفيز لاعبي فريق كرة القدم، مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات دوري المحترفين التي تبدأ يوم الخميس المقبل.أبو عبيد التقى فريق الكرة على هامش معسكر الفريق في تركيا، حيث أكد للاعبين على مواصلة نهج الإدارة في دعم الفريق، مطالبا اللاعبين ببذل قصارى جهدهم، استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.اللاعبون والجهاز الفني عبروا عن ارتياحهم لتأكيد الإدارة على مواصلة الدعم، مؤكدين أنهم لن يدخروا جهدا في سبيل اسعاد النادي وجماهيره التي تتوق للقب الدوري.يشار إلى أن فريق الحسين يعود من تركيا اليوم، بعد معسكر تدريبي استمر لحوالي عشرة أيام، لعب مباراتين وديتين.200 دينار للاعبي الوحداتينتظر أن يحصل كل لاعب من لاعبي فريق الوحدات لكرة القدم، على مبلغ 200 دينار، مكافأة الفوز بلقب كاس السوبر.مبلغ الـ200 دينار هو مكافأة النادي للاعبين، وفق اللائحة الداخلية للنادي، بانتظار مكافأة مالية جديدة من رئيس النادي بشار الحوامدة، إلى جانب مكافأة من أحد الداعمين.إلى ذلك منح المدير الفني لفريق الوحدات داركو، لاعبي الفريق استراحة لمدة يومين عقب الفوز بكأس السوبر، حيث خضع الفريق لاستراحة يومي السبت والأحد، بانتظار استئناف التدريبات اليوم الاثنيبن.ويعاني فريق الوحدات حاليا من تعدد إصابات لاعبيه وهم: أحمد عبدالستار وطارق خطاب وفراس شلباية وبهاء فيصل وحسان الزحراوي ومحمود زعترة وإبراهيم صبرة.كأس الدوري بتصميم جديدتفيد المعلومات أن مجسم كأس دوري المحترفين لكرة القدم، لموسم 2023-2024 سيكون بشكل وتصميم جديدين، في اطار مساعي الاتحاد لتحسين المنتج وجذب الانظار لمجسمات رياضية جميلة ومعبرة.ويسعى اتحاد الكرة، في الموسم الكروي الحالي، والمواسم المقبلة، لاستحداث دروع وكؤوس مختلفة عن سابقاتها، وهو ما بدأ فيه الاتحاد بمجسم درع المئوية، ثم مجسم كأس السوبر الذي تم تصميمه في عمان، وتنفيذه في مصر.حفل عشاء تحفيزي للاعبي سحابأقامت إدارة نادي سحاب أول من أمس، حفل عشاء تحفيزي لفريق كرة القدم، استعدادا لانطلاق منافسات دور المحترفين لموسم 2023-2024، والذي تدور عجلته يوم الخميس المقبل.وتخللت العشاء عبارات وخطابات تحفيزية من الإدارة والمدربين واللاعبين، بعيدا عن هموم ومشاكل الأندية المتعارف عليها، وخاصة التفاصيل المالية.المدير الفني وعقب انقضاء حفل العشاء، عاد وكرر مطلبه للإدارة، بضرورة الاستعجال بالتعاقد مع محترف أجنبي مهاجم، نظرا لحاجة الفريق لهذا المركز في المرحلة المقبلة.فحوصات طبية للاعبي أندية المحترفينيخضع لاعبو أندية المحترفين لكرة القدم حاليا، لفحوصات طبية شاملة، قبيل انطلاق منافسات بطولة دوري المحترفين.وتقوم الجهات الطبية المسؤولة عن الفحوصات، بزيارات إلى الأندية لاخضاع اللاعبين لفحوصات شاملة، للاطمئنان على جاهزيتهم لاقتحام منافسات الدوري.رسالة من نادي جرش إلى وزارة الشبابناشد نادي جرش، وزارة الشباب بضرورة اتاحة المجال أمام فريق النادي الذي يلعب في مصاف أندية الدرجة الثانية، لإجراء تدريبات خلال ساعات النهار، أو السماح له بالتدرب ليلا من دون الحاجة لدفع 30 دينارا عن كل ساعة تدريب.وقال رئيس نادي جرش إن الفريق الذي يمثل المحافظة، لا يقوى على التدرب على ملعبه، بسبب كثرة المباريات التي يستضيفها هذا الملعب خلال ساعات النهار، ما يضطر الفريق للتدرب ليلا.وأضاف : عندما نذهب للتدرب ليلا، نصطدم بتقاضي مديرية الشباب مبلغ 30 دينارا عن كل ساعة تدريب، وهذا يفوق امكاناتنا المادية، ونحن هنا نطالب بعدم تقاضي هذا المبلغ، كما نحن مستعدون للتدرب من دون إشعال كامل كشافات الملعب إذا كانت الحجة استهلاك الكهرباء.وبين نادي جرش أنه لا يعقل أن لا يتدرب نادي المحافظة على ملعبه، إلا بمقابل مادي، متمنين على وزارة الشباب النظر في هذا الموضوع.الجليل يضم المحترفين المغربي والغانيتعاقد نادي الجليل مع المحترفين المغربي نبيل خرشاش والغاني صامويل اوفوري، لتمثيل الفريق خلال منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.ويسعى فريق الجليل للحفاظ على مقعده بدوري المحترفين، ومحاولة توفير متطلبات الفريق ضمن الامكانات المالية المتحة والضعيفة.كواليس النجوم• عضوان من مجلس إدارة النادي الفيصلي، زارا المدير الفني لفريق الكرة جمال ابو عابد أول من أمس، في محاولة لثنيه عن الاستقالة.. لاعبان اثنان رافقا العضوين في زيارتهما للمدير الفني.• أحد نجوم فرق أندية المحترفين لكرة القدم، كشف أن المؤشرات الأولية ترجح حدوث صدامات مبكرة بين اللاعبين والإدارة، على خلفية عدم صرف مستحقات اللاعبين الشهرية.. اللاعب أشار إلى أن الإدارة تعاني كثيرا في مسألة توفير الرواتب الشهرية.• ما يزال استقطاب المحترفين الأجانب في أغلب أندية المحترفين لكرة القدم، يخضع لعوامل أخرى بعيدة عن التفاصيل الفنية الذي يفترض أن يكون هو الأساس والفيصل.• فريق شباب الأردن يتعاقد مع اللاعبين ايهم هشام وعامر المجذوبة، ويوقعهما على عقود احترافية بناء على تنسيب المدير الفني محمود الحديد وذلك ضمن سياسة النادي في الحفاظ على المواهب الشابة.• أحد نجوم الكرة المحلية المعروفين، تمنى على اتحاد الكرة إعادة النظر بآلية حصول اللاعبين المشتكين على حقوقهم المالية، متمنين أن يقوم الاتحاد بمنح اللاعبين المستحقات، وعدم تحويلها للأندية.. النجم قال : لا يعقل أن أتقدم بشكوى ضد النادي، واحصل على مستحقاتي بعد سنوات.. هذا ظلم واجحاف.• المحامي إسماعيل السواعير رفع دعوى قضائية ضد رئيس نادي الوحدات الأسبق طارق خوري، على خلفية ما جاء في كلامه على صفحته على الفيسبوك.. المحامي أشار في الشكوى إلى العبارات التي أطلقها خوري والتي اعتبرها مسيئة.• فريق سهل حوران تحت سن 15 لكرة القدم، سجل في 4 مباريات بالدوري 56 هدفا، في رقم قياسي، يكشف عن مواهب جيدة في الفريق الباحث عن الصعود تدريجيا لمصاف الأندية الكبيرة.• الغالبية العظمى من لاعبي فريق الفيصلي لكرة القدم، لم يكونوا مؤيدين لقبول استقالة المدير الفني لفريق الكرة جمال أبو عابد.