الإثنين 11 كانون الأول 2023
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وفاة مشجع في المدرجات توقف مباراة غرناطة وأتلتيك بلباو بالليغا

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وفاة مشجع في المدرجات توقف مباراة غرناطة وأتلتيك بلباو بالليغا

أدت وفاة أحد المشجعين بمدرجات ملعب "لوس كارمينيس" إلى توقف مباراة غرناطة وأتلتيك بلباو ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.


وتقرر إنهاء المباراة بالشوط الأول، في وقت كان فيه بلباو متقدما بهدف دون رد سجله إينياكي ويليامز في الدقيقة السادسة.

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وجاء في المذكرة التي أرسلها نادي بلباو نفسه في هذا الصدد "اتفقت رابطة الدوري وكلا الناديين على تعليق المباراة بسبب وفاة المشجع في لوس كارمينيس".

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المباراة أوقفت بعدما أبلغ أوناي سيمون حارس بلباو حكم اللقاء أورتيز أرياس بوجود مشجع في حالة صحية خطرة بالمدرجات.


وقرر حكم المنافسة، بناء على طلب رابطة الدوري الإسباني، أن المباراة التي تم تعليقها الأحد بسبب وفاة أحد المشجعين في لوس كارمينيس ستستأنف اليوم الاثنين الساعة 9 مساءً مع نتيجة 0-1 على لوحة النتائج.

 

وتوفي المشجع بعدما أصيب بأزمة قلبية وتنفسية، دون أن تنجح التدخلات الطبية في إسعافه.

وعلم اللاعبون بنبأ وفاة المشجع وإلغاء المباراة في غرفة تغيير الملابس.

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