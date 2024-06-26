11 ألف دولار في قبضة لاعبي المنتخب

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

11 ألف دولار في قبضة نجوم المنتخب

تسلم كل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، مبلغ 11 ألف دولار، وهي مكافآت الفوز في منافسات الدور الثاني بتصفيات كأس العالم.

ووضع اتحاد الكرة هذا المبلغ في رصيد كل لاعب أول من أمس، حيث تضمن هذا المبلغ ألفي دولار زيادة على قيمة المكافأة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، وذلك تقديرا لجهود اللاعبين.

ووفق اللائحة الداخلية، فإن ما تبقى للاعبين من مباريات باكستان وطاجكيستان والسعودية 9 آلاف دولار، ولكن الاتحاد رفع المكافأة إلى 11 ألف دولار، خاصة وأن لاعبين تمنوا في وقت سابق على الاتحاد رفع قيمة المكافأة، خاصة بعد الفوز على طاجيكستان والسعودية في آخر مباراتين بالدور الثاني.

أندية الأولى ترفض أجندة الاتحاد بسبب الكأس والـ23

شهدت أندية الدرجة الأولى حراكا نشطا خلال الساعات الأخيرة، رفضا لأجندة اتحاد كرة القدم التي حددت مواعيد وآلية المنافسات المقبلة خلال الموسم الكروي 2024-2025.

أندية الأولى رفضت رفضا قاطعا، مشاركة 3 فرق تحت سن 23 من أندية المحترفين في دوري الدرجة الأولى، معتبرة أن هذا القرار جاء لخدمة أندية معينة.

كما تساءلت الأندية عن الهدف من هذا القرار، وهل يمكن لأندية المحترفين أن تلعب بطولة الدرع من دون لاعبي المنتخب الوطني، ومن دون لاعبي سن 23؟

كما أكدت أندية الدرجة الأولى، رفضها المشاركة في بطولة الكأس، بسبب التكاليف المالية وغياب الدعم الكافي.

رئيس نادي السرحان عبدالله السرحان الناطق الإعلامي باسم أندية الأولى، أكد لـ"الغد" أن أندية الأولى ترفض مشاركة فرق أندية المحترفين تحت سن 23 بدوري الدرجة الأولى، كما ترفض المشاركة بالكأس في هذه الظروف الصعبة ماديا.

بطولة طاولة في "البترا" بمناسبة اليوبيل الفضي

نظمت جامعة البترا يوم أمس، بطولة كرة طاولة، بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي بعيد الجلوس الملكي .

وشارك في البطولة التي أقيمت برعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور رامي عبدالرحيم، 15 عضوا من الهيئة التدريسية في الجامعة.

وفاز في البطولة الدكتور تاج الوديان بعد فوزه في النهائي على الدكتور عبدالرحمن الناطور.

وقام عميد شؤون الطلبة الدكتور إياد الملاح، بتتويج الفائزين مندوبا عن رئيس الجامعة، وسط اجواء رياضية تنافسية مليئة بالروح الرياضية.

وسبق المباراة النهائية، مباراة استعراضية جمعت مدير القناة الرياضية في التلفزيون الاردني الدكتور ليث مبيضين، ونجم الكرة السابق رائد عصفور.

وتعتبر جامعة البترا منبعا للأنشطة الرياضية، بفضل دعم رئيس الجامعة، ونشاط وعلاقات عميد شؤون الطلبة الملاح.

4 قضايا دولية تحرم الفيصلي من التسجيل

كشفت صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن 4 قضايا تسببت في حرمان النادي الفيصلي من تسجيل لاعبين.

وجاء هذا الحرمان بعد 4 شكاوى تقدم بها اصحابها للاتحاد الدولي خلال العام الحالي، ليتم حرمان النادي بسبب هذه الشكاوى.

الصفحة كشفت أن 3 أندية محرومة من التسجيل بقرار من الاتحاد الدولي وهي الفيصلي ومنشية بني حسن وذات راس.

والقضايا التي حرمت الفيصلي من التسجيل جاءت وفق التواريخ التالية: 5 نيسان (إبريل) 2024، 29 نيسان (ابريل) 2024، 31 أيار (مايو) 2024، 1 حزيران (يونيو) 2024.

يشار إلى أن أندية محلية أخرى محرومة من التسجيل، ولكن بعقوبات محلية وليست دولية.

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كواليس النجوم

• قضية المحترف التونسي السابق في فريق الفيصلي لكرة القدم رفيق الكامرجي، تم تحويلها للفصل النهائي، بانتظار البت فيها بشكل نهائي في غضون أسبوعين.. المؤشرات ربما تصب في مصلحة الكامرجي.

• لاعبون في المنتخب الوطني لكرة القدم، كشفوا عن تفاؤلهم بالمدير الفني الجديد المغربي جمال السلامي الذي وجه لهم الدعوة لاجتماع اليوم.. أكثر من شخص كشف عن تفاؤلهم بالمدرب الجديد، وقدرته على قيادة النشامى للمونديال.

• المتابعون للشأن الكروي المحلي، يتوقعون ردة فعل قوية من أندية المحترفين، في حال اعلن اتحاد الكرة رسميا الابقاء على 10 أندية فقط في دوري المحترفين في الموسم 2025-2026..الأندية تسعى لعقد اجتماع لبحث آلية الرد، خاصة وأنها اجمعت على رفض فكرة الـ10 أندية.

• جمهور النادي الفيصلي العاشق لناديه، يتابع بدقة تفاصيل تحضيرات الفريق للموسم الكروي، خاصة فيما يتعلق بالجهاز الفني والتعاقدات الجديدة أو تجديد عقود اللاعبين المنتهية عقودهم... الجمهور الفيصلاوي يعتبر عاملا مهما ومؤثرا في الانجازات التي حققها الفريق سابقا، كما لعب أيضا في السنوات الماضية دورا مؤثرا في تصحيح المسار في الكثير من الأوقات.