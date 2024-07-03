175 ألف دينار الحد الأعلى لإنفاق الأندية.. الرمثا يقترب من التجديد للبزور وينتظر ثمن "الأرض

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



175 ألف دينار الحد الأعلى للإنفاق المالي للأندية

كشفت تعليمات الإنفاق المالي لأندية المحترفين، والصادرة عن اتحاد كرة القدم ضمن البند 8، عن إلزام كل ناد بإنفاق مبلغ 175 ألف دينار كحد أعلى، خلال الموسم الكروي الجديد.

ويشتمل هذا المبلغ على نفقات التعاقد مع لاعبين ومدربين شاملا بدلات الانتقال والاستعارة ورواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وأي بدلات أخرى نصت عليها هذه العقود.

الفقرة ب من بند القواعد المالية، أشار إلى أن النادي يملك الحق في تقديم طلب إلى لجنة الرقابة المالية لرفع الحد الأعلى للإنفاق المالي على تعاقداته مع اللاعبين والمدربين عن الحد المقرر إذا ما ثبت حصوله على إيرادات تغطي قيمة الحد الأعلى للإنفاق المالي.

يشار إلى أن الحد الأعلى لكل ناد في موسم 2021 وصل إلى 300 ألف دينار، ثم تراجع في موسم 2022 إلى 200 ألف دينار.

الرمثا يقترب من التجديد للبزور.. و"الأرض" تنتظر

اقترب نادي الرمثا من تجديد عقد المدير الفني لفريق كرة القدم وسيم البزور وجهازه المعاون، بعد المفاوضات الإيجابية التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية.

ورغم مطالب البزور برفع قيمة عقد الجهاز الفني كاملا من 7700 دينار شهريا إلى 10 آلاف دينار، إلا أن الرمثا اقترح رفع قيمة عقد الجهاز الفني ألف دينار، وهو مبلغ نال مبدئيا رضى المدربين، بانتظار إعلان الموافقة رسميا ومن ثم توقيع العقد.

ويحسب لفريق الرمثا في الموسم الماضي، تخريج جيل كروي شاب، سيكون رصيدا فنيا وماديا للفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأن الرمثا أيضا يملك ميزة لا تملكها أغلب الأندية وتتمثل في استمرار عقود الغالبية العظمى من اللاعبين.

إلى ذلك استقبل نادي الرمثا، طلبات عدد من الأشخاص الراغبين بشراء قطعة الأرض التابعة للنادي والتي تقدر مساحتها بحوالي 30 دونما.

وعرض أحد المشترين مبلغ 300 ألف دينار لشراء القطعة، وهو لم ينل رضى الإدارة التي تنتظر عروضا أفضل.

ولجأت إدارة الرمثا لعرض قطعة الأرض للبيع، للتغلب على جزء من أزمتها المالية الخانقة.

لاعبون يرغب الفيصلي في تجديد عقودهم

تفيد المعلومات بأن الجهاز الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم، طلب من الإدارة تجديد عقود أغلب اللاعبين الذين انتهت عقودهم، وذلك للحفاظ على الاستقرار والتجانس في الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

ومن أبرز اللاعبين المطلوبين للتجديد : سالم عجالين ونور بني عطية ومهند خيرالله والمحترف الفلسطيني مصعب البطاط ويوسف أبو جلبوش "صيصا" وغيرهم من النجوم.

المعلومات ترجح أن لاعبين ممن انتهت عقودهم، في طريقهم للرحيل إلى ناد آخر، في حال لم يطرأ أي جديد.

هل يستدعي المنتخب زكريا؟

ما يزال عدد من الجماهير تطالب المنتخب الوطني، باستدعاء لاعب فريق الفيصلي خالد زكريا، في ظل ما يقدمه اللاعب من مستويات متميزة.

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لاعب الفيصلي خالد زكريا - (من المصدر)

وتساءل عدد من محبي المنتخب، عن سر عدم استدعاء زكريا في الفترة الماضية، مشيرين إلى أن المنطق يحتم على المنتخب استدعاء زكريا ضمن قائمة اللاعبين المحليين، وفي حال لم يحصل ذلك، فإن أسبابا غير فنية تكون وراء استبعاده.

الرشدان في استراحة

طلب لاعب فريق النادي الفيصلي نزار الرشدان، من الجهازين الفني والإداري للفريق، منحه استراحة من التدريبات حتى مطلع الأسبوع المقبل، في ظل مشاركته في جميع المباريات الأخيرة لناديه السابق الإمارات الإماراتي، ومباريات المنتخب الوطني.

ورغم انطلاق تدريبات الفيصلي، إلا أن الرشدان استأذن النادي للاستمرار في الإجازة.

الرشدان لم يحسم خطوته التالية حتى الآن، سواء بالاستمرار مع الفيصلي أو الرحيل للاحتراف الخارجي، علما أن اللاعب الذي يرتبط حاليا بعقد مع الفيصلي، يستطيع الخروج للاحتراف، شريطة أن يدفع للفيصلي 30 % من قيمة العقد.

لافي يلتحق بالجهاز الفني للفيصلي

التحق المدرب خالد لافي بالجهاز الفني لفريق الفيصلي، رغم غيابه عن تشكيلة الجهاز التي أعلن عنها النادي قبل أيام.

وشارك لافي في قيادة تدريب الفريق الذي جرى أول من أمس، في مؤشر على تواجده واستمراره في الفريق.

وكان البعض من جمهور الفيصلي، تساءل عن سبب عددم استمرار لافي مع النادي، كما بدا في التشكيلة التي أعلن عنها الفيصلي والتي ضمت فقط أحمد هايل ومؤيد أبو كشك وعامر شفيع، ليأتي التمرين ويشير إلى استمرار لافي مع الفريق.

وسبق للافي وأن طالب بتحسين قيمة عقده مع النادي، علما أن خالد يعتبر من المدربين المتميزين الحاصلين على أعلى شهادات التدريب.

النادي للمحترف الأجنبي: ما تنساش تضيف سعر التذكرة على الشكوى!

فاجأ أحد أندية المحترفين لكرة القدم، المحترف الأجنبي في الفريق، برفض منحه ثمن تذكرة السفر بالطائرة، وذلك بعد إعلان المحترف الأجنبي عن توجهه لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للحصول على مستحقاته المالية.

القصة بدأت عندما طلب النادي من المحترف الأجنبي الاستمرار مع الفريق، ليأتي الرد بضرورة صرف المستحقات المالية المتأخرة أولا، قبل التفكير بأي خطوة تالية.

النادي أبلغ المحترف بصعوبة تأمين المبلغ حاليا، وضرورة الانتظار لفترة قادمة، وهو الأمر الذي أغضب اللاعب الذي هدد باللجوء إلى الفيفا لتقديم شكوى.

النادي لم يعجبه حديث المحترف، ليقول للاعب الأجنبي أنه بامكانه تقديم شكوى، طالبا من المحترف "وبشكل تهكمي" إضافة ثمن تذكرة السفر على الشكوى لانه لن يقوم بدفع ثمنها حاليا.

كواليس النجوم

• منشور رئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد عن نجاح عملية نجله يوسف أمس، نثر الفرح في الوسط الرياضي الذي كان يترقب أخبارا طيبة عن يوسف الذي تعرض لحادث سير في البحرين.. الوسط الرياضي سواء المؤيد أو المختلف في الفكر مع أبو عبيد، تفاعل بإيجابية مع المنشور.. الجميع أكد مساندته لأبو عبيد في هذا الموقف في مشهد يجسد تلاحم الرياضيين في المواقف الحقيقية،





رغم الاختلاف "الصحي والمهني" في بعض المواقف الرياضية.. أحد المشجعين المتعصبين للحسين إربد، ومن انتقدوا الإدارة في بعض التعاقدات التي جرت مع لاعبين في الموسم الماضي، طالب في اتصال مع "الغد" الجماهير الأردنية بالدعاء لنجل أبو عبيد الذي شكل ظاهرة إيجابية في كرة القدم الأردنية.

• اللاعب محمد كحلان، عاد لمشاركة الفيصلي في التدريبات، بعد احتجاب عن الفريق وعن المنتخب الأولمبي في الفترة الماضية، بسبب مشاكل صحية.

• مسؤول رياضي خبير وسابق في أندية المحترفين، أكد أن العلاقات الشخصية تلعب الدور الأكبر في تعيين المدربين في عدد كبير من الأندية.. الخبير المتحدث لـ"الغد" كشف عن تجربة واقعية حصلت في الفترة الأخيرة، تؤكد الطرق الملتوية في تعيين بعض المدربين.

• الحساب الرسمي لنادي الخور القطري، أعلن رحيل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان عن صفوف الفريق.. الحساب الرسمي قال : النشمي علي علوان شكرا على كل ما قدمته معنا ونتمنى لك التوفيق دائما".

• أندية المحترفين لكرة القدم، ما تزال تطالب اتحاد كرة القدم بصرف الدفعة المتأخرة من الشركة الراعية السابقة المناصير، كما تطالب بثلاث دفعات متأخرة من الشركة الراعية للموسم قبل الماضي وهي المدارس الريادية.

• مدافع بارز في أحد أندية المحترفين، ربما لن يستمر مع الفريق بناء على رغبة النادي.. هذا النادي بدأ يبحث عن مدافع بديل من خارج الأردن، كما يبحث أيضا عن مهاجم أجنبي على مستوى عال.

• النادي الفيصلي أعلن رسميا عن تجديد عقد لاعبه محمد كلوب لمدة موسمين قادمين، بانتظار الإعلان عن تجديد عقود لاعبين آخرين ممن انتهت عقودهم رسميا بنهاية الموسم الماضي.

• مسؤول في أحد أندية المحترفين، وصف البعض في إدارات الأندية بعدم الدراية في شؤون كرة القدم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تراجع اللعبة.

• أحد اللاعبين انتقد إدارة ناديه التي تتحدث بغير الحقيقة أمام الإعلام بشأن العروض التي يتلقاها ووجهته المتوقعة.. اللاعب قال: لا أعرف كيف سيكون منظر الإدارة لاحقا عندما يثبت عدم صدق روايتها.

• فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، يعتبر ثاني فريق يباشر تدريباته، استعدادا للموسم الكروي الجديد.. فريق الصريح كان أول الفرق التي باشرت تدريباتها استعدادا لمنافسات المحترفين.

• صديق لعضو في إدارة أحد أندية المحترفين، كشف أن صديقه يشعر بالفرح في هذه الفترة، بسبب التعاقدات الجديدة التي ستتيح له التقاط الصور مع اللاعبين المجددين أو المستقطبين، ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.. الإداري يشعر بالسعادة من كل تعاقد جديد، شريطة أن يتصور معه.

• اللاعب محمد المشة تلقى عرضا خارجيا، قبل أن يصطدم بالتأشيرة التي لم يستطع الحصول عليها.