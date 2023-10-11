40 ألفا تدخل صناديق الأندية واللاعبون يرصدونها.. الفيصلي يوزع الرواتب

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.تسلمت أندية المحترفين لكرة القدم، مبلغ 40 ألف دينار، وهو المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، خلال اجتماع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، مع رؤساء أندية المحترفين مؤخرا.وقام اتحاد كرة القدم، بتحويل مبلغ 40 ألف دينار لكل ناد؛ حيث دخلت هذه المبالغ صناديق الأندية التي تعاني من أزمة مالية كبيرة.مدربو الأندية واللاعبون، علموا بوصول هذا المبلغ إلى أنديتهم، ما دفعهم لرفع وتيرة مطالباتهم بضرورة صرف المستحقات المتأخرة أو جزء منها.وكان لاعبون في أندية المحترفين، كشفوا عن رصدهم أولا بأول، وصول المبالغ إلى أنديتهم، للمسارعة في المطالبة بالمستحقات.وزعت إدارة النادي الفيصلي، على لاعبي فريق الكرة، مبلغا ماليا تجاوز الـ30 ألف دينار، وهي تكملة لرواتب اللاعبين عن شهر.وتأتي هذه الخطوة، في سبيل دعم الفريق الذي يعيش حاليا مرحلة مضطربة نوعا ما، نتيجة تراجع النتائج، خاصة في دوري أبطال آسيا.إلى ذلك، تنتظر جماهير النادي، بيانا من إدارة النادي يتعلق بالجهاز الفني، سواء بتجديد الثقة بالمدرب التونسي غازي الغرايري، أو التوجه لتعيين جهاز فني جديد، مؤكدين ضرورة أن يضطلع النادي بدوره في توضيح ما يجري عبر بيانات أو تصريحات رسمية، وعدم ترك المجال أمام صفحات التواصل الاجتماعي للتكهن بالخطوات.دخل لاعبا فريق الوحدات لكرة القدم بهاء فيصل والمحترف الكونغولي إيتو، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد التحسن الملحوظ في إصابتهما.وانخرط اللاعبان في التمارين الجماعية، وتمارين الكرات، في مؤشر لقرب مشاركتهما في المنافسات الرسمية، حيث ترجح التوقعات دخول أجواء المباريات خلال منافسات الكأس الآسيوية.يستضيف فريق السلط لكرة القدم، عند الساعة الرابعة من مساء اليوم، فريق الوحدات في مباراة ودية، تقام على ملعب الأمير الحسين في السلط.وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات الرسمية المقبلة؛ حيث يستعد الوحدات لاستئناف مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، ومباريات دوري المحترفين ومسابقة الكأس، كما يستعد السلط لدوري المحترفين والكأس.• عدد كبير من نجوم الكرة المحلية، حرصوا على زيارة نجم الكرة بهاء عبدالرحمن في المستشفى.. المدير الفني السابق لفريق الفيصلي جمال أبو عابد، والمدير الإداري رائد التكروري حرصا أيضا على زيارة بهاء.• حارسة مرمى كرة القدم الأردنية روند كساب، انضمت رسميا إلى صفوف فريق الأهلي السعودي للسيدات... النادي الأهلي أعلن على صفحته التعاقد مع كساب.• أنباء من داخل أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تفيد بأن المدير الفني للفريق لن يستمر طويلا مع النادي في ظل ارتفاع وتيرة المشاكل خاصة المالية منها.. المدرب ليس على وفاق كامل مع الإدارة بسبب كثرة المشاكل.• جمهور النادي الفيصلي بدا مشتتا بشأن مصير الجهاز الفني الحالي.. البعض يؤكد أن النادي يفاوض مدربين آخرين، فيما يرى البعض أن النادي يتجه لتجديد الثقة بالمدرب التونسي.