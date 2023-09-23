45 ألف دينار للوحدات في مباراة أهلي حلب.. احتجاب وتذمر في "فئات" الحسين إربد

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.منح جمهور نادي الوحدات إدارة النادي، مبلغ 45 ألف دينار، وهي قيمة ريع المباراة التي جمعت الوحدات مع اتحاد أهلي حلب السوري، يوم الثلاثاء الماضي على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وحضر المباراة حوالي 10 آلاف مشجع، منحوا الوحدات مبلغا كاملا وصل إلى 45 ألف دينار ذهبت لصندوق النادي.تعيش فرق الفئات العمرية في نادي الحسين إربد، ظروفا صعبة مادية وتنظيمية، مع تسبب في تذمر واضح وصل يوم أمس إلى درجة خطيرة، عندما رفض لاعبو فريق سن 19 التدرب، احتجاجا على عدم تسلمهم للمستحقات المالية منذ فترة طويلة.وتعيش فرق الفئات العمرية في نادي الحسين إربد، أوضاعا ليست مثالية، بسبب التقصير في صرف المستحقات المالية بانتظام، سواء للاعبين أو الأجهزة الفنية، ما أربك التدريبات، وتسبب في غياب عدد لا بأس به من اللاعبين الصغار عن التمارين، بداعي عدم القدرة على توفير مصاريف التنقل.ويروي معنيون في النادي، حجم التأثر النفسي للاعبين والمدربين، بسبب غياب الاهتمام، ما تسبب في حالة من الاحباط، مؤكدين أن الوضع ليس مثاليا، ولا بد من تسليط الضوء على هذه المشاكل، بحثا عن حلول قريبة.إلى ذلك بات نادي الحسين إربد قريبا من التعرض لشكوى من أحد المدربين، بسبب مستحقات مالية متأخرة، حيث يتجه المدرب لتقديم الشكوى اليوم الأحد، في حال لم يحصل اليوم على ضمانات لحل الإشكال.قررت إدارة نادي شباب حوارة، إعادة هيكلة الجهاز الفني لفريق الكرة، من خلال تعيين أحمد الفضل ارشيدات مديرا فنيا، وأحمد أبو الرز مدربا عاما، ومحمد شطناوي مساعدا، وأحمد طناش مديرا إداريا.ووجهت إدارة النادي الشكر والتقدير للمدير الفني السابق قتيبة العلاونة على الجهود التي بذلها مع الفريق خلال المرحلة الماضية.يشار إلى أن نادي شباب حوارة، يلعب حاليا في منافسات دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم.شارك عدد من نجوم الزمن الجميل في كرة القدم الأردنية، زميلهم نجم المنتخب السابق ونادي الجزيرة عمر الكيالي، فرحته بتخرج ابنه سيف الدين من جامعة العلوم الإسلامية بتقدير جيد جدا.وتواجد نجوم قدامى في منزل الكيالي أول من أمس، لمشاركته الفرحة أمثال: عصام صادق وإبراهيم سعدية وغسان جمعة ووليد خاص وأحمد ابو شيخة وزياد عكوبة وجميل عبدالمنعم ومحمد نهار وياسين الشيخ وأسعد دعيبس ومازن الصغير وسامر الكيالي وأيمن ابو خليفة وعثمان الحسنات وصالح الجوهري ورئيس نادي القادسية هاني السفاريني ونبيل الهنداوي، إلى جانب حضور عدد من محبي نادي الجزيرة الذين حضروا تقديرا لنجمهم المحبوب عمر الكيالي.ابتعد مدافع فريق السلط لكرة القدم محمد أبو زريق، عن تدريبات فريقه في الفترة الأخيرة، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ما تسبب في عدم قدرته على تلبية مصاريف تنقلاته من الرمثا إلى السلط يوميا للمشاركة في التدريبات.أما اللاعب مهند سمرين، فقد احتجب ايضا عن التدريبات الأخيرة، بسبب خلاف بينه وبين الجهاز الفني، ما يرشحه للتغيب في الفترة المقبلة، في حال لم يتم إنهاء الخلاف.إلى ذلك نجحت إدارة النادي في صرف جزء من مستحقات اللاعبين يوم الخميس الماضين في خطوة إيجابية ساهمت في تلطيف الأجواء، وتراجع الاحتقان الذي ظهر داخل الفريق خلال الأيام الماضية.• اجتماع الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة الذي عقد يوم أمس في أحد فنادق العاصمة عمان، بدأ عند الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث ناقش تداعيات تعليق أندية المحترفين لمشاركتهم في الدوري.• نادي الطرة الذي تم تخسير فريقه لكرة القدم، بدوري الدرجة الأولى، بعد أن نسي بطاقات اللاعبين قبيل المباراة بالدوري، تساءل عن سبب تطبيق التعليمات عليه وتخسيره رغم أن البطاقات تواجدت في الملعب قبل انطلاق المباراة بعد أن تم إحضارها، فيما احتجبت أندية المحترفين عن المباريات ولم يطبق عليها التعليمات فعليا.. محبون لنادي الطرة طالبوا بضرورة توخي العدالة في تطبيق التعليمات، ومراعاة الظروف الصعبة في بعض التفاصيل.• توقعات بعودة المدير الفني لفريق الفيصلي التونسي غازي الغرايري من الإمارات خلال اليومين المقبلين.. محبون للفيصلي استغربوا السماح للمدرب بالسفر في هذا التوقيت المهم الذي يحتاج فيه الفريق للمدرب.