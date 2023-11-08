50 ألف دولار للفيصلي.. المنتخب يبحث عن مخرج لتبرير استدعاء العوضات

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.يحصل النادي الفيصلي، على مبلغ 50 ألف دولار، وهي قيمة مكافأة فوزه على فريق السد القطري بدوري أبطال أسيا، في المباراة التي جرت الإثنين الماضي في عمان. وينتظر الفيصلي قيام الاتحاد الآسيوي بتحويل المبلغ، بعد هذا الفوز الذي جاء بنتيجة 2-0، والذي يعتبر الأول للفيصلي في البطولة. وتنص تعليمات الاتحاد الآسيوي، على منح كل فريق مبلغ 50 ألف دولار في حال الفوز، و10 آلاف دولار في حال التعادل، علما أن هذا المبلغ منفصل عن مبلغ الـ60 ألف دولار الذي يمنحه الاتحاد الآسيوي لكل فريق يلعب خارج أرضه.يبحث القائمون على المنتخب الوطني لكرة القدم، عن مخرج لتبرير استدعاء لاعب فريق الوحدات أنس العوضات إلى صفوف المنتخب، رغم مواجهة اللاعب لعقوبة الإيقاف من ناديه. وشعر المنتخب بحرج موقفه، في كيفية استدعاء لاعب معاقب من ناديه، خاصة وأن مدرب المنتخب الحسين عموتة، سبق وأن رفض استدعاء نجوم بسبب سلوكهم وتعرضهم لعقوبات الإيقاف، قبل أن يعود ويستدعي العوضات المعاقب من المدرب والإدارة. المنتخب بدأ البحث عن مخرج لهذه المعضلة، من خلال اتصالاته مع اللاعب وناديه، لإقناع العوضات بتقديم اعتذار للنادي المطالب بالموافقة على قبول هذا الاعتذار.بدأ اتحاد كرة القدم، بالاستفسار من اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، عن آلية فسخ عقده مع فريق الترجي التونسي، للوقوف على إمكانية السماح له باللعب مع ناد محلي، خلال الفترة الحالية، بعيدا عن مسألة انتظار فترة القيد المقبلة.استفسارات اتحاد الكرة، جاءت ردا على مطالبة البعض بضرورة السماح للاعب بالانضمام لصفوف ناد محلي، خلال المرحلة الحالية، بدلا من الانتظار مطولا، وبالتالي إلحاق الضرر بالمستوى الفني للاعب.وجاءت المطالبات استنادا إلى تعليمات الاتحاد الدولي "فيفا"، التي تسمح للاعب بالانضمام لناد آخر، بعد أن طرأت تعديلات على القانون الدولي، وبالتالي ضرورة تطبيقها محليا.ويقوم الاتحاد حاليا بدراسة الموضوع، قبل اعلان قراره النهائي بشأن شرارة.تسبب تأخير المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، في فتح باب التأويلات والتكهنات، بشأن بعض الأمور التي تحدث داخل المنتخب، وتسببت في التلكؤ في اعلان التشكيلة.وكان يفترض أن يتم الكشف عن التشكيلة، بعد مباراة الحسين إربد والأهلي بالدوري والتي جرت السبت الماضي، قبل أن يتم تأخيرها لحين انتهاء الفيصلي والوحدات من مباراتيهما الآسيويتين، ليمتد التأخير لساعات إضافية عقب نهاية مباراة الوحدات والكهرباء العراقي.هذا التأخير فتح باب التكهنات، بشأن وجود تردد في بعض الأسماء سواء المستدعاة أو المستبعدة، قبل أن يتم حسم التشكيلة واعلانها منتصف الليل، وكأن الأمر لا يحتمل التأخير حتى الصباح وفق حديث المتابعين.ويفسر البعض أن التأخير جاء بسبب اسماء اختارها عموتة، وعليها علامات استفهام سلوكية وفنية، إلى جانب استبعاد لاعبين كان يفترض أن يكونوا ضمن القائمة وفق حديث المتابعين، قياسا على ما قدموه مع أنديتهم.نهل المدرب الاردني في قطر ماهر إسماعيل، من خبرة المدرب الالماني بيرند سانغ، من خلال المشاركة في ورشة العمل الفنية التي اقيمت على ملاعب اسباير في الدوحة، بإشراف سانغ.وشهدت الدورة الكثير من المعلومات المهمة التي قدمها المدرب الألماني الذي سبق وأن قاد منتخبات عالمية، كما درب منتخب سورية.إلى ذلك يواصل إسماعيل قيادة فريقه الشيحانية في منافسات دوري الفئات السنية، حيث حقق نتائج لافتة نالت الاطراء والإشادة.يشار إلى أن ماهر إسماعيل، يحرص على المشاركة في أغلب الدورات التدريبية التي تعقد في قطر، بحثا عن مزيد من الفائدة العملية والنظرية.كواليس النجوم• عدم استدعاء لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم محمد كلوب، إلى تشكيلة المنتخب الوطني أثار انتقادات كثيرة في ظل المستوى الفني المتميز الذي يقدمه اللاعب مع ناديه محليا وآسيويا.• شكوى المنتخبات والأندية الخارجية التي تحضر للعب في الأردن، من عدم ملاءمة أرضية ستاد عمان للمباريات القوية، يحتم على الحكومة ضرورة زيادة ميزانية وزارة الشباب، لاستصلاح الملعب بما يتناسب مع مباريات دولية قوية.. مدرب منتخب إيران في البطولة الودية الرباعية التي أقيمت أخيرا، اشتكى من أرضية ستاد عمان.. مدرب فريق السد القطري اشتكى ايضا من الملعب.• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، يعيش حالة من الحيرة بشأن استمراره في منصبه أو تقديم استقالته.. المدرب يتعرض لهجوم كبير من قبل جمهور النادي الذي يطالب برحيله، فيما الإدارة ابدت تمسكها فيه لأسباب عديدة فنية ومالية.• مشجعون للنادي الفيصلي، اعتبروا أن تألق حارس المرمى نور بني عطية، في المباراة الأخيرة أمام السد القطري بدوري أبطال أسيا، يكشف عن لمسات مدرب الحراس عامر شفيع الذي تولى هذه المهمة أخيرا، برفقة المدير الفني أحمد هايل.• لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، اضطروا للبقاء في البصرة حتى يوم غد الجمعة، بسبب غياب الطيران اليومي من البصرة إلى عمان.. الوحدات لعب أمام الكهرباء العراقي في البصرة أول من أمس، بكأس الاتحاد الآسيوي.. لاعبو الوحدات في المنتخب الوطني، تم استدعاؤهم بشكل خاص، من خلال تأمين رحلة طيران من البصرة إلى دبي يوم أمس، ومن ثم التوجه إلى عمان.• استدعاء المنتخب الأولمبي لكرة القدم، للاعب يوسف قشي المحترف في فريق بايرن ميونيخ للشباب، دفع البعض للمطالبة برصد مستوى اللاعب أملا في الاستفادة منه في المنتخب الأول مستقبلا.. المطالبات تشير أيضا إلى ضرورة رصد كل محترف أردني في الخارج، أملا في اكتشافات فنية تثري الكرة الأردنية.• المدربتان الأردنيتان انشراح حياصات وآلاء ابو قشة، يبدأان اليوم مهمتهما التدريبية مع فريقهما في منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم.. فريق الشعلة الذي تشرف على تدريبه حياصات، يلعب اليوم مع فريق البيرق، فيما يلعب فريق العلا الذي تشرف على تدريبه ابو قشة، أمام فريق أحد.. البطولة تحظى بمشاركة 26 فريقا.• لاعب فريق الوحدات فراس شلباية، حصل على أعلى تقييم بين زملائه في الفريق، خلال مباراة الوحدات أمام الكهرباء العراقي.