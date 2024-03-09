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"أرامكو" السعودية تفتتح أول محطة بحرية لها في المملكة (صور)

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"أرامكو" السعودية تفتتح أول محطة بحرية لها في المملكة

أعلنت "أرامكو" السعودية، اليوم السبت، افتتاح "أرامكو مارينا"، أول محطة بحرية لها في المملكة، لتزويد اليخوت والقوارب بالوقود في نادي اليخوت بجدة على ساحل البحر الأحمر.

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وقالت "أرامكو" في بيان على موقعها الإلكتروني إن محطة "أرامكو مارينا" يتم تشغيلها تحت العلامة التجارية لأرامكو السعودية في إطار جهود الشركة للإسهام في دعم قطاع السياحة في المنطقة وتطوير التنمية السياحية في المملكة.


وأضاف البيان أن المحطة تخدم العملاء المحليين والدوليين، حيث توفر منتجي الديزل والبنزين، وتبلغ طاقتها التشغيلية أكثر من 65 مليون لتر سنويا.
وجاء افتتاح "أرامكو مارينا" تزامنا مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.

 

 

 

الجدير بالذكر أن نادي جدة لليخوت يتميز بإطلالته على الواجهة البحرية بجوار حلبة كورنيش سباقات الفورمولا 1، ويضم أول مرسى لليخوت والقوارب على ساحل البحر الأحمر ويمكنه استيعاب اليخوت الضخمة والفاخرة والتي يصل طولها إلى 120 مترا. وبجانب المرسى، توجد منطقة المارينا، التي تضم مطاعم ومقاهي عالمية تطل مباشرة على البحر.

 


المصدر: RT

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