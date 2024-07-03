 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"أرامكو" تواصل تصدر قائمة أقوى 20 علامة تجارية في آسيا

ارامكو
ارامكو
احتفظت شركة أرامكو السعودية بمركزها الأول كأقوى علامة تجارية في آسيا في عام 2024، وفقا لتصنيف شركة الوساطة المالية "Alpho".

وجاء تفوق أرامكو على الرغم من الأزمات العالمية الأخيرة: جائحة كوفيد-19، الصراع في أوكرانيا، والأزمات في منطقة الشرق الأوسط.اضافة اعلان

وجاءت في المرتبة الثانية شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية التايوانية " TSMC"، وشركة " Tencent Holding " الصينية في المركز الثالث من حيث القيمة السوقية.

وشهد التغيير الأكبر في التصنيف صعود مجموعة "تاتا" الهندية إلى المركز الرابع، بعدما كانت في المركز الثامن، مما دفع بشركة سامسونج الكورية الجنوبية إلى المركز الخامس. وحلت شركة تويوتا اليابانية في المركز السادس، محققة تقدما طفيفا مقارنة بديسمبر 2021.

واحتلت بقية المراكز في قائمة أفضل 20 علامة تجارية آسيوية شركات صينية معظمها من قطاعات البنوك والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما دخلت كل من إندونيسيا وسنغافورة في التصنيف بفضل شركات من مجالات البنوك وتكنولوجيا المعلومات.RT

 
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