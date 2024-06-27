 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الذهب تستقر بعد انخفاضها

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.55 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2310.20 دولارات.
وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن "صعود الدولار الأمريكي المصحوب بارتفاع عوائد السندات جعل سعر الذهب وكأنه يسبح ضد التيار".


وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة عند الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش، وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي غدا الجمعة.


ورغم أن المعدن النفيس يعتبر وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عوائد.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.74 دولارا، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1007.33 دولارات، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.39 دولارا.- رويترز

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