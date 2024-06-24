 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الذهب تصعد قرب 2325 دولاراً

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الذهب

صعدت أسعار الذهب، الاثنين، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأسبوع لاستجلاء الإطار الزمني لخفض الفائدة الأمريكية.

وخلال التداولات زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2324.36 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضاً 0.2 بالمئة إلى 2336.70 دولاراً للأوقية.

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وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام، وسجل في أحدث تداول 4.2496 بالمئة مما يزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة للمستثمرين.


ويترقب المتعاملون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأمريكي للتضخم المقرر صدوره يوم الجمعة، تلمساً لمزيد من المؤشرات على الإطار الزمني لخفض الفائدة ومقدار الخفض.


كما يترقب المستثمرون تصريحات من مسؤولي المركزي الأمريكي هذا الأسبوع.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.55 دولاراً للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 990.30 دولاراً للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 947.50 دولاراً للأوقية.- رويترز

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