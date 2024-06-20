 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في أسبوع

اسعار الذهب
اسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مع تزايد البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة، وهو ما يزيد من احتمالات خفض مجلس الفدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

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وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 2333.62 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 12 حزيران، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 30.13 دولار للأونصة، وزادالبلاتين 0.2 بالمئة إلى 982.05 دولار، وتقدم البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 908.28 دولار.



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