 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الغاز في أوروبا تعود للارتفاع

ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية
ارتفاع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية

عادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا إلى الارتفاع في تعاملات مساء أمس الخميس، في ظل زيادة الطلب عليه في مناطق عدّة من العالم نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس.

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وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن سعر العقود القياسية الآجلة للغاز في أوروبا ارتفع اليوم الجمعة بنسبة 2ر2 بالمئة بعد تراجعه أول أمس، مشيرة إلى تذبذب الأسعار خلال الصيف الحالي في ظل اضطراب الإمدادات والزيادة المفاجئة في الطلب نتيجة الأحوال الجوية في بعض مناطق العالم، في حين تحاول أوروبا تكوين مخزوناتها استعدادًا لموسم ذروة الطلب في الشتاء المقبل.


وتتنافس أوروبا مع الدول الأخرى في آسيا وغيرها على شراء شحنات الغاز المسال بعد أن فقدت أغلب الإمدادات التي كانت تأتيها من روسيا عبر خطوط الأنابيب منذ عامين.

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