الأربعاء 20 أيلول 2023
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أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوى في 10 أشهر

نفط
منشأة نفطية
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ زادت المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.اضافة اعلان
وبحلول الساعة 00:34 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 6 سنتات بما يعادل 0.1% إلى 94.40 دولار للبرميل، لتظل قرب أعلى مستوى منذ تشرين الثاني عند 95.96 دولار الذي سجلته يوم الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.3% إلى 91.49 دولارا للبرميل، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر البالغ 93.74 دولارا للبرميل الذي بلغته في اليوم السابق.
وأظهرت بيانات بالقطاع يوم الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 5.25 مليون برميل، وفقاً لمصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي.
وكان محللون في استطلاع أجرته “رويترز” قد توقعوا انخفاضا 2.2 مليون برميل.
وقال رئيس “إن.إس تريدينغ” هيرويوكي كيكوكاوا: “الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأميركية وبطء إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة فاقما المخاوف حيال المعروض الناجمة عن تمديد قيود الإنتاج من جانب “أوبك+””.
وأضاف: “ستكون هناك بعض التعديلات قصيرة المدى في أسعار النفط بسبب الارتفاع في الآونة الأخيرة، لكن التوقعات ببلوغ 100 دولار للبرميل لكل من برنت وغرب تكساس الوسيط في وقت لاحق من العام الجاري ستبقى دون تغيير”.

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