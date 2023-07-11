الثلاثاء 11 تموز 2023
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أسعار النفط ترتفع مع ترقب خفض الإنتاج

نفط الاردن
نفط
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز المتعاملين على خفض السعودية وروسيا للإنتاج وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام.اضافة اعلان
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 73.34 دولارا.
وكانت الأسعار تراجعت واحدا بالمئة أمس الاثنين وسط توقعات بزيادة احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية، ومع جني المستثمرين للأرباح.
وفي حين قال مسؤولو البنك المركزي الأميركي إن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم، سادت الأسواق حالة من الارتياح في ظل المؤشرات التي تشير إلى أن المسؤولين يعتقدون أيضا بأن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب من نهايتها.
وساعدت تخفيضات الإمدادات من أكبر مصدري النفط في العالم، السعودية وروسيا، والمقرر إجراؤها في أغسطس على رفع الأسعار القياسية، والتي تلقت أيضا الدعم من انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى وغالبا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.
وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستمدد خفضها البالغ مليون برميل يوميا على الأقل حتى أغسطس آب، وقالت روسيا إنها ستخفض صادراتها النفطية الشهر المقبل بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
كما يتطلع المتعاملون إلى بيانات مخزون الخام الأميركي المقرر أن يصدرها معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. ويتوقع محللون زيادة المخزونات 200 ألف برميل.
كما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، وهو تقرير رئيسي عن التضخم، هذا الأسبوع، فضلا عن تقارير اقتصادية من الصين لقياس توقعات الطلب.-(رويترز)

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