أسعار النفط تستقر عالميا

استقرت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين بعد انخفاضات حادة في الأسبوع الماضي، وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.



وبحلول الساعة 01.31 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات إلى 77.41 دولارا للبرميل، واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 72.28 دولارا للبرميل.

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وأنهى المؤشران معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو سبعة بالمئة.

وتراجعا اثنين بالمئة يوم الجمعة بعد بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يكون أكبر من المتوقع، إضافة إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس).- رويترز

