 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار النفط تستقر عالميا

النفط
النفط

استقرت أسعار النفط بعد تراجعها في بداية التداولات عقب تقرير أشار إلى زيادة طفيفة في مخزونات الخام الأميركية قبل صدور بيانات حكومية رسمية.

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يُتداول خام برنت فوق 85 دولاراً للبرميل، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 81 دولاراً. وأفاد معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 900 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأرقام. ومع ذلك، انخفضت الحيازات النفطية في مركز التخزين بمنطقة "كوشينغ".


ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة بياناتها عن المخزونات والتكرير والطلب على الوقود في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

مزيد من الارتفاع

 


تتجه أسعار النفط نحو تحقيق ارتفاع شهري، وأصبح المحللون أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات في الربع القادم في ظل تشديد السوق. وقد يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية من اليمن إلى روسيا إلى تعزيز المزيد من مكاسب الأسعار، وفقا لموقع بلومبرغ.

 

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سوف يراقب المتداولون التضخم والبيانات الاقتصادية الأخرى بحثاً عن أدلة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

 

واتسعت الفروق السعرية بين عقود خامي برنت وبرنت مختلفة الآجال، وكانت في حالة "باكورديشن" هذا الشهر، والتي تشير إلى الوتيرة الصعودية للأسعار. وزاد مديرو الأموال مؤخراً رهاناتهم على مجموعة من المنتجات بما في ذلك وقود الديزل الأوروبي القياسي.


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