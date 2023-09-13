أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في 10 أشهر

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استقرت أسعار النفط الأربعاء، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عقب صدور توقعات من منظمة “أوبك” والولايات المتحدة تفيد بأن تخفيضات الإنتاج ستؤدي إلى تراجع المعروض في السوق خلال الأشهر المقبلة.واقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط في التداولات من 89 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 1.8% يوم الثلاثاء. وتوقعت منظمة الدول المصدرة للبترول عجزاً يناهز 3.3 مليون برميل يومياً في الربع الرابع، فيما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عجزا أكثر تواضعاً بنحو 230 ألف برميل.وصرح وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأولية في مؤسسة “آي إن جي غروب” (ING Groep) في سنغافورة: “هذه البيانات ستدفع البعض إلى التشكيك في تصريحات (أوبك) بأن هدفها الرئيسي هو الحفاظ على توازن السوق، لأن الأرقام التي أصدرتها لا تظهر ذلك، كما سيثير هذا قلق بعض الدول المستهلكة الرئيسية إلى حد ما بسبب مخاوف زيادة الأسعار”.وأضافت التوقعات الصعودية مزيد من الزخم إلى مسيرة الارتفاع التي بدأها النفط منذ منتصف يونيو الماضي، حينما قيدت المملكة العربية السعودية وروسيا الإنتاج، وشهد الطلب الأميركي والصيني مرونة نسبياً. ومن المتوقع نشر وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري يوم الأربعاء، الذي ستقدم فيه مزيد من المؤشرات حول أوضاع السوق.من جانبه، قال معهد البترول الأميركي –الممول من القطاع- إن مخزونات الخام الأميركية على مستوى البلاد ارتفعت بمقدار 1.17 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير أيضاً. رغم هذا، انخفضت المخزونات في مركز تخزين النفط الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.42 مليون برميل. ومن المتوقع نشر البيانات الأميركية الرسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء.-(وكالات)